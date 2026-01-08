Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă” +18 foto
Valentin Țicu
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”

George Neagu
Publicat: 08.01.2026, ora 16:59
Actualizat: 08.01.2026, ora 17:06
  • Ioan Andone (65 de ani), fostul jucător și antrenor al lui Dinamo, a vorbit despre transferul lui Valentin Țicu (25 de ani) la echipa antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani).

Țicu a plecat de la Petrolul în ultimele zile din 2025 și a fost prezentat oficial de Dinamo chiar în a doua zi a noului an, într-o înțelegere valabilă, în primă fază, până la finalul sezonului.

Ioan Andone, despre Valentin Țicu: „E mai mult de probă”

Ioan Andone a oferit o primă reacție cu privire la transferul lui Valentin Țicu la Dinamo.

Țicu e mai mult de probă, după 2 ani... să vedem dacă se ridică la valoarea unui titular de la Dinamo. Mie mi-a plăcut enorm în perioada lui bună de la Petrolul. Nu știi ce o să fie.

Adu-l pe Mourinho mâine și nu poate garanta că Țicu va reveni. Eu pot să spun că Țicu poate reveni, sunt multe lucruri care pot face la asta”, a declarat Ioan Andone pentru digisport.ro.

Valentin Țicu a semnat cu Dinamo FOTO FB Dinamo (2).jpg
Valentin Țicu a semnat cu Dinamo FOTO FB Dinamo (2).jpg

Valentin Țicu, clauze inedite în contractul cu Dinamo: „Ne-am gândit destul”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat în urmă cu trei zile cum a ajuns la decizia de a-l transfera pe Valentin Țicu.

„Ne-am gândit destul de mult înainte să luăm decizia asta. Pe de altă parte, am văzut că s-a discutat de ce am ținut secret asta, ca și cum n-ar fi fost un secret.

N-am spus-o, deși noi ne înțelesesem cumva, pentru că el aștepta să-și semneze rezilierea.

Pentru noi e un pariu, e clar că e un pariu. Țicu de acum un an și jumătate reprezintă însă un jucător cu potențial mare”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Oficialul „câinilor” a vorbit și despre contractul lui Valentin Țicu.

„Contractul este structurat în două. Adică un contract până în vară, în care ne dăm seama exact ce se întâmplă cu el din punct de vedere fizic, asta e cel mai important.

După aia încă trei ani de contract, dacă totul merge bine. Așa a fost și de acord jucătorul, pentru că el a înțeles situația”.

300.000 de euro
este cota de piață a lui Valentin Țicu, conform Transfermarkt

Accidentarea lui Valentin Țicu

Fostul fundaș al celor de la Petrolul a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, în meciul cu Rapid de pe 29 iulie 2024.

Valentin Țicu s-a operat în România și spera să revină cât mai repede pe gazon, însă planurile i-au fost date peste cap.

„Tricolorul” a mai suferit alte trei intervenții chirurgicale. Ultimele două operații le-a efectuat în Italia.

„A trebuit să fiu redeschis la genunchi fiindcă n-am fost testat înainte și corpul meu n-a fost compatibil cu firele de sutură. Atunci probabil m-am infectat la Bagdasar (n.r. - spitalul Bagdasar-Arseni din București)”, a spus Valentin Țicu, pentru GOLAZO.ro, în martie 2025.

530 de zile
au trecut de la ultimul meci jucat de Valentin Țicu

