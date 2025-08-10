Cupolă de foc la US Open Ce măsuri de prevenție iau organizatorii pentru a feri jucătorii și spectatorii de căldura extremă

Turneul de tenis de la US Open ar putea crea probleme jucătorilor și fanilor din cauza valurilor de căldură din această vară.

US Open 2025 se va desfășura la New York, în perioada 24 august - 7 septembrie.

Ultimul turneu de Grand Slam al anului va începe la finalul lunii august și va reuni cei mai buni jucători ai circuitelor ATP și WTA.

Alertă de caniculă la US Open

Ediția din 2025 a prestigiosului turneu va aduce probleme multiple pentru jucători, din cauza valurilor de caniculă anunțate în perioada respectivă.

Au fost anunțate temperaturi de peste 38 de grade Celsius, iar la nivelul terenurilor unele temperaturi pot atinge și 50 de grade Celsius.

Astfel, organizatorii au luat măsuri de prevenție și siguranță. Acoperișurile arenelor, acolo unde există, vor fi trase pentru a crea umbră pentru spectatori și jucători.

În plus, a fost implementat sistemul WetBulb Globe Temperature. Acesta care calculează „stresul termic real” prin combinarea temperaturii, umidității, radiațiilor solare și a vântului, informează marca.com.

Când acest indice depășește temperatura de 30 de grade Celsius, se activează un protocol special, care presupune pauze suplimentare de zece minute între seturi, zone de răcire obligatorii și acoperișuri semi-deschise pentru a proteja jucătorii.

