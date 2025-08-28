CFR Cluj, victorie cu gust amar Ardelenii au câștigat returul cu Hacken, însă au fost eliminați din cupele europene

CFR Cluj a învins Hacken, scor 1-0, în returul play-off-ului Conference League.

Rezultatul nu i-a ajutat însă pe ardeleni să avanseze mai departe, după eșecul rușinos din Suedia, scor 2-7.

CFR Cluj avea nevoie de o minune pentru a se califica în faza principală din Conference League. Ardelenii aveau de recuperat nu mai puțin de 5 goluri.

CFR Cluj, victorie de palmares

La debutul pe bancă a lui Andrea Mandorlini pe banca vicecampioanei României, feroviarii au început curajos partida. Au ajuns de mai multe ori la poarta apărată de Berisha însă fără creeze probleme.

Ulterior, Hacken a echilibrat partida, iar Hindrich a avut mai multe interevenții salvatoare, în primele 45 de minute.

CFR Cluj, eliminată din cupele europene

După reluarea jocului, „feroviarii” au deschis scorul prin Păun, iar speranțele fanilor prezenți într-un număr destul de mic se reaprindeau.

Cu toate acestea, ardelenii nu au mai reușit să mai înscrie deloc până la final, deși Mandorlini a aruncat în teren toți jucătorii pe care îi avea pe bancă.

Astfel, CFR Cluj a fost eliminată din drumul spre cupele europene pentru al treilea an consecutiv.

CFR Cluj - Hacken 1-0

A marcat: Păun ('47)

Min.90-+3 - Final de partidă în Gruia! CFR Cluj a câștigat, dar a fost eliminată din Europa.

Repriza secundă este prelungită cu minimum 3 minute

Min.75 - CFR Cluj are nevoie de o minune. Ardelenii trebuie să mai marcheze de 4 ori, într-un interval de un sfert de oră pentru a duce partida în prelungiri.

Min.63 - Modificare și la Hacken: iese Brusberg, intră Dahbo.

Min.61- Triplă schimbare la CFR Cluj: Ies Badamosi, Postolachi și Cordea, intră Munteanu, Postolachi și Fică.

Min.47 - GOOL CFR Cluj, 1-0! Păun deschide scorul, cu un șut la firul ierbii, din interiorul careului.

Min.46 - Start în repriza secundă! Șansă imensă pentru Cordea. Șutează de la marginea careului, cu piciorul stâng, însă balonul se duce puțin pe lângă poartă.

Min.45 +1 - Final de primă repriză! CFR Cluj la 45 de minute, de eliminarea din cupele europene.

Prima repriză este prelungită cu minimum un minut

Min.39 - Emerllalhu se descurcă excelent, îi pasează lui Biliboc la marginea careului, dar șutul acestuia lovește doar bara transversală.

Min.35 - Hacken domină teritorial, în timp ce formația antrenată de Andrea Mandorlini caută să lovească pe contraatac, însă nu găsește drumul spre gol.

Min.15 - Andersen reia cu capul de la prima bară, după un corner de pe partea stângă, dar Hindrich se întinde și respinge.

Min.10 - Primul avertisement la poarta lui Hindrich. Portarul celor de la CFR Cluj a respins de două ori la încercările lui Layouni, din interiorul careului.

Min.1 - Start de partidă în Gruia!

Echipele de start:

CFR Cluj: Hindrich - Abeid, Kresic, Bolgado, Camora - Păun, Djokokic, Emerllalhu, - Cordea, Badamosi, Biliboc

CFR Cluj: Hindrich - Abeid, Kresic, Bolgado, Camora - Păun, Djokokic, Emerllalhu, - Cordea, Badamosi, Biliboc

Rezerve: Gal, Micai, Sinyan, Fică, L. Munteanu, Deac, Gjorgjievski, Ilie, Kun, Postolachi, Nkololo

Antrenor: Andrea Mandorlini

Hacken: Berisha - Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundqvist - Andersen, Rygaard - Brysberg, Gustafson, Layouni - Dembe

Hacken: Berisha - Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundqvist - Andersen, Rygaard - Brysberg, Gustafson, Layouni - Dembe

Rezerve: Linde, Hrstic, Jansson, Holm, Dahbo, Engdahl, Al- Saed, Kondo, Ohman, Nioule, Madsen, Hilvenius

Antrenor: Jens Gustafsson

Arbitru: Sebastian Gishamer (Austria). Asistenți: Roland Riedel, Santino Schreiner (Germania). VAR: Walter Altman (Germania). AVAR: Jakob Semler (Austria)

Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu", Cluj-Napoca

Andrea Mandorlini revine pe banca celor de la CFR Cluj: „Trebuie să încercăm”

CFR Cluj va avea o misiune dificilă în duelul de pe „Dr. Constantin Rădulescu”. „Feroviarii” trebuie să reducă un deficit de 5 goluri pentru a egala situația la general și pentru a trimite meciul în prelungiri.

Andrea Mandorlini, revenit pe banca echipei pe care a condus-o în alte două mandate, se așteaptă la un meci dificil împotriva trupei suedeze. Tehnicianul italian dorește ca elevii săi să evolueze la capacitate maximă.

„Trebuie să reușim să mergem înainte, să ne îmbunătățim, este un moment neplăcut pentru toți, dar așa este fotbalul.

Sunt la un club care câștigă, care anul trecut a luat Cupa României, nu ne aflăm într-un moment ușor, dar avem nevoie de ajutorul tuturor, mai ales al fanilor. Eu voi da totul, dar avem nevoie și de puțin noroc pentru a ieși din această situație.

Este foarte dificil, dar trebuie să muncim, am făcut doar o oră de antrenament cu ei, dar sigur vom încerca să onorăm competiția și clubul, iar mâine (n.red. - astăzi) trebuie să dam totul.

Nu știu cum va fi meciul de mâine (n.red. - astăzi), vorbim de un club care nu știu dacă a mai trecut prin asta, dar e la fel ca în viața unui om.

A fost o perioadă dificilă, cu mulți jucători accidentați, dar asta e. Contează foarte mult ce vom face în meciul de mâine (n.red. - astăzi), apoi urmează FCSB, iar apoi vedem cum ne vom pregăti”, a spus Andrea Mandorlini, la conferința de presă premergătoare partidei.

