Spionaj în Liga 1? Adrian Mihalcea își acuză rivalul înainte de meciul crucial pentru play-off: „Să mă sune pe mine, că-i spun”

Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul formației UTA Arad, a prefațat partida cu Oțelul Galați, din etapa #28 a Ligii 1, meci crucial în lupta pentru calificarea în play-off.

Înainte de duelul direct, UTA Arad și Oțelul Galați ocupă locul 8, respectiv 9 în clasamentul Ligii 1.

Adrian Mihalcea îl acuză pe Laszlo Balint de spionaj: „Cu siguranță va avea informații”

Tehnicianul arădenilor consideră că partida cu Oțelul va reprezenta un test greu pentru echipa sa, cu atât mai mult cu cât antrenorul gălățenilor, Laszlo Balint, a antrenat și UTA în trecut.

Acesta crede că Balint poate face rost foarte ușor informații din interiorul echipei sale, grației relațiilor pe care le are cu diferiți oameni din anturajul clubului din Arad.

„Balint va avea informații și acum, are foarte mulți prieteni și cu siguranță știe aproape tot ceea ce se întâmplă la noi în echipă. Dar ar putea să mă sune pe mine ca să-i spun lucrurile acestea, că nu m-ar deranja.

Adică nu sunt lucruri care să deranjeze… Chiar nu mă deranjează, până la urmă știți cum e, și dacă ai toate detaliile și știi tot ceea ce se întâmplă, nu poți să-ți dai seama de ziua jucătorului.

Poți să-ți dai seama de momente de joc, astea sunt relative și atunci se reduc la minim aceste informații. Până la urmă, credeți că eu nu am informații despre ei sau ce credeți?”, a declarat Adrian Mihalcea, conform aradon.ro.

Adrian Mihalcea: „Nu am niciun duel cu nimeni”

Tehnicianul grupării arădene a vorbit și despre partida din tur, meci pe care echipa sa l-a pierdut pe teren propriu, scor 0-4.

„Am pierdut fără drept de apel în tur, au fost niște circumstanțe care au dus la acest lucru, faptul că noi am rămas în 10 oameni, plus am riscat și acest risc ne-a dus să pierdem cu 4-0.

Dar nu am niciun fel de duel cu nimeni. Mă interesează strict ceea ce trebuie să facem noi și, bineînțeles, punctele. Deci lucrul acesta e important pentru noi”, a mai spus Adrian Mihalcea.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 27 53 2 Dinamo 27 52 3 Rapid 27 49 4 U Cluj 27 45 5 CFR Cluj 27 44 6 CFR Cluj 27 44 7 FC Argeș 27 43 8 UTA Arad 27 41 9 Oțelul Galați 27 40 10 FCSB 27 40 11 Farul Constanța 27 37 12 Petrolul Ploiești 27 28 13 Csikszereda 27 25 14 Unirea Slobozia 27 24 15 Hermannstadt 27 17 16 Metaloglobus 27 11

