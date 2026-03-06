„Nu mă duc pentru bani” Adrian Ilie a dezvăluit ce salariu cere pentru revenirea la FCSB: „Vă asigur de asta”
Adrian Ilie (51 de ani), fostul mare atacant al Stelei și al României, a vorbit despre stadiul discuțiilor cu Gigi Becali (67 de ani), după ce patronul FCSB a anunțat că vrea să-l numească în fruntea noului departament de scouting al echipei sale. Foto: sportpictures.eu
„Nu mă duc pentru bani" Adrian Ilie a dezvăluit ce salariu cere pentru revenirea la FCSB: „Vă asigur de asta"

Publicat: 06.03.2026, ora 22:16
Actualizat: 06.03.2026, ora 22:16
  • Adrian Ilie (51 de ani), fostul mare atacant al Stelei și al României, a vorbit despre stadiul discuțiilor cu Gigi Becali (67 de ani), după ce patronul FCSB a anunțat că vrea să-l numească în fruntea noului departament de scouting al echipei sale.
  • Acesta a dezvăluit și ce salariu va cere pentru a se alătura campioanei.

În ciuda anunțului făcut de Gigi Becali, FCSB nu se grăbește încă să oficializeze revenirea lui Adrian Ilie.

Adrian Ilie a dezvăluit ce salariu cere pentru revenirea la FCSB: „Vă asigur de asta”

„Urmează să-i dau un răspuns lui Gigi Becali. N-am avut nicio discuție în afară de acum cinci-șase zile, prin telefon, două minute. I-am promis că o să ajung la el și o să discutăm. Nu se știe când, dar, dacă i-am promis că o să ajung, o să ajung.

Acum sunt meciuri în campionat. N-ai văzut că a spus că sunt primul transfer? Nu suntem în perioada de transferuri încă. (n.r. râde) Nu știu ce funcție voi avea, asta voi să-mi spuneți, pentru că eu nu citesc presa”, a spus Adrian Ilie, conform prosport.ro.

Întrebat despre salariul pe care îl va primi la FCSB, „Cobra” a anunțat: „Vă asigur că nu o să iau niciun salariu la Steaua. Eu nu mă duc pe niciun salariu, nu există un preț de salariu. Prima dată, trebuie să decid ce fac, apoi mai vedem”.

Adrian Ilie a fost manager sportiv la FCSB între iunie 2007 și iulie 2008, când a ales să demisioneze.

Printre jucătorii aduși în acea perioadă la FCSB s-au numărat și nume importante ca Robinson Zapata, Dayro Moreno și Pawel Golanski.

Ce a declarat Gigi Becali

După ce echipa sa a ratat pentru prima dată în istorie prezența în play-off, Gigi Becali a anunțat că dorește să facă un departament de scouting la FCSB și a rostit numele a doi foști mari fotbaliști pe care ar vrea sa îi coopteze în staff-ul administrativ al echipei: Adrian Ilie și Mirel Rădoi.

„Păi, și cu el vorbesc (n.r. - cu Adrian Ilie, aflat în studio, nume adus în discuție de moderator). O să-l sun și pe el să vină să vorbim. Și cu el vorbesc și gata. Bravo, uite! Poate Dumnezeu a făcut.

Da, tată! Adriane, chiar te rog, tată! Ia numărul, sună-mă și ne întâlnim. Ne vedem și vii să lucrăm împreună acolo.

O să fac un birou de scouteri: Adrian Ilie. O să vrea și Rădoi. O să fac un departament de scouting cu cei care sunt prietenii mei: Adrian Ilie, om cuminte, care niciodată nu m-a deranjat în viață. Om de calitate, om liniștit.

Nu a supărat pe nimeni, nu se ceartă cu nimeni niciodată. Facem un birou de scouteri care să mă ajute și gata. Vedem ce pretenții aveți. Voi... și cu Mirel. Facem și punem la analiză.

Avem nevoie de 5-6 jucători și îi cumpărăm. Să-ți spun ceva. Sunt vreo 5-6 jucători cărora nu ai ce să le faci. Au contract. Vor pleca atunci când vor vrea sau vor sta pe bară, că nu-i vor băga în lot.

Adrian Ilie e bogătan. Vine acum Adrian că am vorbit cu el. E gata, e la mine el. Am făcut deja primul transfer.

Vorbesc și cu Mirel astăzi, mai vorbesc cu cineva, vreau vreo 4-5. Nu știu pe cine deocamdată. Cer ajutor, nu e să zic că vreau pe cutare. Adrian Ilie, uite cu bun-simț, a zis că îmi sare în ajutor, ce mai vrei mai mult?”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

