Jayson Papeau (29 de ani), mijlocașul francez de la Unirea Slobozia, s-a accidentat grav și va lipsi pentru restul sezonului.

Mijlocașul s-a accidentat în meciul cu Dinamo, câștigat de gazde cu 1-0.

Papeau a fost înlocuit încă din prima repriză, după ce a acuzat dureri la genunchi. În minutul 41, fotbalistul a revenit pe teren, dar s-a prăbușit din nou și a cerut să fie schimbat.

Jayson Papeau va rata restul sezonului din cauza unei accidentări grave: „A fost ultimul meci din acest sezon”

Papeau, unul dintre titularii echipei, a confirmat veștile proaste pentru antrenorul Claudiu Niculescu:

„Probabil a fost ultimul meu meci din acest sezon. Într-adevăr, am ligamentul colateral medial rupt, printre alte probleme, așa că voi avea nevoie de o intervenție chirurgicală.

Voi fi indisponibil aproximativ 3-4 luni. E o veste foarte proastă pentru mine, dar voi face tot posibilul să revin mai puternic ca niciodată.

A fost o plăcere să revin în România, ne vedem curând!”, a notat fotbalistul, pe rețelele de socializare.

15 meciuri a disputat Papeau pentru Unirea Slobozia în acest sezon. A marcat trei goluri

Această veste vine după evoluția impresionantă a mijlocașului în etapa precedentă, când a marcat de două ori în victoria celor de la Unirea Slobozia cu Farul, scor 2-1.

Papeau a bifat 15 meciuri pentru formația ialomițeană, fiind titular în 14 dintre ele. Francezul a reușit trei goluri și două pase decisive.

450.000 de euro este cota de piață a fotbalistului francez, conform transfermarkt.com

Cifrele lui Jayson Papeau:

Rapid : 66 de meciuri, 7 goluri, 7 pase decisive

: 66 de meciuri, 7 goluri, 7 pase decisive Amiens SC : 32 de meciuri, două goluri, 3 pase decisive

: 32 de meciuri, două goluri, 3 pase decisive St. Genevieve : 28 de meciuri, 7 goluri, 3 pase decisive

: 28 de meciuri, 7 goluri, 3 pase decisive Warta Poznan : 27 de meciuri, două pase decisive

: 27 de meciuri, două pase decisive Unirea Slobozia : 15 meciuri, 3 goluri, două pase decisive

: 15 meciuri, 3 goluri, două pase decisive Al-Markhiya SC : 14 meciuri, 7 goluri, 3 pase decisive

: 14 meciuri, 7 goluri, 3 pase decisive FC Chambly: două meciuri, o pasă decisivă

Unirea Slobozia ocupă locul 14 în Superliga, cu 24 de puncte.

Echipa lui Claudiu Niculescu mai are de disputat trei etape din sezonul regulat înainte de play-out:

22 februarie: Unirea Slobozia - U Craiova

2 martie: Unirea Slobozia - Rapid

7 martie: Argeș – Unirea Slobozia

