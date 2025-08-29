„Pescărușul” a semnat cu Dinamo  Planul lui Zeljko Kopic pentru Adrian Mazilu : „Nu l-am adus să joace imediat”
Adrian Mazilu semnează cu Dinamo (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Superliga

„Pescărușul” a semnat cu Dinamo Planul lui Zeljko Kopic pentru Adrian Mazilu: „Nu l-am adus să joace imediat”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 29.08.2025, ora 17:26
alt-text Actualizat: 29.08.2025, ora 17:26
  • Adrian Mazilu (19 ani) a semnat cu Dinamo București și urmează să fie prezentat.
  • Antrenorul Zeljko Kopic (47 de ani) e încrezător că va reuși să-l aducă pe jucător la nivelul pe care îl avea înainte de accidentare.

Dinamo a reușit să ajungă la un acord cu Brighton pentru transferul lui Mazilu, iar fotbalistul a ajuns deja în România.

E pregătit pentru Dinamo Adrian Mazilu a sosit în România: „Am venit să mă pun pe picioare” » Ce spune despre „câini”
Citește și
E pregătit pentru Dinamo Adrian Mazilu a sosit în România: „Am venit să mă pun pe picioare” » Ce spune despre „câini”
Citește mai mult
E pregătit pentru Dinamo Adrian Mazilu a sosit în România: „Am venit să mă pun pe picioare” » Ce spune despre „câini”

Adrian Mazilu a semnat cu Dinamo

Pe pagina de Facebook a clubului bucureștean a fost postată o fotografie cu un pescăruș în zbor, emblema lui Brighton, și mesajul „Loading” („Se încarcă”), confirmând că Mazilu va fi prezentat în curând.

Dinamo achită 400.000 de euro celor de la Brighton pentru transferul tânărului fotbalist. De asemenea, „câinii” vor mai achita câte 100.000 de euro, după ce jucătorul va bifa câte 15 meciuri în tricoul alb-roșu, potrivit gsp.ro.

Totodată, gruparea britanică va păstra 30% din drepturile fotbalistului. „Pescărușii” ar fi cerut și bonusuri în cazul unei calificări a celor de la Dinamo în cupele europene.

La Dinamo, Mazilu va avea un salariu de aproximativ 8.000 de euro pe lună.

13 goluri
a produs Adrian Mazilu în perioada petrecută la Farul Constanța. A înscris de 9 ori și a livrat 4 pase decisive

Zeljko Kopic, despre Adrian Mazilu: „Nu l-am adus să joace imediat”

Despre mutare a vorbit și Zeljko Kopic, tehnicianul fiind sigur că Mazilu va deveni un jucător important pentru Dinamo.

„Știu tot ceea ce s-a întâmplat cu accidentările și cariera lui. Am vorbit cu el și este foarte pozitiv în legătură cu venirea la Dinamo.

Asta căutăm: jucători cu mult potențial, jucători tineri. Tot ce am văzut de la el înainte de accidentare a fost la cel mai înalt nivel.

Acum a suferit, are probleme, dar este un proiect pe termen lung cu el. Nu l-am adus să joace imediat, în trei sau cinci zile.

Dar eu am încredere în munca mea, în staff-ul meu, că îl vom aduce la același nivel sau chiar mai bun decât înainte de accidentare.

Concluzia discuției cu Mazilu a fost că el este foarte, foarte motivat, că înțelege situația lui și că vrea să lase totul în urmă”, a spus Kopic, potrivit dinamo1948.club.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Trei minute de magie pe Arena Națională! În startul reprizei secunde, FCSB - Aberdeen a conținut ceva ce nu se vede în România
Europa League
16:39
Trei minute de magie pe Arena Națională! În startul reprizei secunde, FCSB - Aberdeen a conținut ceva ce nu se vede în România
Citește mai mult
Trei minute de magie pe Arena Națională! În startul reprizei secunde, FCSB - Aberdeen a conținut ceva ce nu se vede în România
FCSB versus U Craiova Cine a câștigat duelul audienței TV și în ce moment a atins Pro TV o cotă de piață gigantică la meciul de pe Arena Națională
Europa League
15:19
FCSB versus U Craiova Cine a câștigat duelul audienței TV și în ce moment a atins Pro TV o cotă de piață gigantică la meciul de pe Arena Națională
Citește mai mult
FCSB versus U Craiova Cine a câștigat duelul audienței TV și în ce moment a atins Pro TV o cotă de piață gigantică la meciul de pe Arena Națională

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
dinamo bucuresti transfer BRIGHTON zeljko kopic adrian mazilu
Știrile zilei din sport
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Europa League
12:23
UEFA va judeca FCSB pentru rasism Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Citește mai mult
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Cupele europene se văd la TV  Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Campionate
11:52
Cupele europene se văd la TV Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Citește mai mult
Cupele europene se văd la TV  Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Mussolini a debutat în Serie A  Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Campionate
11:57
Mussolini a debutat în Serie A Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Citește mai mult
Mussolini a debutat în Serie A  Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Campionate
12:18
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Citește mai mult
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:56
Marele regret al lui Alibec De ce a picat transferul lui Denis la FC Porto: „Mi-am stricat imaginea”
Marele regret al lui Alibec De ce a picat transferul lui Denis la FC Porto: „Mi-am stricat imaginea”
18:51
Dioszegi, un car de nervi Patronul lui Sepsi a dat buzna în vestiar la pauza meciului: „Am țipat la ei! E insuportabil” » Ce l-a înfuriat
Dioszegi, un car de nervi Patronul lui Sepsi a dat buzna în vestiar la pauza meciului:  „Am țipat la ei! E insuportabil” » Ce l-a înfuriat
09:10
LIVE Unirea Slobozia - U Cluj, în etapa #8 din Liga 1 » Toate partidele + clasamentul actualizat
LIVE Unirea Slobozia - U Cluj , în etapa #8 din Liga 1 » Toate partidele + clasamentul actualizat
18:48
Ce se întâmplă la United? Ruben Amorim, afirmație ciudată: „Uneori îmi urăsc jucătorii”
Ce se întâmplă la United? Ruben Amorim , afirmație ciudată: „Uneori îmi urăsc jucătorii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Top stiri din sport
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Nationala
09:00
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Citește mai mult
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă
Conference League
00:06
Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă
Citește mai mult
Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă
Coubiș semnează Italienii au făcut anunțul: „Face vizita medicală și parafează contractul”
Stranieri
10:28
Coubiș semnează Italienii au făcut anunțul: „Face vizita medicală și parafează contractul”
Citește mai mult
Coubiș semnează Italienii au făcut anunțul: „Face vizita medicală și parafează contractul”
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă  oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak
Tenis
14:55
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak
Citește mai mult
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă  oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak

Echipe/Competiții

fcsb 90 CFR Cluj 43 dinamo bucuresti 16 rapid 7 Universitatea Craiova 51 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 10 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
30.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share