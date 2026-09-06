Se desparte de Dinamo? Impresarul fotbalistului a făcut anunțul: „Va trebui să meargă undeva să joace”

Adrian Mazilu (20 de ani) ar putea să o părăsească pe Dinamo în această iarnă.

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Măcinat de accidentări, internaționalul român de tineret nu reușește să se impună la Dinamo, după transferul de la Brighton.

Adrian Mazilu ar putea pleca de la Dinamo: „Vom încerca să schimbăm cumva mediul”

Situația lui Adrian Mazilu a fost analizată și de impresarul său, Giovanni Becali, care susține că fotbalistul are nevoie să evolueze în mai multe meciuri consecutive pentru a-și recăpăta forma, însă concurența este una acerbă.

„Cel mai mult de la Dinamo îmi place Karamoko. Important e că el trebuie să continue meci de meci, dar am văzut că se accidentează des.

Mai este, apoi, Mazilu, care așteaptă, într-o zi, să fie Mazilu care a fost. În iarnă, în toamnă, știm unde e. Dacă nu, vom încerca să schimbăm cumva mediul.

Dinamo are o conducere extraordinară care nu se amestecă în problemele echipei. O independență totală cum are acest antrenor și director sportiv rar mai găsești la noi în țară. Și Kopic avea această independență, dar l-a costat postul.

Dacă nu va fi OK la Dinamo până în iarnă, Mazilu va trebui să meargă undeva unde să joace meciuri la rând.

Fizic e OK, psihic e la fel, echipa merge bine, scoțianul (n.r. Danny Armstrong) merge bine, la fel și Musi, doar că e greu să pătrunzi acum. Când prinzi 30 de minute, trebuie să ieși cu tricoul ud tot, știe și el asta”, a declarat Giovanni Becali, citat de fanatik.ro.

532 de minute a bifat Mazilu în 20 de meciuri pentru Dinamo, de la transferul său de la Brighton: a marcat un gol și a reușit o pasă decisivă

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1 , meci în care Mazilu a rămas pe bancă

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