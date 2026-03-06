Rapid - U Craiova va fi sold out Mesajul clubului: „Ca să vadă toți oltenii cât de-ai dracu-s giuleștenii”

Rapid și U Craiova joacă duminică în ultima etapă a sezonului regular, de la ora 20:00

Giuleștenii nu mai pot intra în play-off de pe locul 1, dar se pot apropia de lider

Partida se va juca pe Giulești, într-o atmosferă electrizantă. Duelul e aproape sold out, după cum au anunțat rapidiștii în această seară.

Rapid - U Craiova va fi sold out

„Ahoe! Mai sunt disponibile aproximativ 1.000 de bilete!

Duminică, toți, ACASĂ! Ca să vadă toți oltenii cât de-ai dracu-s giuleștenii”, au scris vișiniii pe contul oficial de Facebook.

Versurile fac parte dintr-un cântec al galeriei rapidiste:

Victor Angelescu: „Vom juca toate meciurile pe Giulești”

Pentru disputarea meciurilor din play-off, Rapid a avut de ales între două stadioane: Giulești și Arena Națională.

Victor Angelescu a anunțat acum 2 zile că echipa lui Costel Gâlcă va juca partidele de acasă pe propriul stadion.

Decizia clubului a fost influențată și de indisponibilitatea Arenei Naționale, acolo unde vor avea loc două concerte, programate pe 13 și 28 mai.

„ Ţin să anunţ suporterii că vom juca toate meciurile pe Giuleşti. Toate meciurile din play-off le vom juca acolo.

FCSB nu este în play-off, era o echipă de tradiţie, cu care puteam juca pe Arena Naţională. Iar cu Dinamo este mai complicat, trebuie să facem un protocol. Există riscul să nu-l respectăm.

Pe lângă asta, trebuie să ne pregătim pentru acest play-off, să facem toate eforturile să câştigăm acest campionat. Noi cel mai bine ne simţim pe Giuleşti. A fost şi dorinţa suporterilor.

Sunt convins că vor veni în număr mare, mai ales că ne vom bate la campionat. Noi am făcut meciuri foarte bune şi pe Arenă, dar contează susținerea de pe Giuleşti”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

14.047 de locuri sunt pe Giulești

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport