„Cinicul Chivu!” Antrenorul român de la Inter, descriere inedită în presa italiană: „Are bunătatea unui lup”

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a avut parte de o descriere inedită în presa italiană, după victoria cu Parma, 2-0.

Românul a înregistrat rezultate impresionante pe banca tehnică a „nerazzurilor”.

Inter are un avans de 4 puncte față de ocupanta locului secund, AC Milan, dar marea rivală are un meci mai puțin disputat.

Presa din Italia i-a făcut un portret inedit lui Cristi Chivu

După ce Inter a învins Parma, scor 2-0, presa din peninsulă a analizat brutalitatea echipei lui Chivu în fața formațiilor mai slabe.

„Inter nu a lăsat nimic la voia întâmplării în fața adversarilor mai slabi, fie în Italia, fie în Europa. Fără distrageri. Fără concesii. Fără incidente.

Parma a fost copleșită. Semne de mare cinism care se contrazic oarecum cu aerul aproape boem al lui Chivu și cu conducerea sa blândă. Bunătatea unui lup” , au notat jurnaliștii de la corriere.it într-o analiză intitulată „Cinicul Chivu - Conte, maestrul cubului Rubik: meciul Inter - Napoli de duminică valorează jumătate din Scudetto”.

26-4 a fost raportul șuturilor în Parma - Inter, în favoarea „nerazzurilor”

Inter, la un pas de a deveni campioană de iarnă în Serie A

„Diavolii” au un meci mai puțin disputat și vor întâlni, astăzi, de la ora 21:45, pe Genoa, pe San Siro.

În cazul unui succes al elevilor lui Massimiliano Allegri, Inter ar avea nevoie de un succes împotriva rivalei Napoli pentru a termina matematic turul pe primul loc din Serie A.

Cristi Chivu, jumătate de sezon de vis la Inter

Cristi Chivu a avut parte de o jumătate de an de vis la cârma celor de la Inter. În mandatul său, antrenorul român a pierdut numai de 4 ori în campionat

O singură înfrângere a fost suferită împotriva unui adversar care era mai slab cotat: Udinese, în luna august, 1-2.

2.19 puncte per meci este media celor de la Inter cu Cristi Chivu pe bancă

De la instalarea românului, „nerazzurii” au câștigat 19 meciuri și au pierdut 7.

Sub comanda lui Cristi Chivu, Inter a marcat 65 de goluri în 30 de meciuri, însemnând o medie de peste 2 reușite per partidă.

De asemenea, „nerazzurii” au primit doar 28 de goluri, având o medie de sub un gol primit per meci.

Clasamentul în Serie A

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Inter 18 42 2 AC Milan 17 38 3 Napoli 18 38 4 Juventus 19 36 5 AS Roma 19 36 6 Como 18 33 7 Atalanta 19 28 8 Bologna 17 26 9 Lazio 19 25 10 Udinese 19 25 11 Sassuolo 19 23 12 Torino 19 23 13 Cremonese 18 21 14 Parma 18 18 15 Cagliari 18 18 16 Lecce 18 17 17 Genoa 18 15 18 Verona 18 13 19 Fiorentina 19 13 20 Pisa 19 12

