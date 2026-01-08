A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de  Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul lui FCSB, a vorbit despre Denis Alibec (35 de ani), atacantul pe care campioana l-a transferat în vară.

Fără a se impune la FCSB în această jumătate de an, fostul vârf al echipei naționale a reușit să încaseze o sumă colosală.

Câți bani a încasat Denis Alibec în jumătate de an la FCSB

Gigi Becali a anunțat că Denis Alibec va rămâne la FCSB până în vară, atunci când i se va termina contractul. De asemenea, Becali a dezvăluit și suma pe care atacantul a încasat-o în doar jumătate de an petrecută la formația din capitală.

„Alibec și-a scos banii după ce i-a dat pasă de gol lui Miculescu în Olanda (n.r. - în victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0). Mai are 5 luni de contract, o să mai ia în jur de 100.000 de euro, dar el a luat deja vreo 400.000.

Dacă a luat deja 400.000, ba chiar mai mult, 450.000, nu-i mai dai 100.000 să-l mai ții 5 luni? Le-am zis celor din staff: «rupeți-l la antrenamente».

A luat 450.000, îi mai dăm 150.000 în 5 luni, dar el și-a scos banii. E un jucător bun, cu execuții, dar care a fost accidentat. El poate și are și ambiție acum, e posibil să își revină și să facă senzație”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

500.000 de euro este cota lui Denis Alibec, conform Transfermarkt

De la revenirea sa la FCSB, Denis Alibec nu a avut performanțele așteptate de club și suporteri, el fiind accidentat o bună perioadă, la începutul sezonului.

În tricoul „roș-albaștrilor”, în acest sezon, Denis Alibec a jucat 13 meciuri în toate competițiile, reușind o pasă de gol în victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, din prima etapă a fazei principale din Europa League.

Fostul atacant de la echipa națională a marcat și un gol pentru echipa antrenată de Elias Charalambous, în victoria cu Gloria Bistrița din Cupa României, scor 3-1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport