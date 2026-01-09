Roy Keane (54 de ani), fostul căpitan al lui Manchester United, a lansat critici dure la adresa conducerii clubului și a implicării lui Sir Alex Ferguson (84 de ani) în luarea deciziilor.

Fostul mijlocaș susține că legendarul antrenor a avut un rol semnificativ în declinul echipei de pe Old Trafford.

Roy Keane este revoltat de situația de la Manchester United, club care l-a demis recent pe Ruben Amorim și care, în ultimul deceniu, a schimbat nu mai puțin de opt antrenori, permanenți sau interimari.

Roy Keane l-a indicat pe Sir Alex Ferguson drept parte a problemelor lui United: „Se agață ca un miros urât”

„Ce se întâmplă în aceste interviuri pentru posturi? Sunt curios. De ce tot dau jobul unor anumite persoane? Ce se întâmplă în interviu încât să stai acolo, iar 12-14 luni mai târziu să spui «nu e omul potrivit pentru noi»? Nu-ți dai seama când vorbești cu ei?

Se vede cine ia deciziile la Manchester United… încă mai sunt [Sir Alex] Ferguson și David Gill (n.r. - fost director executiv) care se agață ca un miros urât.

Cine ia deciziile? [Sir Jim] Ratcliffe, [Jason] Wilcox? Cine vine la interviuri? Vorbești cu un antrenor, îți faci o impresie și spui «el e omul nostru»?”, a spus Roy Keane, conform dailymail.co.uk.

Aproape că CV-ul contează mai puțin. Sigur, trebuie să ai ceva în CV, un trofeu câștigat sau experiență de antrenor. Dar trebuie să-l privești în ochi și să întrebi „Ești omul care ne poate duce sus?”. Ce se întâmplă când cineva intră în vestiar, iar jucătorii de top stau și întreabă „Ce ne oferi?”. Asta fac jucătorii buni. Și dacă nu ai răspunsurile, jucătorii te vor mânca de viu. Roy Keane, fost mijlocaș la Manchester United

Sir Alex Ferguson (84 de ani) nu mai deține nicio funcție oficială la club.

Darren Fletcher, actualul antrenor interimar, a explicat că l-ar fi sunat pe Ferguson pentru sfaturi și pentru a primi „binecuvântarea” acestuia înainte de a prelua postul.

Fletcher debutat la United în 2003, sub comanda lui Ferguson, și are o relație apropiată cu legendarul tehnician.

479 de meciuri a disputat Roy Keane pentru Manchester United, perioadă în care a marcat 51 de goluri și a oferit 41 de pase decisive. Alături de United, mijlocașul irlandez a câștigat o dată Liga Campionilor (1998-1999), de 7 ori Premier League, de 4 ori FA Cup și de 4 ori Supercupa Angliei

Declarațiile acide ale lui Roy Keane, în urma cărora Daniel Sturridge aproape că a izbucnit în râs, au fost făcute după remiza dintre Burnley și Manchester United, scor 2-2, meci despre care fostul internațional irlandez a afirmat:

„United – Burnley, nivelul jocului a fost o glumă. Toți după meci spuneau «Nu a fost rău, am jucat bine». Prostii! E ridicol. Tot mergem în cerc. Orice fost jucător de la United ar avea o șansă”.

Manchester United ocupă locul 7 în Premier League, cu 32 de puncte acumulate după 21 de meciuri.

Daniel Sturridge s-a abținut cu greu să nu râdă în momentul în care a auzit discursul lui Roy Keane (FOTO: captură Sky Sports)

