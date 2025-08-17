„Ianis Hagi are oferte” Adrian Ilie, despre situația internaționalului român: „Are propuneri din  Arabia Saudită și Turcia”

Adrian Ilie (51 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a vorbit despre situația lui Ianis Hagi (26 de ani).

Ianis Hagi este liber de contract după despărțirea de scoțienii de la Rangers.

Internaționalul român încă nu și-a găsit echipă, deși majoritatea campionatelor și-au reluat activitatea.

Adrian Ilie, despre situația lui Ianis Hagi: „Are oferte din Turcia și de la arabi”

„Cobra” a oferit detalii despre situația lui Ianis și a dezvăluit că acesta ar avea mai multe oferte din zona Turciei și a Arabiei Saudite.

Adrian Ilie a vorbit și despre interesul celor de la Borussia Monchengladbach pentru Hagi jr.

„Este vorba tot despre Borussia Monchengladbach. De acolo a plecat toată situația. Deocamdată nu se știe exact, e foarte târziu, toate echipele și-au făcut loturile. Eu știu cum gândesc antrenorii afară, nu sunt ca la noi, să se gândească pe ultima sută de metri.

Acolo își pregătesc lotul cu 2-3 luni înainte de noul campionat. Echipele și-au făcut loturile, dar cine știe, poate are cineva o accidentare și să aibă nevoie de un nou jucător.

Este foarte greu să ajungă la Borussia Monchengladbach, știu cum gândesc echipele în Germania. Ei își fac echipele înainte, își știu loturile cu 2-3 luni înainte” , a declarat Adrian Ilie, conform fanatik.ro.

Are ceva vorbe acum, are și oferte din alte părți. Mai are oferte din Arabia Saudită și din Turcia. Eu nu m-aș duce în Arabia, dar m-aș duce undeva unde să joc, pentru că peste tot încep campionatele. Adrian Ilie

