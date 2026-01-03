„FCSB va fi în play-off” Antrenorul unei rivale din Liga 1, despre șansele campioanei la un nou titlu: „Atunci ar fi inclusă în grupul celor trei”

Adrian Mihalcea (49 de ani) a vorbit despre lupta pentru locurile de play-off și pentru titlu.

Ce spune antrenorul celor de la UTA Arad despre FCSB, mai jos.

„Bătrâna Doamnă” a încheiat anul 2025 pe locul 8, cu 32 de puncte, la doar unul distanță de locul 6, ocupat de Oțelul, care permite calificarea în play-off.

Adrian Mihalcea, despre lupta pentru play-off : „FCSB va fi acolo”

Antrenorul formației arădene spune că, inițial, calificarea în play-off nu făcea parte din planurile sale.

„Dacă vom fi în această luptă, nu ne vom da la o parte, dar nu avem ca obiectiv intrarea în play-off. Nu cred că doar FCSB e în această luptă.

Cu siguranţă va fi FCSB (n.r. în play-off) că are calitate, e foarte bine organizată. Singurul minus ar fi participarea în cupele europene şi aglomeraţia de meciuri.

Cred că au avut o strategie clară pe finalul anului şi în meciurile care au rămas din acest campionat regulat să revină în play-off”, a declarat Adrian Mihalcea, conform orangesport.ro.

10 victorii a obținut Adrian Mihalcea ca antrenor al echipei UTA Arad. A mai înregistrat 9 remize și 5 înfrângeri

Titlul, misiune dificilă pentru FCSB: „Chiar și după înjumătățire”

În continuare, fostul antrenor al Unirii Slobozia a vorbit și despre lupta la titlu.

„Cred că anul acesta e o diferenţă destul de mare între FCSB şi prima sau a doua echipă ca număr de puncte. E foarte greu de recuperat, chiar şi după înjumătăţire.

Dacă FCSB ar face punctaj maxim sau aproape de maxim, ar fi şi ea inclusă în grupul celor trei. Craiova, cu siguranţă, Dinamo a arătat un fotbal de calitate si Rapid, total schimbat faţă de anul trecut”, a mai spus Mihalcea.

FOTO. UTA Arad - Dinamo 2-0 , în ultima etapă din 2025

După 21 de etape jucate, FCSB se află pe locul 9, cu 31 de puncte, în spatele echipei antrenate de Adrian Mihalcea (32).

În primul meci al anului, campioana României o va întâlni pe FC Argeș, pe 16 ianuarie, de la ora 20:00. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

O zi mai târziu, UTA Arad va face deplasarea la Clinceni pentru meciul cu Unirea Slobozia, de la ora 13:00.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 21 40 2 Rapid 21 39 3 Botoșani 21 38 4 Dinamo 21 38 5 Argeș 21 34 6 Oțelul 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul 21 20 14 Csikszereda 21 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus 21 11

