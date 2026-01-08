Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!” +14 foto
Nicușor Bancu FOTO: Sport Pictures
Superliga

Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 08.01.2026, ora 17:53
Actualizat: 08.01.2026, ora 18:12
  • Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul Universității Craiova, a dezvăluit că nu vrea să mai plece de la echipa din Oltenia, în condițiile în care în vară spunea că și-ar dori să facă pasul spre un club din străinătate.

Veteranul trupei din Bănie nu-și mai dorește să plece de la echipă. Universitatea Craiova are parte de un sezon excelent, fiind lider în Liga 1 după 21 de etape.

Nicușor Bancu nu mai vrea să plece de la U Craiova

Aflat în cantonament în Antalya alături de clubul din Craiova, Nicușor Bancu a anunțat că a renunțat la gândul de a pleca de la Craiova.

Căpitanul oltenilor își dorește să continue în Bănie și să își ajute echipa să câștige primul titlu după o pauză de 35 de ani.

„(n.r. - despre posibila sa plecare) Pentru mine este ca o știre că va veni zăpada. Este ceva normal, dar nu mă mai aștept să plec. Nici nu mai vreau să plec.

Poate se va întâmpla, dar eu mă gândesc că nu o să mai plec. Voi rămâne aici și voi da totul pentru această echipă”, a declarat Nicușor Bancu, conform digisport.ro.

1 milion de euro
este cota lui Nicușor Bancu, conform Transfermarkt

În vară, Bancu a vorbit despre plecarea de la U Craiova și a declarat că și-ar dori să facă acest pas, principalul motiv fiind reprezentat de partea financiară.

Nu contează unde mi-aș dori să plec. Undeva unde să fie bine și pentru familia mea. La vârsta mea, trebuie să mă duc undeva unde să câștig bine pentru că mai am foarte puțin de jucat. E greu să iau exemplul lui Mitriță și să iau banii pe care îi ia el. El e atacant și atacanții sunt plătiți mult mai bine.

Cred că ar fi timpul pentru un transfer. Dacă nici acum nu se va întâmpla... probabil e ultimul tren. Îmi doresc din tot sufletul să fac și eu pasul. Mulți au plecat și aș vrea să văd și eu cum este”, declara Bancu în luna iunie.

FOTO. U Craiova - Konyaspor 1-0 în Antalya

U Craiova - Konyaspor 1-0, amical Antalya
U Craiova - Konyaspor 1-0, amical Antalya

Galerie foto (14 imagini)

U Craiova - Konyaspor 1-0, amical Antalya U Craiova - Konyaspor 1-0, amical Antalya U Craiova - Konyaspor 1-0, amical Antalya U Craiova - Konyaspor 1-0, amical Antalya U Craiova - Konyaspor 1-0, amical Antalya
+14 Foto
labels.photo-gallery

Bancu a devenit un simbol al Universității Craiova

Nicușor Bancu a fost transferat de Universitatea Craiova de la FC Olt Slatina, în 2013, atunci când „alb-albaștrii” evoluau în Liga 2.

Din acel moment, Bancu a jucat 417 meciuri pentru Craiova, reușind să înscrie 30 de goluri și să ofere 62 de pase decisive din poziția de fundaș stânga.

În toată această perioadă, Bancu a reușit să câștige și două trofee alături de U Craiova: Cupa României în 2018 și 2021.

Universitatea Craiova transfer liga 1 nicusor bancu
