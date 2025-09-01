Chivu explică ce n-a funcționat  Antrenorul lui Inter, analiză fără menajamente după eșecul cu Udinese

INTER - UDINESE 1-2. Cristi Chivu (44 de ani) a vorbit despre prima înfrângere suferită pe banca nerazzurrilor.

Fanii celor de la Inter erau gata de a sărbători o nouă victorie, alături de favoriți, după debutul răsunător al lui Cristi Chivu pe banca vicecampioanei Italiei, 5-0, cu Torino.

În ciuda faptului că au deschis scorul prin Dumfries, în minutul 17, nerazzurrii au trebuit să se recunoască învinși.

INTER - UDINESE 1-2 . Cristi Chivu: „Am avut dificultăți în a crea ocazii”

La finalul partidei de pe „Giuseppe Meazza”, Chivu a vorbit despre dificultatea cu care echipa sa și-a creat ocazii.

„Trebuie să recăpătăm motivația, entuziasmul și dorința de a face bine pe care le aveam acum câteva zile.

Astăzi ne-am chinuit să ne creăm ocazii, am fost neglijenți și nu am căutat să dominăm.

Toate aceste aspecte strică meciurile. Incidentul cu penalty-ul ne-a afectat și mental. Nu trebuie să avem frenezia pe care am văzut-o pentru că așa pierzi mingile și duelurile”, a declarat Cristi Chivu, citat de gazzeta.it

Cristi Chivu, laude la adresa adversarilor

Cu șapte minute înainte de finalul partidei, la scorul de 1-2, pentru Udinese, Chivu a trecut la un sistem cu patru atacanți: Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny și Francesco Esposito.

Totuși, nerazzurrii nu au găsit drumul spre golul egalizator. Cei doi stoperi ai oaspeților, Oumar Solet (25 de ani) și Thomas Kristense (23 de ani), au jucat foarte bine, iar Chivu a avut doar cuvinte de laudă despre ei.

„A devenit un meci de tipul «să vedem ce se întâmplă» cu patru atacanți, și am încercat să-i deschidem cu Pio, pentru a profita de structura și centrările lui.

Solet și Kristensen au făcut o treabă excelentă în zona lor” a adăugat Chivu.

Cristi Chivu: „Băieții au obiceiuri de ani de zile care nu pot fi șterse într-o săptămână”

Întrebat dacă își mai dorește jucători, Chivu a răspuns:

„Trebuie să pun în practică ideile mele cu jucătorii pe care îi am, nu există alte soluții.

Dar trebuie să ne concentrăm mai puțin pe noi înșine și să jucăm mai vertical: nu este ușor, băieții au obiceiuri de ani de zile care nu pot fi șterse într-o săptămână.

Este responsabilitatea mea, dar trebuie să găsim o motivație suplimentară. Nu suntem într-o situație mai proastă, încă suntem în proces de formare.

Trebuie să găsim motivația potrivită și să muncim din greu, este un sezon lung.”, a concluzionat Chivu.

În urma rezultatului cu Udinese, Inter este pe locul 6, cu 3 puncte, după două etape. Pentru formația antrenată de Cristi Chivu urmează Derby d'Italia, cu Juventus.

Partida este programată pe 13 septembrie, cu începere de la ora 19:00.

Rezumat VIDEO. Inter - Udinese 1-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport