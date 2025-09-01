Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic

Adrian Mazilu (19 ani) a acordat primul interviu în calitate de jucător al celor de la Dinamo, după transferul de la Brighton.

Fostul jucător de la Farul a dezvăluit că discuția cu Zeljko Kopic a jucat un rol important în decizia sa de a semna cu Dinamo.

Adrian Mazilu, convins de Zeljko Kopic să semneze cu Dinamo

„De când am vorbit prima dată cu el la telefon, mi s-a părut un om extraordinar, a avut încredere în mine, mi-a oferit această încredere și când am auzit aceste cuvinte din partea lui și ce calități mi-a spus că am, am spus da, vin la Dinamo”, a declarat Adrian Mazilu pentru 48TV.

Întrebat dacă și renașterea lui Cătălin Cîrjan (22 de ani) în tricoul lui Dinamo a jucat un factor esențial în revenirea sa în România, Mazilu a răspuns:

„Am observat revenirea lui Cîrjan, am observat că Dinamo are răbdare cu el, a avut răbdare și a reușit să revină și pe acest plan. Sunt convins că așa voi reveni și eu”, a adăugat noul jucător al lui Dinamo

Adrian Mazilu a vorbit despre revenirea pe gazon

Ultimul meci oficial jucat de Adrian Mazilu datează din 7 aprilie 2024. Atunci evolua 9 minute pentru Vitesse, într-o înfrângere, scor 0-3, cu Nec Nijmegen, în Eredivisie.

În tot acest timp, jucătorul în vârstă de 19 ani a suferit două operații la coapsă, iar acum a confirmat că mai are de recuperat din punct de vedere fizic.

„Momentan încă trebuie să mă văd cu preparatorii să vadă exact cum sunt, în ce stadiu am ajuns. Eu sunt de părere că trebuie să o iau treptat, pas cu pas, dar nu cred că pot să spun acum în cât timp.

Dar clubul, dacă are timp cu mine, voi reuși să fac performanța de care are nevoie”.

Internaționalul român de tineret a vorbit și despre obiectivele sale pe plan personal.

„Cred că o să dau cel mai bun randament, o să îmi ajut echipa de fiecare dată când are nevoie.

O să încep să muncesc pentru un loc de titular, pentru că am trecut printr-o perioadă în care n-am avut foarte multe minute, va fi destul de greu.

Cel mai confortabil mă simt în banda dreaptă, acolo am jucat de când am fost mic, acolo m-am descoperit pe mine, acolo am lucrat cel mai mult. Aș prefera pe dreapta, dar pot să joc ambele posturi de winger (n.r. extremă)”, a concluzionat Mazilu

