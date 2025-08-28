CFR Cluj, victorie cu gust amar Ardelenii au câștigat returul cu Hacken, însă au fost eliminați din cupele europene
CFR Cluj - Hacken/ Foto: IMAGO
Conference League

CFR Cluj, victorie cu gust amar Ardelenii au câștigat returul cu Hacken, însă au fost eliminați din cupele europene

alt-text Alexandru Smeu , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 28.08.2025, ora 22:30
alt-text Actualizat: 28.08.2025, ora 22:30
  • CFR Cluj a învins Hacken, scor 1-0, în returul play-off-ului Conference League.
  • Rezultatul nu i-a ajutat însă pe ardeleni să avanseze mai departe, după eșecul rușinos din Suedia, scor 2-7.

CFR Cluj avea nevoie de o minune pentru a se califica în faza principală din Conference League. Ardelenii aveau de recuperat nu mai puțin de 5 goluri.

Nike, decizie istorică Ea e prima fotbalistă care e ridicată la nivelul lui Cristiano Ronaldo și Michael Jordan
Citește și
Nike, decizie istorică Ea e prima fotbalistă care e ridicată la nivelul lui Cristiano Ronaldo și Michael Jordan
Citește mai mult
Nike, decizie istorică Ea e prima fotbalistă care e ridicată la nivelul lui Cristiano Ronaldo și Michael Jordan

CFR Cluj, victorie de palmares

La debutul pe bancă a lui Andrea Mandorlini pe banca vicecampioanei României, feroviarii au început curajos partida. Au ajuns de mai multe ori la poarta apărată de Berisha însă fără creeze probleme.

Ulterior, Hacken a echilibrat partida, iar Hindrich a avut mai multe interevenții salvatoare, în primele 45 de minute.

CFR Cluj, eliminată din cupele europene

După reluarea jocului, „feroviarii” au deschis scorul prin Păun, iar speranțele fanilor prezenți într-un număr destul de mic se reaprindeau.

Cu toate acestea, ardelenii nu au mai reușit să mai înscrie deloc până la final, deși Mandorlini a aruncat în teren toți jucătorii pe care îi avea pe bancă.

Astfel, CFR Cluj a fost eliminată din drumul spre cupele europene pentru al treilea an consecutiv.

CFR Cluj - Hacken 1-0

  • A marcat: Păun ('47)

Min.90-+3 - Final de partidă în Gruia! CFR Cluj a câștigat, dar a fost eliminată din Europa.

  • Repriza secundă este prelungită cu minimum 3 minute

Min.75 - CFR Cluj are nevoie de o minune. Ardelenii trebuie să mai marcheze de 4 ori, într-un interval de un sfert de oră pentru a duce partida în prelungiri.

Min.63 - Modificare și la Hacken: iese Brusberg, intră Dahbo.

Min.61- Triplă schimbare la CFR Cluj: Ies Badamosi, Postolachi și Cordea, intră Munteanu, Postolachi și Fică.

Min.47 - GOOL CFR Cluj, 1-0! Păun deschide scorul, cu un șut la firul ierbii, din interiorul careului.

Min.46 - Start în repriza secundă! Șansă imensă pentru Cordea. Șutează de la marginea careului, cu piciorul stâng, însă balonul se duce puțin pe lângă poartă.

Min.45 +1 - Final de primă repriză! CFR Cluj la 45 de minute, de eliminarea din cupele europene.

  • Prima repriză este prelungită cu minimum un minut

Min.39 - Emerllalhu se descurcă excelent, îi pasează lui Biliboc la marginea careului, dar șutul acestuia lovește doar bara transversală.

Min.35 - Hacken domină teritorial, în timp ce formația antrenată de Andrea Mandorlini caută să lovească pe contraatac, însă nu găsește drumul spre gol.

Min.15 - Andersen reia cu capul de la prima bară, după un corner de pe partea stângă, dar Hindrich se întinde și respinge.

Min.10 - Primul avertisement la poarta lui Hindrich. Portarul celor de la CFR Cluj a respins de două ori la încercările lui Layouni, din interiorul careului.

Min.1 - Start de partidă în Gruia!

Echipele de start:

  • CFR Cluj: Hindrich - Abeid, Kresic, Bolgado, Camora - Păun, Djokokic, Emerllalhu, - Cordea, Badamosi, Biliboc
  • Rezerve: Gal, Micai, Sinyan, Fică, L. Munteanu, Deac, Gjorgjievski, Ilie, Kun, Postolachi, Nkololo
  • Antrenor: Andrea Mandorlini
  • Hacken: Berisha - Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundqvist - Andersen, Rygaard - Brysberg, Gustafson, Layouni - Dembe
  • Rezerve: Linde, Hrstic, Jansson, Holm, Dahbo, Engdahl, Al- Saed, Kondo, Ohman, Nioule, Madsen, Hilvenius
  • Antrenor: Jens Gustafsson
  • Arbitru: Sebastian Gishamer (Austria). Asistenți: Roland Riedel, Santino Schreiner (Germania). VAR: Walter Altman (Germania). AVAR: Jakob Semler (Austria)
  • Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj-Napoca

Andrea Mandorlini revine pe banca celor de la CFR Cluj: „Trebuie să încercăm”

CFR Cluj va avea o misiune dificilă în duelul de pe „Dr. Constantin Rădulescu”. „Feroviarii” trebuie să reducă un deficit de 5 goluri pentru a egala situația la general și pentru a trimite meciul în prelungiri.

