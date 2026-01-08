Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată

Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul echipei naționale, ar putea reveni în Serie A. Presa din Italia anunță că mai multe echipe și-au exprimat interesul pentru român.

După ce a suferit o accidentare groaznică la începutul anului 2025, Radu Drăgușin și-a revenit și ar putea schimba echipa în această iarnă.

AS Roma a început negocierile pentru transferul lui Drăgușin

Conform tuttomercatoweb.com, oficialii de la AS Roma au început negocierile atât cu agentul stoperului român, cât și cu Tottenham, clubul de care aparține Drăgușin, românul fiind o prioritate pentru AS Roma, echipă condusă de pe bancă de Gian Piero Gasperini.

Pe lângă AS Roma, încă formație din Serie A este interesată de Radu Drăgușin, potrivit sursei citate. Este vorba de Fiorentina, echipă care are parte de un sezon dezastruos, fiind pe loc retrogradabil în acest moment.

22 de milioane de euro este cota lui Radu Drăgușin, conform Transfermarkt

Radu Drăgușin a revenit pe teren pe finalul anului 2025, atunci când a fost introdus pe teren timp de șase minute în partida câștigată de Tottenham cu Crystal Palace, scor 1-0, în etapa #18 a Premier League.

Ulterior, fundașul crescut de Juventus a fost pe bancă la partidele cu Brentford, Sunderland și Bournemouth, fără însă să fie folosit de Thomas Frank.

