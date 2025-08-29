„Pescărușul” a semnat cu Dinamo  Planul lui Zeljko Kopic pentru Adrian Mazilu : „Nu l-am adus să joace imediat”

Adrian Mazilu (19 ani) a semnat cu Dinamo București și urmează să fie prezentat.

Antrenorul Zeljko Kopic (47 de ani) e încrezător că va reuși să-l aducă pe jucător la nivelul pe care îl avea înainte de accidentare.

Dinamo a reușit să ajungă la un acord cu Brighton pentru transferul lui Mazilu, iar fotbalistul a ajuns deja în România.

Adrian Mazilu a semnat cu Dinamo

Pe pagina de Facebook a clubului bucureștean a fost postată o fotografie cu un pescăruș în zbor, emblema lui Brighton, și mesajul „Loading” („Se încarcă”), confirmând că Mazilu va fi prezentat în curând.

Dinamo achită 400.000 de euro celor de la Brighton pentru transferul tânărului fotbalist. De asemenea, „câinii” vor mai achita câte 100.000 de euro, după ce jucătorul va bifa câte 15 meciuri în tricoul alb-roșu, potrivit gsp.ro.

Totodată, gruparea britanică va păstra 30% din drepturile fotbalistului. „Pescărușii” ar fi cerut și bonusuri în cazul unei calificări a celor de la Dinamo în cupele europene.

La Dinamo, Mazilu va avea un salariu de aproximativ 8.000 de euro pe lună.

13 goluri a produs Adrian Mazilu în perioada petrecută la Farul Constanța. A înscris de 9 ori și a livrat 4 pase decisive

Zeljko Kopic, despre Adrian Mazilu: „Nu l-am adus să joace imediat”

Despre mutare a vorbit și Zeljko Kopic, tehnicianul fiind sigur că Mazilu va deveni un jucător important pentru Dinamo.

„Știu tot ceea ce s-a întâmplat cu accidentările și cariera lui. Am vorbit cu el și este foarte pozitiv în legătură cu venirea la Dinamo.

Asta căutăm: jucători cu mult potențial, jucători tineri. Tot ce am văzut de la el înainte de accidentare a fost la cel mai înalt nivel.

Acum a suferit, are probleme, dar este un proiect pe termen lung cu el. Nu l-am adus să joace imediat, în trei sau cinci zile.

Dar eu am încredere în munca mea, în staff-ul meu, că îl vom aduce la același nivel sau chiar mai bun decât înainte de accidentare.

Concluzia discuției cu Mazilu a fost că el este foarte, foarte motivat, că înțelege situația lui și că vrea să lase totul în urmă”, a spus Kopic, potrivit dinamo1948.club.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Europa League 15:19 FCSB versus U Craiova Cine a câștigat duelul audienței TV și în ce moment a atins Pro TV o cotă de piață gigantică la meciul de pe Arena Națională Citește mai mult FCSB versus U Craiova Cine a câștigat duelul audienței TV și în ce moment a atins Pro TV o cotă de piață gigantică la meciul de pe Arena Națională

VIDEO: cele mai noi imagini din sport