„Cinicul Chivu!” Antrenorul român de la Inter, descriere inedită în presa italiană: „Are bunătatea unui lup”

- Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a avut parte de o descriere inedită în presa italiană, după victoria cu Parma, 2-0.
- Românul a înregistrat rezultate impresionante pe banca tehnică a „nerazzurilor”.
Inter are un avans de 4 puncte față de ocupanta locului secund, AC Milan, dar marea rivală are un meci mai puțin disputat.
Presa din Italia i-a făcut un portret inedit lui Cristi Chivu
După ce Inter a învins Parma, scor 2-0, presa din peninsulă a analizat brutalitatea echipei lui Chivu în fața formațiilor mai slabe.
„Inter nu a lăsat nimic la voia întâmplării în fața adversarilor mai slabi, fie în Italia, fie în Europa. Fără distrageri. Fără concesii. Fără incidente.
Parma a fost copleșită. Semne de mare cinism care se contrazic oarecum cu aerul aproape boem al lui Chivu și cu conducerea sa blândă. Bunătatea unui lup”, au notat jurnaliștii de la corriere.it într-o analiză intitulată „Cinicul Chivu - Conte, maestrul cubului Rubik: meciul Inter - Napoli de duminică valorează jumătate din Scudetto”.
Inter, la un pas de a deveni campioană de iarnă în Serie A
„Diavolii” au un meci mai puțin disputat și vor întâlni, astăzi, de la ora 21:45, pe Genoa, pe San Siro.
În cazul unui succes al elevilor lui Massimiliano Allegri, Inter ar avea nevoie de un succes împotriva rivalei Napoli pentru a termina matematic turul pe primul loc din Serie A.
Cristi Chivu, jumătate de sezon de vis la Inter
Cristi Chivu a avut parte de o jumătate de an de vis la cârma celor de la Inter. În mandatul său, antrenorul român a pierdut numai de 4 ori în campionat
O singură înfrângere a fost suferită împotriva unui adversar care era mai slab cotat: Udinese, în luna august, 1-2.
De la instalarea românului, „nerazzurii” au câștigat 19 meciuri și au pierdut 7.
Sub comanda lui Cristi Chivu, Inter a marcat 65 de goluri în 30 de meciuri, însemnând o medie de peste 2 reușite per partidă.
De asemenea, „nerazzurii” au primit doar 28 de goluri, având o medie de sub un gol primit per meci.
Clasamentul în Serie A
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Inter
|18
|42
|2
|AC Milan
|17
|38
|3
|Napoli
|18
|38
|4
|Juventus
|19
|36
|5
|AS Roma
|19
|36
|6
|Como
|18
|33
|7
|Atalanta
|19
|28
|8
|Bologna
|17
|26
|9
|Lazio
|19
|25
|10
|Udinese
|19
|25
|11
|Sassuolo
|19
|23
|12
|Torino
|19
|23
|13
|Cremonese
|18
|21
|14
|Parma
|18
|18
|15
|Cagliari
|18
|18
|16
|Lecce
|18
|17
|17
|Genoa
|18
|15
|18
|Verona
|18
|13
|19
|Fiorentina
|19
|13
|20
|Pisa
|19
|12