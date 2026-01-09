Radu Voina, operat de urgență Fostul mare handbalist a suferit o intervenție complicată. Cum se simte acum
Radu Voina. Colaj: GOLAZO.ro
Radu Voina, operat de urgență Fostul mare handbalist a suferit o intervenție complicată. Cum se simte acum

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 09.01.2026, ora 13:00
alt-text Actualizat: 09.01.2026, ora 13:01
  • Radu Voina, 75 de ani, a suferit o intervenție complicată la finalul anului recent încheiat.
  • Vicecampionul olimpic spune, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, că „ce era mai greu a trecut”.
  • Mai multe amănunte despre operația pe cord a lui Radu Voina, în rândurile care urmează.

Radu Voina, unul dintre cei mai mari handbaliști români ai tuturor timpurilor, a avut mari probleme în luna decembrie a anului trecut. Probleme cardiace, care l-au adus în pragul unei tragedii.

El a fost internat și operat la spitalul Monza din București. Medicii au intervenit pe cord, iar acum starea fostului campion mondial este stabilă.

Radu Voina: „Operație de urgență”

Radu Voina a acceptat un scurt dialog pentru publicul GOLAZO.ro pe această teamă. El a oferit mai multe detalii despre situația dramatică prin care a trecut.

Bună ziua. Am aflat că ați fost operat la inimă în luna decembrie. Cum vă simțiți acum?

Merg spre bine, mulțumesc de întrebare. Da, cred că pe la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lui decembrie, am fost internat în spital. A fost o operație de urgență. Sper că am scăpat de ce era mai greu.

Cum s-a întâmplat?

Nu a fost un moment prea fericit, vă dați seama. Dar contează mai puțin ce s-a întâmplat. E o problemă privată, vă rog să mă înțelegeți. Vă pot confirma că am suportat o intervenție chirurgicală la inimă. În rest, nu aș vrea să dau detalii.

4
medalii a câștigat, ca jucător, Radu Voina cu naționala de handbal masculin a României. Argint și bronz, de două ori, la Jocurile Olimpice, și un aur la Mondialul din '74.

Radu Voina: „Crezi că nimic nu te poate atinge”

Acum e totul rezolvat?

Da, am trecut cu bine și lucrurile par să se amelioreze. Am stat în spital o perioadă destul de îndelungată, dar se mai întâmplă și astfel de chestii. Recuperarea va veni în timp, însă sper să nu apară alte probleme, complicații.

A ajutat faptul că, fiind fost sportiv de mare performanță, aveți un psihic puternic?

Nu știu, sincer să fiu. E greu de răspuns. Cele două, sportul și problemele de sănătate, cred că necesită putere psihică diferită, ca să zic așa. Dacă în cursul vieții ai mai avut necazuri, și aici vorbesc doar de sănătate, probabil că treci mai ușor. Dar cum eu n-am prea avut probleme până acum, sigur că nu este ușor de trecut.

Astfel de momente te zdruncină. Tu consideri că nimic nu te poate atinge, dar viața îți demonstrează că mai întâmplă și chestii din astea. Acum fac controale periodice. Am trecut cu bine de unul chiar zilele acestea. Apoi mai am la două luni, la șase și așa mai departe. În orice caz, nu pot decât să mulțumesc doctorilor și celorlalte persoane care s-au ocupat de mine. Radu Voina, fost mare handbalist

handbal operatie radu voina spital
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share