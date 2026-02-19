Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, a participat, joi, la prima reuniune a controversatului Consiliu pentru Pace creat de Donald Trump (79 de ani).

În timpul întâlnirii, Infantino a purtat o pălărie roșie cu inscripția „USA”, similară cu cele purtate de susținătorii președintelui american.

Evenimentul a reunit reprezentanți din peste 40 de țări și a avut drept scop promovarea păcii în regiunea Fâșia Gaza, conform themirror.com.

Gianni Infantino a purtat o șapcă roșie asemănătoare cu cele „MAGA”

Un clip video publicat pe contul oficial Rapid Response 47 l-a surprins pe șeful FIFA chicotind în timp ce purta șapca roșie cu inscripția „USA”.

Șapca roșie cu litere albe MAGA („Fă America măreață din nou”) este un simbol vizual recunoscut al susținătorilor lui Donald Trump, asociată puternic cu campania sa prezidențială.

Trump, care a avut și în trecut interacțiuni cu președintele FIFA, a lăudat prezența lui Infantino:

„Practic, toți cei prezenți sunt șefi de stat și îl avem și pe Gianni, șeful fotbalului, deci nu e chiar rău. Îmi place cel mai mult jobul tău.

„Vreau să mulțumesc lui Gianni și FIFA pentru toate lucrurile minunate pe care le-au făcut și le fac. Mi-au oferit primul lor premiu pentru pace.

Cred că au văzut că am fost nedreptățit de Norvegia și au decis să-mi acorde un premiu pentru pace”, a declarat președintele SUA.

Trump:



Everyone here is the head of a country, except for Gianni — but he’s the head of soccer, so that’s not so bad.



Right, Gianni? I think I like your job the best. pic.twitter.com/gnh9ERsyXG — Clash Report (@clashreport) February 19, 2026

Infantino, în calitate de președinte FIFA, este obligat să rămână neutru din punct de vedere politic, însă apropierea sa de Trump și prezența la acest eveniment au generat dezbateri privind respectarea codului etic al organizației.

La conferință au participat lideri precum Victor Orban din Ungaria și Ilham Aliyev din Azerbaidjan. Trump a profitat de ocazie pentru a declara că îl sprijină pe Orban la alegerile viitoare. La eveniment a fost prezent și președintele român Nicușor Dan, în calitate de observator.

Franța, Regatul Unit și alte state nordice nu au participat la întâlnire, calificând „Board of Peace” drept o amenințare la adresa ONU.

Potrivit unui comunicat oficial, statutul forumului „depășește cadrul situației din Gaza și ridică întrebări serioase, în special privind principiile și structura organizației”.

