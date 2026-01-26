Delegat la meciul lui Chivu Istvan Kovacs va arbitra partida Borussia Dortmund - Inter Milano din Liga Campionilor

Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat să arbitreze meciul dintre Borussia Dortmund și Inter Milano, în runda #8 din Liga Campionilor.

a fost delegat să arbitreze meciul dintre Borussia Dortmund și Inter Milano, în runda #8 din Liga Campionilor. Partida va avea loc miercuri, de la ora 22:00. Meciul va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

În ultimele patru sezoane, UEFA l-a delegat pe Istvan Kovacs la câte o finală în fiecare dintre cele trei competiții continentale: Conference League 2022, Europa League 2024 și Liga Campionilor 2025.

Istvan Kovacs va arbitra meciul Borussia Dortmund - Inter Milano din Liga Campionilor

Acum, Kovacs a fost delegat să conducă partida din runda #8, pe Signal Iduna Park, acesta fiind al cincilea meci arbitrat de centralul român în actualul sezon al Ligii Campionilor.

El va fi asistat la margine de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi , iar arbitru de rezervă va fi Szabolcs Kovacs .

și , iar arbitru de rezervă va fi . În camera VAR se vor afla Rob Dieperink (Țările de Jos) și Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, ocupă locul 14, cu 12 puncte. Borussia Dortmund se află pe poziția 16, cu 11 puncte.

Conform noului format al competiției, primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar echipele de pe locurile 9–24 vor merge într-un play-off.

Meciurile din Liga Campionilor arbitrate de Istvan Kovacs în sezonul 2025–2026:

17 septembrie 2025: Olympiacos – Pafos 0-0

Olympiacos – Pafos 0-0 1 octombrie 2025: Villarreal – Juventus 2-2

Villarreal – Juventus 2-2 4 noiembrie 2025: Liverpool – Real Madrid 1-0

Liverpool – Real Madrid 1-0 21 ianuarie: Galatasaray – Atletico Madrid 1-1

21 de cartonașe galbene și o eliminare prin cumul de avertismente reprezintă bilanțul lui Istvan Kovacs în cele patru meciuri arbitrate în Liga Campionilor, sezonul 2025–2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport