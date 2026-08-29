Răzvan Oaidă (27 de ani) s-a judecat la TAS după despărțirea de Universitatea Cluj.

Cazul, detaliat în motivarea tribunalului de la Lausanne, arată ce se întâmplă când un fotbalist nu mai intră în planurile antrenorului, dar nu acceptă să plece.

GOLAZO.ro a consultat motivarea TAS și prezintă cronologia: telefonul lui Ioan Ovidiu Sabău, mesajul trimis pe WhatsApp de managerul sportiv Gabriel Giurgiu și disputa pentru despăgubiri de 108.000 de euro.

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Pe 18 septembrie 2024, Răzvan Oaidă s-a transferat de la Rapid la Universitatea Cluj, semnând un contract valabil până la 31 mai 2026.

Răzvan Oaidă s-a judecat la TAS cu U Cluj

După doar un sezon, în care a bifat doar șapte meciuri oficiale, fostul mijlocaș de la FCSB a ieșit din calculele antrenorului Ioan Ovidiu Sabău, iar în stagiunea 2025-2026 nu a mai jucat deloc pentru „șepcile roșii”.

Oaidă nu a acceptat însă situația. A susținut că, deși mai avea contract până în vara lui 2026, clubul l-a scos din programul echipei și l-a obligat să se pregătească separat.

A urmat un schimb de notificări între fotbalist și Universitatea Cluj, apoi un litigiu la comisiile FRF.

Fotbalistul a cerut despăgubiri de peste 100.000 de euro

Oaidă a cerut să se constate că U Cluj i-a reziliat contractul fără justă cauză și a solicitat despăgubiri de 108.000 de euro, drepturile financiare de la 27 iulie 2025 până la finalul contractului, 31 mai 2026.

Fotbalistul a mai solicitat:

1.500 euro chirie pentru aprilie-iunie 2025;

10.000 euro din bonusul de semnătură de 15.000 de euro;

2.413 euro diferență din bonusul pentru calificarea în play-off;

Comisiile federale i-au respins pretențiile, iar fotbalistul a dus cazul mai departe, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Telefonul lui Sabău: „Nu mai contez pe tine! Caută-ți echipă!”

TAS a analizat în detaliu conflictul și a reconstruit cronologia ultimelor săptămâni ale lui Oaidă la Universitatea Cluj.

În motivarea deciziei, TAS consemnează două episoade de la începutul lunii iunie 2025 care indicau că Răzvan Oaidă nu mai făcea parte din planurile lui Ioan Ovidiu Sabău.

Pe 8 iunie, după încheierea sezonului 2024/2025, Oaidă susține că a fost sunat de antrenorul lui U Cluj. Potrivit fotbalistului, Sabău i-a transmis că nu mai contează pe el și că ar trebui să-și caute o altă echipă.

Mesaj WhatsApp: „Trebuie să găsim o soluție, dar nu se pune problema să îți plătim restul contractului!”

A doua zi, pe 9 iunie, managerul sportiv Gabriel Giurgiu i-a trimis lui Oaidă un mesaj pe WhatsApp, prin care i-a propus să ajungă la o înțelegere pentru încetarea contractului.

Mesajul a fost depus la dosar și reprodus integral de TAS:

„Știu că nu este un moment ușor și că este o situație pe care nimeni nu și-a dorit-o, dar în acest moment, din păcate, Neluțu nu mai contează pe serviciile tale în sezonul următor!

Trebuie să găsim împreună o soluție, dar nu se pune problema să îți plătim restul contractului! Sună-mă când poți. Seară bună!”.

TAS consideră că aceste două episoade „indică” faptul că Oaidă nu mai era în planurile lui Sabău. Arbitrul nu le-a considerat însă o reziliere a contractului.

Răzvan Oaidă avea 11.000 de euro/lună, apoi 12.000 în sezonul 2025/2026

Contractul semnat de Oaidă cu U Cluj pe 18 septembrie 2024 era valabil până la 31 mai 2026.

Fotbalistul avea un salariu net de 11.000 de euro pe lună până la 30 iunie 2025 și de 12.000 de euro pe lună începând cu 1 iulie 2025. Oaidă mai primise și 15.000 de euro la semnătură.

După discuția cu Sabău și mesajul lui Giurgiu, Oaidă s-a prezentat însă la primul antrenament al noului sezon, pe 12 iunie.

Fotbalistul a susținut că a fost separat de lot și pus să facă doar alergări, însă TAS a considerat că nu a reușit să probeze această versiune.

Cantonamentul din Austria și amicalul cu Slovan Liberc

Fotografiile și foile de joc au arătat că a participat, cel puțin în anumite momente, la antrenamente și activitățile echipei.

A mers în cantonamentul din Austria, între 24 iunie și 5 iulie, și a jucat în amicalul cu Slovan Liberec, pe 4 iulie 2025.

În paralel, Oaidă a trimis trei notificări clubului, pe 19 și 26 iunie, respectiv 16 iulie, prin care a cerut să fie reprimit la antrenamentele colective și a avertizat că, în caz contrar, va considera că U Cluj îi încheie contractul fără justă cauză.

Oaidă a considerat contractul încheiat fără justă cauză, începând cu 17 iulie 2025

În același timp, Oaidă a fost înscris pe foile de joc pentru primele două meciuri din preliminariile Conference League, pe 24 și 30 iulie, și a fost inclus pe Lista A a clubului pentru sezonul 2025/2026.

Pe 26 iulie 2025, Oaidă a trimis „Termination Letter”, prin care a susținut că U Cluj îi încetase deja contractul fără justă cauză, începând cu 17 iulie, prin modul în care se comportase cu el.

În notificare, fotbalistul a considerat că mesajele clubului puteau reprezenta o formă de hărțuire.

Clubul a susținut că, două zile mai târziu, pe 28 iulie, Oaidă a părăsit locuința din Cluj și orașul și a încetat să mai participe la activitățile echipei.

TAS a considerat însă că notificarea făcută de Răzvan Oaidă nu poate fi interpretată ca o reziliere făcută de U Cluj.

U Cluj i-a cerut să revină la antrenamente

U Cluj a negat că a încetat contractul, iar pe 30 iulie i-a cerut lui Oaidă să revină la antrenamente. Solicitările au fost repetate pe 28 august și 8 septembrie.

În ultima notificare, clubul l-a informat că urma să fie înlocuit pe Lista A cu un alt jucător, deoarece nu mai participa la programul de pregătire.

Oaidă nu a revenit, iar ulterior clubul l-a scos de pe Lista A.

TAS: Nu a fost o reziliere

TAS a stabilit că această măsură, precum și neutilizarea lui în meciurile oficiale din sezonul 2025/2026, au fost consecința refuzului său de a mai participa la antrenamente, nu o încălcare a obligațiilor contractuale ale clubului.

Astfel, mesajul lui Giurgiu din 9 iunie a demonstrat, în viziunea TAS, că Oaidă nu mai era în planurile lui Sabău, dar nu și că Universitatea Cluj îi reziliase contractul.

Arbitrul a concluzionat că Oaidă nu a dovedit nici că U Cluj i-a reziliat unilateral contractul, nici că modul în care clubul s-a comportat cu el a reprezentat o încălcare suficient de gravă pentru a justifica încetarea contractului.

Prin urmare, TAS i-a respins apelul și a menținut decizia Comisiei de Apel a FRF.

Răzvan Oaidă a semnat cu UTA, dar s-a accidentat grav

Răzvan Oaidă a plecat în cele din urmă de la Universitatea Cluj și și-a găsit echipă pentru sezonul 2026/2027.

Mijlocașul a semnat cu UTA Arad, după un sezon în care nu a mai jucat pentru „șepcile roșii”.

Răzvan Oaidă a jucat 14 minute în meciul cu Universitatea Craiova din prima etapă, apoi s-a accidentat la un antrenament.

Mijlocașul a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate la genunchi și a devenit indisponibil aproximativ 9 luni.

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