Andrea Mandorlini, revenit pe banca echipei pe care a condus-o în alte două mandate, se așteaptă la un meci dificil împotriva trupei suedeze. Tehnicianul italian dorește ca elevii săi să evolueze la capacitate maximă.

„Trebuie să reușim să mergem înainte, să ne îmbunătățim, este un moment neplăcut pentru toți, dar așa este fotbalul.

Sunt la un club care câștigă, care anul trecut a luat Cupa României, nu ne aflăm într-un moment ușor, dar avem nevoie de ajutorul tuturor, mai ales al fanilor. Eu voi da totul, dar avem nevoie și de puțin noroc pentru a ieși din această situație.

Este foarte dificil, dar trebuie să muncim, am făcut doar o oră de antrenament cu ei, dar sigur vom încerca să onorăm competiția și clubul, iar mâine (n.red. - astăzi) trebuie să dam totul.

Nu știu cum va fi meciul de mâine (n.red. - astăzi), vorbim de un club care nu știu dacă a mai trecut prin asta, dar e la fel ca în viața unui om.

A fost o perioadă dificilă, cu mulți jucători accidentați, dar asta e. Contează foarte mult ce vom face în meciul de mâine (n.red. - astăzi), apoi urmează FCSB, iar apoi vedem cum ne vom pregăti”, a spus Andrea Mandorlini, la conferința de presă premergătoare partidei.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Superliga
12:12
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Citește mai mult
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Hacken n-are milă Adversara CFR-ului nu dă semne că se va menaja în Gruia! A făcut show și în campionat!
Campionate
22:39
Hacken n-are milă Adversara CFR-ului nu dă semne că se va menaja în Gruia! A făcut show și în campionat!
Citește mai mult
Hacken n-are milă Adversara CFR-ului nu dă semne că se va menaja în Gruia! A făcut show și în campionat!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
CFR Cluj LIVE conference league play-off conference league hacken
Știrile zilei din sport
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Conference League
28.08
Craiova a dat drumul la fiesta VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Citește mai mult
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat
Superliga
28.08
FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat
Citește mai mult
FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat
Becali s-a dezlănțuit! VIDEO. Patronul FCSB a făcut spectacol în lojă după calificare + Cât e dispus să dea pe Louis Munteanu: „Am plusat!”
Europa League
28.08
Becali s-a dezlănțuit! VIDEO. Patronul FCSB a făcut spectacol în lojă după calificare + Cât e dispus să dea pe Louis Munteanu: „Am plusat!”
Citește mai mult
Becali s-a dezlănțuit! VIDEO. Patronul FCSB a făcut spectacol în lojă după calificare + Cât e dispus să dea pe Louis Munteanu: „Am plusat!”
S-a rupt blestemul!  Cu 30.000 de „lei” în spate, Craiova a făcut un nou meci uluitor cu Bașakșehir și s-a calificat în Conference League
Conference League
28.08
S-a rupt blestemul! Cu 30.000 de „lei” în spate, Craiova a făcut un nou meci uluitor cu Bașakșehir și s-a calificat în Conference League
Citește mai mult
S-a rupt blestemul!  Cu 30.000 de „lei” în spate, Craiova a făcut un nou meci uluitor cu Bașakșehir și s-a calificat în Conference League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:14
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
10:21
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
10:59
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
10:46
Marin, omul meciului! Seară magică pentru români în cupele europene. Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Marin, omul meciului!  Seară magică pentru români în cupele europene . Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Top stiri din sport
De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova
Conference League
28.08
De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova
Citește mai mult
De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Liga Campionilor
28.08
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Citește mai mult
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Lupta lui Imane Khelif  Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”
Box
28.08
Lupta lui Imane Khelif Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”
Citește mai mult
Lupta lui Imane Khelif  Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”
Cupa României Știm toate cele 24 de echipe calificate în grupele competiției » Toate rezultatele din play-off
Cupa Romaniei
28.08
Cupa României Știm toate cele 24 de echipe calificate în grupele competiției » Toate rezultatele din play-off
Citește mai mult
Cupa României Știm toate cele 24 de echipe calificate în grupele competiției » Toate rezultatele din play-off

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 54 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
29.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share