Sezon încheiat pentru Papeau! Diagnostic crunt pentru vedeta Unirii Slobozia: „A fost ultimul meci” +31 foto
Jayson Papeau. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Sezon încheiat pentru Papeau! Diagnostic crunt pentru vedeta Unirii Slobozia: „A fost ultimul meci”

  • Jayson Papeau (29 de ani), mijlocașul francez de la Unirea Slobozia, s-a accidentat grav și va lipsi pentru restul sezonului.
  • Mijlocașul s-a accidentat în meciul cu Dinamo, câștigat de gazde cu 1-0.

Papeau a fost înlocuit încă din prima repriză, după ce a acuzat dureri la genunchi. În minutul 41, fotbalistul a revenit pe teren, dar s-a prăbușit din nou și a cerut să fie schimbat.

Jayson Papeau va rata restul sezonului din cauza unei accidentări grave: „A fost ultimul meci din acest sezon”

Papeau, unul dintre titularii echipei, a confirmat veștile proaste pentru antrenorul Claudiu Niculescu:

„Probabil a fost ultimul meu meci din acest sezon. Într-adevăr, am ligamentul colateral medial rupt, printre alte probleme, așa că voi avea nevoie de o intervenție chirurgicală.

Voi fi indisponibil aproximativ 3-4 luni. E o veste foarte proastă pentru mine, dar voi face tot posibilul să revin mai puternic ca niciodată.

A fost o plăcere să revin în România, ne vedem curând!”, a notat fotbalistul, pe rețelele de socializare.

15
meciuri a disputat Papeau pentru Unirea Slobozia în acest sezon. A marcat trei goluri

FOTO: Dinamo - Unirea Slobozia 1-0

Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (31 imagini)

Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+31 Foto
Această veste vine după evoluția impresionantă a mijlocașului în etapa precedentă, când a marcat de două ori în victoria celor de la Unirea Slobozia cu Farul, scor 2-1.

Papeau a bifat 15 meciuri pentru formația ialomițeană, fiind titular în 14 dintre ele. Francezul a reușit trei goluri și două pase decisive.

450.000 de euro
este cota de piață a fotbalistului francez, conform transfermarkt.com

Cifrele lui Jayson Papeau:

  • Rapid: 66 de meciuri, 7 goluri, 7 pase decisive
  • Amiens SC: 32 de meciuri, două goluri, 3 pase decisive
  • St. Genevieve: 28 de meciuri, 7 goluri, 3 pase decisive
  • Warta Poznan: 27 de meciuri, două pase decisive
  • Unirea Slobozia: 15 meciuri, 3 goluri, două pase decisive
  • Al-Markhiya SC: 14 meciuri, 7 goluri, 3 pase decisive
  • FC Chambly: două meciuri, o pasă decisivă

Unirea Slobozia ocupă locul 14 în Superliga, cu 24 de puncte.

Echipa lui Claudiu Niculescu mai are de disputat trei etape din sezonul regulat înainte de play-out:

  • 22 februarie: Unirea Slobozia - U Craiova
  • 2 martie: Unirea Slobozia - Rapid
  • 7 martie: Argeș – Unirea Slobozia

12:30
