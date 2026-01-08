Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat suma pe care o va cheltui pentru înlocuitorul lui Adrian Șut.

Ținta de transfer a „roș-albaștrilor” a fost considerată mai bună decât unul dintre foștii mari căpitani ai campioanei României.

FCSB se va despărți de Adrian Șut, după ce fotbalistul a ajuns la un acord cu Al-Ain, o echipă din Emiratele Arabe Unite, Al-Ain.

Gigi Becali a anunțat, după confirmarea plecării internaționalului român, că „roș-albaștrii” sunt aproape de a se înțelege cu un mijlocaș defensiv.

FCSB bagă adânc mâna în buzunar pentru transferul înlocuitorului lui Șut: „E mai bun decât Rădoi”

Finanțatorul celor de la FCSB i-a încredințat 1,5 milioane de euro lui Mihai Stoica pentru a realiza mai multe transferuri.

Din această sumă, o treime va fi investită în transferul înlocuitorului lui Adrian Șut: „Costă aproximativ 500.000 de euro”, spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Omul de afaceri a dezvăluit că i-a oferit libertate de decizie lui Mihai Stoica cu privire la sumele de transfer.

„Când mi-a zis că dacă vrei să-l luăm, trebuie să dăm 500.000. Atunci, i-am spus «Ai vreo 1.500.000. Fă ce vrei tu!»”, a continuat finanțatorul campioanei.

Dacă zice MM că e bun-bun, dădeam oricât pe el. Gigi Becali, patron FCSB

Jucătorul care se află în negocieri avansate cu FCSB a fost comparat de Mihai Stoica cu un fost internațional român, lucru ce i-a surâs lui Gigi Becali.

„Doar atâta știu, că este mijlocaș central, agresiv, știe cu mingea, joacă și fundaș central. În genul lui Mirel Rădoi, mi-a zis (n.r. - Mihai Stoica), dar mai bun decât Mirel .

Văd dacă e mai bun ca Mirel. Am luat pe Mirel la vremea aceea 5 milioane de euro. Ideea e că eu vreau mijlocaș central, mai ales acum că a plecat Șut”, a spus patronul celor de la FCSB.

Adrian Șut, concurență serioasă la Al-Ain

FCSB și Al-Ain s-au înțeles deja pentru tranfer, iar jucătorul trebuie să facă vizita medicală și să semneze contractul.

Adrian Șut va avea o concurență serioasă pentru postul de titular la Al-Ain, urmând să lupte cu alți trei jucători din lot:

Yahya Nader (27 de ani) – cotat la 1,7 milioane de euro

(27 de ani) – cotat la 1,7 milioane de euro Abdoul Karim Traore (20 de ani) – cotat la 1,2 milioane de euro

(20 de ani) – cotat la 1,2 milioane de euro Yong-woo Park (32 de ani) – care se recuperează după o ruptură de ligamente încrucișate, cotat la un milion de euro

3,8 milioane de euro este cota de piață a lui Adrian Șut, conform transfermarkt.com

