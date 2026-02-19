„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”

Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv de la CFR Cluj, a vorbit despre lupta pentru accederea în play-off-ul Ligii 1.

Oficialul „feroviarilor” crede că toate echipele cu pretenții la titlu nu doresc ca FCSB să intre în play-off. Mai mult, Mara i-a avertizat pe „roș-albaștri” înaintea meciului de la Arad cu UTA.

Echipele din Liga 1 se tem de FCSB: „Nimeni nu o dorește în play-off ”

Bogdan Mara consideră că un play-off cu FCSB ar fi mult mai complicat pentru echipele cu pretenții la titlu și este de părere că niciuna dintre acestea nu o dorește pe campioană în TOP 6.

„Cred că U Cluj va fi a 5-a, iar FC Argeș a 6-a. E greu play-off-ul cu FCSB. Toate echipele bune, care speră la campionat, nu o doresc pe FCSB în play-off.

E o echipă puternică, ăsta e adevărul, o echipă în care s-a investit mult, au jucători importanți, valoroși, a făcut multe transferuri și acum și înainte, are experiență și atunci e o echipă foarte periculoasă”, a declarat Bogdan Mara, conform fanatik.ro.

Bogdan Mara, avertisment pentru FCSB înaintea meciului cu UTA: „E greu acolo”

FCSB o va înfrunta pe UTA Arad în etapa #29 a Ligii 1, ultima din sezonul regulat, pe 1 martie, de la 21:00. Oficialul CFR-ului i-a avertizat pe bucureșteni că partida va fi una complicată, deoarece arădenii sunt o „nucă tare” pe teren propriu.

„Le va fi greu la Arad. UTA, acasă, este o echipă foarte puternică, foarte bună. Mihalcea a făcut o treabă senzațională și vreau să îl felicit și pe el, dar și pe Bogdan Andone.

Sunt doi antrenori tineri care au făcut o treabă foarte bună anul acesta și au creat niște loturi omogene, loturi bune, care joacă fotbal. Sunt echipe bune. La Arad am jucat și noi, e greu acolo!”, a mai spus Bogdan Mara.

