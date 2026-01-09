Fotbalul, parte din dezmățul Primăriilor Autoritățile locale aproape și-au dublat cheltuielile în 5 ani. Fotbalul bugetar din Liga 1 a urmat același trend. Ce club șochează
Fotbalul, parte din dezmățul Primăriilor Autoritățile locale aproape și-au dublat cheltuielile în 5 ani. Fotbalul bugetar din Liga 1 a urmat același trend. Ce club șochează

  • O analiză realizată de Ziarul Financiar arată că în doar 5 ani, 2020-2025, Primăriile din România aproape că și-au dublat cheltuielile
  • Același lucru s-a întâmplat cu cluburile din Liga 1 conectate la rețeaua de bani publici locali: în 2020, recordul era deținut de Voluntari (1,4 milioane euro). Acum, U Cluj sare de 2,5 milioane
  • Există un club care a rulat din bani Primăriei peste 20 de milioane de euro între 2018 și 2025. Detalii, mai jos

Premierul României a fost weekend-ul trecut la Digi 24, unde a anunțat Primăriile că nu vor mai avea parte de același nivel financiar din partea Guvernului.

„Dat fiind deficitele pe care le are România, noi nu mai putem să transferăm către autorităţile locale sumele pe care le-am transferat în aceşti ani, pentru că aceşti bani nu îi mai avem. Împrumutam şi plăteam nişte dobânzi enorme, care ne-au dus în situaţia în care suntem”, a spus Bolojan.

În acest context, Ziarul Financiar a publicat vineri un articol în care a dezvăluit cum au crescut cheltuielile Primăriilor în ultimii 5 ani. Iar concluzia e că față de 2020, pe parcursul anului 2025, suma aproape că s-a dublat.

În 2020, Primăriile au consumat în jur de 20 de miliarde de euro (96 de miliarde lei). În 2025, pentru execuția primelor 11 luni, suma e de 160 de miliarde de lei, deci cu un total estimat pentru 12 luni de aproape 175 de miliarde lei, ceea ce înseamnă în jur de 35 de miliarde de euro. O creștere de 75%!

Fotbalul românesc, la nivel de prima divizie, a continuat să fie conectat puternic la rețeau banilor autorităților locale.

În 2020 existau 8 echipe, Sepsi nefiind în luată în calcul, care erau finanțate de Primării. În 2024, ultimul an pentru care există date contabile oficiale ale cluburilor, au fost 7 cluburi în această situație, dar suma cumulată a fost în 2024 cu aproape 50% peste cea oferită de Primării către echipele din prima divizie în 2020!

CÂTEVA DATE COMPARATIVE 2020 versus 2024

  • În 2020, echipa din Liga 1 care accesa cea mai mare sumă de la Primărie a fost FC Voluntari, cu 1,4 milioane euro
  • În 2024, clubul cu cea mai mare sumă încasată de la autoritatea locală a fost U Cluj, nu mai puțin de 2,5 milioane euro
  • Sunt anumite echipe care au fost în Liga 1 și în 2020 și în 2024, iar comparația este următoarea
  • POLI IAȘI: în jur de 950.000 de euro în 2020, aproape 1,5 milioane în 2024
  • HERMMANSTADT: 530.000 de euro în 2020, peste 1,2 milioane de euro în 2024
  • În 2020, FC Argeș era în Liga 1 și a accesat doar vreo 870.000 de euro de la Primărie. În schimb, în 2024, deși a activat în Liga a II-a, a cheltuit din bani publici locali nu mai puțin de 2,7 milioane de euro, de peste 3 ori mai mult
  • La fel stau lucrurile și cu Chindia. În 2020 era în Liga 1 și a primit în jur de 1,3 milioane euro de la Primărie. În 2024 a fost în Liga 1, dar suma s-a mărit cu 30%
9,1 milioane de euro
a cheltuit FC Argeș, exclusiv de la Primăria Piteștiului, în perioada 2019-2024

Voluntari bate toate recordurile

Există o echipă de fotbal care s-a lăfăit în bani publici. Numele ei: FC Voluntari.

Între 2018 și 2024, gruparea a primit și cheltuit din partea Primăriei în fruntea căreia se află Florentin Pandele, nu mai puțin de 18,5 milioane de euro.

Recordul de finanțare publică a fost stabilit în 2024, cu aproape 3,7 milioane de euro! Cu ceea ce a primit și în 2025, FC Voluntari trece de bariera de 20 de milioane de euro, începând din 2018.

Universitatea Cluj liga 1 fc voluntari guvern bani publici bani publici in sport ilie bolojan austeritate
