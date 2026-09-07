„Amatorism grav la FCSB” Situația roș-albaștrilor, analizată de un fost jucător: „Nici la Liga 4 nu găsești ca aici”

Adrian Cristea (42 de ani), fost jucător de la Dinamo și FCSB, consideră că situația de la gruparea roș-albastră se prezintă sub orice critică și și-a comparat fosta echipă cu una de Liga 4.

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FCSB a fost învinsă și de Dinamo, scor 1-2, și a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Superliga, deși a avut un start promițător în campionat.

Adrian Cristea, critic la adresa FCSB: „E amatorism”

Adrian Cristea consideră că Dinamo a meritat victoria din derby-ul disputat sâmbătă și că echipa lui Nuno Campos se va lupta pentru titlu, alături de Craiova.

„Dinamo a avut prima șansă, având în vedere evenimentele din ultima perioadă de la FCSB. La FCSB e amatorism grav! Dinamo a jucat foarte bine, iar după eliminare am vorbit despre alt joc.

Când joci în 10 (n.r. FCSB, după eliminarea lui Duarte) este foarte greu. A fost un meci frumos, dar cu multe greșeli de arbitraj ale lui Istvan Kovacs. Dinamo a meritat victoria.

Dinamo are nevoie de constanță. Dacă își va câștiga meciurile cu echipa mai slabe, atunci va avea șanse la titlu. Nivelul de la noi e destul de scăzut. Craiova și Dinamo se vor bate la titlu. Pe FCSB nu pot să o pun.

La FCSB e amatorism. Cred că nici la liga a patra nu găsești cu primarul din comună ce se întâmplă la FCSB. Ați văzut evenimentele din ultima perioadă. Acolo e greu să faci performanță, nu e mediu profesionist”, a declarat Adrian Cristea, conform sport.ro.

Adrian Cristea: „Ce înseamnă asta?”

Adrian Cristea a comentat și titularizarea lui Meriton Korenica în derby-ul cu FCSB, la doar o zi după ce fusese prezentat de FCSB.

„Au făcut transferuri, dar nu poți să aduci azi un jucător, iar mâine să joace titular (n.r - Meriton Korenica). Ce înseamnă asta? Că ceilalți sunt proști? E vorba de respectul față de cei de acolo. Cum să-l transferi azi și mâine să-l bagi titular? La FCSB e debandadă!

Altă chestie. Jucătorii sună patronul în fiecare zi să vorbească cu el. La un club profesionist nu se întâmplă asta. Atunci ce rol mai au președintele, directorul sportiv?

E debandadă la FCSB, e amatorism și e greu să facă performanță. Dacă vor face performanță, va fi pur întâmplător ”, a mai precizat Cristea.

N-are nicio vină Marius Baciu sau oricine ar veni la FCSB. E greu să lucrezi acolo. Știm foarte bine ce se întâmplă acolo și cine conduce. Gândiți-vă că Gigi Becali are o vârstă și nu-l mai schimbă nimeni. Să-l pună pe Luțu... nu știu, e greu. Un antrenor cu coloană vertebrală și personalitate nu poate rezista acolo. Adrian Cristea, fost jucător la FCSB

Adrian Cristea a evoluat pentru FCSB în perioada iulie 2013 - aprilie 2014, timp în care a jucat 12 meciuri și a marcat un singur gol.

Acesta a îmbrăcat și tricoul lui Dinamo între 2005 și 2011. Cristea a marcat 30 de goluri și a livrat 11 pase decisive în 199 meciuri jucate pentru „câini”.

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