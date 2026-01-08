Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”

Arbitrii au fost anunțați că, în cadrul cursului de instruire de la Cheile Grădiștei, luni vor fi puși să susțină și testele fizice.

Pentru ziua respectivă, în zona în care se vor afla, la munte, se anunță temperaturi extreme, care pot ajunge și sub -10 grade.

Nu doar echipele se pregătesc în vederea reluării campionatului, care va avea loc vinerea viitoare, când e programată prima partidă: FC Argeș - FCSB.

Și arbitrii din Liga 1 vor participa la obișnuitul curs de instruire, din pauza de iarnă, care de regulă se face în săptămâna de dinaintea debutului.

Teste fizice la -10 grade

Vassaras i-a anunțat pe centrali și asistenți că și în acest an, cursul va avea loc la Cheile Grădiștei.

Mai mult, le-a spus că luni, pe 12 ianuarie, vor trebui să susțină testele fizice. Care vor fi date pe pista complexului care se află la o altitudine de 1.300 metri.

Prognoza meteo pentru începutul săptămânii viitoare se anunță una extrem defavorabilă în zona Moieciu, acolo unde se vor afla arbitrii. Deja a nins și s-a depus un strat mare de zăpadă, iar temperaturile de luni vor avea o maximă de -10 grade și o minimă care poate ajunge chiar și la sub -15 grade.

În acest context, mai mulți arbitri s-au arătat revoltați de condițiile în care sunt obligați de Vassaras să susțină testarea.

„Ce e logic în a urca în vârf de munte pentru a trece probleme de alergare, când afară e ger de minus 10, minus 15 grade? E inuman ce ne pun cei de la CCA să facem”, s-a plâns unul dintre arbitri.

Ce a pățit Balaj la Moscova, la -15 grade

Chiar și în regulamentul competițiilor intercluburi e specificat că un arbitru nu trebuie să dea drumul unui meci în condițiile în care temperatura la startul meciului e mai mică de -14 grade!

Se consideră că s-ar pune în pericol integritatea tuturor celor care participă la meci, fotbaliști și arbitri, care ar fi nevoiți să facă un efort maximal la temperaturi extreme!

Cristi Balaj, fost arbitru FIFA, a povestit un episod în care a trecut prin clipe de coșmar, după ce a oficiat un meci la Moscova, disputat pe un ger cumplit în luna februarie.

El a spus că a avut mari probleme de sănătate, cu căile respiratorii, după acel joc, susținând că de la aerul deosebit de rece pe care l-a inspirat în regim de efort, în cele 90 de minute, a avut adevărate arsuri și s-a recuperat extrem de greu.

În ce constă testarea fizică a arbitrilor români

Arbitrii vor susține la Cheile Grădiștei, dacă nu se va lua decizia de a fi amânate testele pentru o perioadă când temperaturile vor fi optime, testul care este denumit: The Single Double Single High Intensity Interval Test.

Este un test în care arbitrii trebuie să alerge pe o distanță anume, într-un interval maxim de secunde, după care să repete circuitul având un timp de respiro de 6 secunde!

Este considerat testul care simulează cel mai bine exact efortul de intensitate și anduranță pe care un central e nevoit să-l suporte în timpul unei partide.

În regulamentul CCA se specifică în mod clar că un arbitru care nu trece testele fizice, automat va fi reținut de la delegări până va susține aceste probe fizice.

Testarea va fi repetată peste o lună, interval în care Liga 1 va programa deja primele 4 etape din 2026!

