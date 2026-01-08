Sarah Pitkowski (50 de ani), fost număr #29 în clasamentul WTA, l-a criticat dur pe Nick Kyrgios (30 de ani, #670 ATP), după meciul cu Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA), cunoscut drept „Bătălia Sexelor”.

Care a fost reacția lui Kyrgios la acuzațiile lui Pitkowski, în rândurile de mai jos.

Nick Kyrgios, fost finalist de Grand Slam, a învins-o pe 28 decembrie pe Aryna Sabalenka, jucătoarea care ocupă locul 1 în clasamentul WTA, scor 6-3, 6-3.

Sarah Pitkowski, despre Nick Kyrgios: „Are un comportament detestabil”

Fosta jucătoare franceză l-a criticat pe Kyrgios pentru atitudinea sa de la meciul cu Sabalenka, considerând că australianul a avut o atitudine arogantă.

„În acest meci demonstrativ, atitudinea și comportamentul lui Nick Kyrgios au fost absolut detestabile, tipul este detestabil. Este atât de arogant...

Face mai mult rău tenisului masculin decât Sabalenka, care încearcă să joace serios împotriva unui tip jalnic care doar încearcă să-și relanseze cariera, dar tot ce face este să-i provoace pe alții.

Dacă nu vrei să joci tenis, dacă te deranjează ceva, rămâi în Australia și renunță la sport! A fost atât de nonșalant încât este chiar lipsit de respect față de cei care investesc bani în astfel de spectacole.

Nici măcar nu înțeleg cum au putut să-l aleagă”, a declarat Pitkowski, conform rmcsport.bfmtv.com.

Cum i-a răspuns Kyrgios lui Pitkowski

După ce a auzit cele spuse de Sarah Pitkowski, australianul a postat pe contul personal de X un mesaj sarcastic:

„Cine?”, a fost răspunsul lui Nick Kyrgios la o postare în care se arăta declarația lui Pitkowski la adresa sa.

Iga Swiatek: „Nu cred că sunt necesare astfel de meciuri”

Iga Swiatek, jucătoarea de pe locul 2 mondial, și-a transmis și ea părerea cu privire la duelul dintre Kyrgios și Sabalenka.

„Nu l-am văzut pentru că nu mă interesează astfel de lucruri. A fost doar un spectacol, un show care a atras multă atenție, dar care nu a avut nimic de-a face cu o schimbare socială sau cu ceva important care ar putea avea un impact asupra tenisului feminin.

Au folosit același nume ca meciul dintre Billie Jean King și Bobby Riggs din 1973, dar nimic mai mult.

Noi, femeile, am reușit să ieșim în evidență și să ne punem în valoare tenisul prin propriile noastre forțe, avem povești personale extraordinare și nu avem nevoie să ne comparăm cu tenisul masculin”, a declarat Iga Swiatek, conform puntodebreak.com.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport