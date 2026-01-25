Colaps total FCSB, umilită acasă de CFR! Șansele campioanei de a ajunge în play-off se prăbușesc

CFR Cluj a învins-o pe FCSB, scor 4-1, în derby-ul etapei #23 din Superliga.

În urma acestui rezultat, șansele campioanei de-a mai ajunge în play-off au scăzut drastic.

În prezența a 5.297 de spectatori, FCSB a început ca din tun partida de pe Arena Națională.

David Miculescu a deschis scorul în minutul 2 al meciului și părea că astrele s-au aliniat pentru elevii lui Elias Charalambous.

FCSB - CFR Cluj 1-4 . Campioana României, umilită chiar pe Arena Națională

Mihai Toma a avut șansa de a majora diferența pentru roș-albaștrii, dar a șutat lamentabil peste poartă din doar câțiva metri. Era minutul 32.

Ratarea avea s-o coste pe FCSB, care a încasat două goluri pe final de repriză de la Alibek (41) și Korenica (44).

La trei minute de la reluarea jocului, coșmarul a continuat pentru elevii antrenați de Elias Chralambous. Cordea a profitat de o eroare de comunicare în defensiva adversă și a dus scorul la 3-1.

FCSB a căutat reușita care să o readucă în joc, dar tot oaspeții au dat lovitura, după o nouă gafă în apărarea adversă.Biliboc a stabilit scorul final cu golul din minutul 90+2.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a urcat pe locul 9, cu 32 de puncte, în timp ce FCSB a căzut pe 11, cu 31 de puncte.

Au marcat: D.Miculescu ('2)/ Aliev ('41), Korenica ('45), Cordea ('49), Biliboc ('90+2)

5.297 de fani asistă la această partidă

Min.90+6 - Final de meci pe Arena Națională!

Min.90+2 - GOL CFR CLUJ, 1-4! Biliboc profită de o eroare în defensiva adversă, îl depășește ușor pe Ngezana și îl învinge pe Târnovanu.

Repriza secundă este prelungită cu minimum 6 minute

Min.83 - Muhar înscrie, dar reușita nu va conta pe tabelă după ce Sinyan a comis un henț înainte ca mingea să intre în poartă.

Min.81 - Ultimele schimbări la CFR Cluj: ies Cordea și Aliev, intră Fică și Sinian.

Min.76 - Stoian încearcă un trasor de la aproximativ 25 de metri, însă mingea este respinsă de sub transversală de Popa.

Min.72 - Dublă schimbare la CFR Cluj: ies Kun și Korenica, intră Biliboc și Abeid. Modificări și la FCSB: ies Alhassan și Bîrligea, intră Lixandru și Thiam.

Min.66 - Reflex extraordinar al lui Mihai Popa! Dintr-o învălmășeală în careul celor de la CFR Cluj mingea ajunge la Popescu, dar șutul acestuia din preajma careului de 6 metri este respins incredibil de portarul ardelenilor.

Min.65 - A treia modificare la FCSB: iese Miculescu, intră O.Popescu.

Min.61 - Prima schimbare și la CFR Cluj: iese Păun, intră Muhar.

Min.49 - GOL CFR CLUJ, 1-3! Păun îl lansează pe Cordea, pe partea dreaptă, acesta avansează și îl învinge pe Târnovanu cu un șut la firul ierbii.

Poziția din care a plecat Andrei Cordea/ Foto: captura ecran Prima Sport

Min.46 - Start în repriza secundă. Dublă schimbare la FCSB: ies Toma și Pantea, intră Stoian și Radunovic.

Min.45+2 - Final de primă repriză pe Arena Națională!

Prima repriză este prelungită cu minimum 2 minute

Min.44 - GOL CFR CLUJ, 1-2! Revenire de senzație a ardelenilor. Korenica este lansat la limita offsideului și îl lobează elegant pe Târnovanu.

Min.41 - GOL CFR CLUJ, 1-1! Aliev primește o pasă filtrantă de la Păun, scapă de marcajul fundașilor și îl învinge pe Târnovanu cu un șut la firul ierbii, din câțiva metri.

Min.41 - Ciosotti îl faultează pe Korenica și vede cartonașul galben.

Min. 32- Miculescu ajunge la o minge deviată pe spate de Bîrligea, îl ia la țintă pe Popa, iar pe fază, Mihai Toma șutează lamentabil peste poartă, din doar câțiva metri.

Min.29 - Aliev vede și el cartonașul galben, după ce l-a lovit cu cotul în figură pe Duarte.

Min.23 - Kun îl faultează din spate pe Olaru și vede cartonașul galben.

Min.22 - CFR Cluj aproape de gol. Păun dă o pasă excelentă pentru Cordea, acesta șutează de la marginea careului, Târnovanu respinge în față. Pe fază, Aliev îl ia și el la țintă pe portarul celor de la FCSB.

Min.15 - Toma pătrunde în careu, scapă de un adversar, șutează la firul ierbii, însă Popa intervine în doi timpi.

Min.4 - CFR Cluj este de nerecunoscut! FCSB recupereză un balon la mjilocul terenului, mingea ajunge la Olaru. Căpitanul campioanei nu stă pe gânduri și șutează de la marginea careului, însă minge mușcă bara transversală.

Min.2 - GOL FCSB, 1-0! David Miculescu profită de un carambol în careul advers și marchează cu un șut fără preluare, din cădere, din preajma careului de 6 metri.

Min.1 - Start de partidă pe Arena Națională!

Echipele de start:

FCSB : Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, Duarte, Pantea - Cisotti, Alhassan - Miculescu, Olaru, M. Toma - Bîrligea

: Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, Duarte, Pantea - Cisotti, Alhassan - Miculescu, Olaru, M. Toma - Bîrligea Rezerve : Udrea, Zima, Graovac, Dawa, Kiki, Lixandru, Politic, Radunovic, Oct. Popescu, A. Stoian, Thiam, D. Popa

: Udrea, Zima, Graovac, Dawa, Kiki, Lixandru, Politic, Radunovic, Oct. Popescu, A. Stoian, Thiam, D. Popa Antrenor: Elias Charalambous

CFR Cluj : M. Popa - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Păun, T. Keita, Djokovic - Cordea, Aliev, Korenica

: M. Popa - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Păun, T. Keita, Djokovic - Cordea, Aliev, Korenica Rezerve : Vâlceanu, Gal, Abeid, Braun, Masic, Muhar, Perianu, Fică, Sfaiț, Biliboc, Slimani

: Vâlceanu, Gal, Abeid, Braun, Masic, Muhar, Perianu, Fică, Sfaiț, Biliboc, Slimani Antrenor: Daniel Pancu

Vom avea parte de două debuturi, câte unul pentru fiecare echipă. Andre Duarte (FCSB) se va afla în premieră titular în compartimentul defensiv al campionei, în timp ce Mihai Popa (CFR Cluj) va apăra poarta formației din Gruia.

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș - Brașov). A1: Mihai Marius Marica (Bistrița - Bistrița Năsăud). A2: Ferencs Tunyogi (Zalău - Sălaj). VAR: Viorel Adrian Cojocaru (Galați - Galați). AVAR: Eugen Sebastian Gheorghe (Suceava - Suceava)

Marian Barbu (Făgăraș - Brașov). Mihai Marius Marica (Bistrița - Bistrița Năsăud). Ferencs Tunyogi (Zalău - Sălaj). Viorel Adrian Cojocaru (Galați - Galați). Eugen Sebastian Gheorghe (Suceava - Suceava) Stadion: Arena Naţională (Bucureşti)

Cu o ora jumatate înaintea meciului, suporterii nu și-au făcut apariția pe aleile stadionului.

Elias Charlambous: „Trebuie să avem speranțe că ne vom reveni”

Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, a prefațat meciul cu CFR Cluj:

„Ne simțim foarte bine, iar atmosfera este foarte bună. Doar eu și Pintilii suntem răciți, restul jucătorilor sunt bine.

CFR a fost mereu o echipă mare si puternică, dar trebuie să luam duminică cele trei puncte. Trebuie să avem speranțe că ne vom reveni.

Chiar dacă jucătorii au un ego mare, știu că au calitate, dar depinde de ei când vor decide să o arate, pentru că au arătat asta în trecut. Iar eu am spus mereu asta. Când jucătorii își arată calitatea, atunci vor câștiga puncte.

Sper că vor realiza situația prin care trecem, iar eu sunt sigur că vor avea o reacție bună la meciul de mâine.

Sunt aici de trei ani. Mereu mi-am asumat vina când am pierdut, dar meciul trecut (n.r. - înfrângerea cu Dinamo Zagreb) am simțit ceva diferit. Ultimele două meciuri m-au făcut să cred asta. Avem o relație foarte bună, dar trebuie să înțeleagă ce au de făcut”, a declarat Charalambous, citat de gsp.ro.

Daniel Pancu: „FCSB ar fi trebuit să fie pe locul 1”

„Sigur că ne dorim să continuăm seria de victorii. Venim după trei jocuri în care am acumulat maximum de puncte, dar nu putem să trecem peste evoluția noastră din primul joc al anului, pentru că au fost multe probleme.

Sigur, și multe cauze obiective, jucători care au plecat, jucători care au venit, au fost și absențe, dar chiar și în situația asta nu putem să jucăm cum am jucat în prima etapă și să sperăm că vom obține ceva mâine. Cel mai important lucru era să câștigăm pentru a menține speranțele astea.

Cuvântul ăla de care vorbește toată lumea... eu refuz să vorbesc, pentru că noi cu toții credem că se poate realiza, dar ar fi echivalent cu... o minune. Deci nu, nu mă întrebați, nu pronunțați cuvântul play-off, pentru că pe mine nu mă interesează.

Dacă vreți, vorbim de jocul de mâine. Întâlnim o echipă fantastică, cu jucători fantastici, dar nu într-un moment bun, nu e o echipă fantastică în momentul de față.

Nu știu dacă nu subestimăm și noi, cumva, campionatul ăsta la României, pentru că, analizând FCSB zilele astea și având în vedere ce jucători are în componență, în mod normal n-ar putea fi decât pe locul 1”, a spus Pancu, la conferință.

