„FCSB va fi în play-off” Antrenorul unei rivale din Liga 1, despre șansele campioanei la un nou titlu: „Atunci ar fi inclusă în grupul celor trei” +5 foto
Adrian Mihalcea. Foto: Sport Pictures
Superliga

„FCSB va fi în play-off” Antrenorul unei rivale din Liga 1, despre șansele campioanei la un nou titlu: „Atunci ar fi inclusă în grupul celor trei”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.01.2026, ora 16:46
  • Adrian Mihalcea (49 de ani) a vorbit despre lupta pentru locurile de play-off și pentru titlu.
  • Ce spune antrenorul celor de la UTA Arad despre FCSB, mai jos.

„Bătrâna Doamnă” a încheiat anul 2025 pe locul 8, cu 32 de puncte, la doar unul distanță de locul 6, ocupat de Oțelul, care permite calificarea în play-off.

„L-au primit foarte bine” Iuliu Mureșan, detalii despre sosirea lui Louis Munteanu la DC United: „A emis și niște pretenții”
Citește și
„L-au primit foarte bine” Iuliu Mureșan, detalii despre sosirea lui Louis Munteanu la DC United: „A emis și niște pretenții”
Citește mai mult
„L-au primit foarte bine” Iuliu Mureșan, detalii despre sosirea lui Louis Munteanu la DC United: „A emis și niște pretenții”

Adrian Mihalcea, despre lupta pentru play-off: „FCSB va fi acolo”

Antrenorul formației arădene spune că, inițial, calificarea în play-off nu făcea parte din planurile sale.

„Dacă vom fi în această luptă, nu ne vom da la o parte, dar nu avem ca obiectiv intrarea în play-off. Nu cred că doar FCSB e în această luptă.

Cu siguranţă va fi FCSB (n.r. în play-off) că are calitate, e foarte bine organizată. Singurul minus ar fi participarea în cupele europene şi aglomeraţia de meciuri.

Cred că au avut o strategie clară pe finalul anului şi în meciurile care au rămas din acest campionat regulat să revină în play-off”, a declarat Adrian Mihalcea, conform orangesport.ro.

10 victorii
a obținut Adrian Mihalcea ca antrenor al echipei UTA Arad. A mai înregistrat 9 remize și 5 înfrângeri

Titlul, misiune dificilă pentru FCSB: „Chiar și după înjumătățire”

În continuare, fostul antrenor al Unirii Slobozia a vorbit și despre lupta la titlu.

„Cred că anul acesta e o diferenţă destul de mare între FCSB şi prima sau a doua echipă ca număr de puncte. E foarte greu de recuperat, chiar şi după înjumătăţire.

Dacă FCSB ar face punctaj maxim sau aproape de maxim, ar fi şi ea inclusă în grupul celor trei. Craiova, cu siguranţă, Dinamo a arătat un fotbal de calitate si Rapid, total schimbat faţă de anul trecut”, a mai spus Mihalcea.

FOTO. UTA Arad - Dinamo 2-0, în ultima etapă din 2025

Galerie foto (5 imagini)

UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures)
+5 Foto
labels.photo-gallery

După 21 de etape jucate, FCSB se află pe locul 9, cu 31 de puncte, în spatele echipei antrenate de Adrian Mihalcea (32).

În primul meci al anului, campioana României o va întâlni pe FC Argeș, pe 16 ianuarie, de la ora 20:00. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

O zi mai târziu, UTA Arad va face deplasarea la Clinceni pentru meciul cu Unirea Slobozia, de la ora 13:00.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova2140
2Rapid2139
3Botoșani2138
4Dinamo2138
5Argeș2134
6Oțelul2133
7U Cluj2133
8UTA2132
9FCSB2131
10Farul Constanța2127
11CFR Cluj2126
12Unirea Slobozia2121
13Petrolul2120
14Csikszereda2116
15Hermannstadt2113
16Metaloglobus2111

Citește și

A spălat banii câștigați din pariuri Noi detalii despre arestarea fostului oficial de la Galatasaray » Turcii dau suma exactă
Diverse
16:26
A spălat banii câștigați din pariuri Noi detalii despre arestarea fostului oficial de la Galatasaray » Turcii dau suma exactă
Citește mai mult
A spălat banii câștigați din pariuri Noi detalii despre arestarea fostului oficial de la Galatasaray » Turcii dau suma exactă
Eissat, cu Dinamo în Antalya  Lotul lui Kopic pentru cantonamentul de iarnă » Apariție surprinzătoare: „E un tânăr de perspectivă”
Superliga
15:49
Eissat, cu Dinamo în Antalya Lotul lui Kopic pentru cantonamentul de iarnă » Apariție surprinzătoare: „E un tânăr de perspectivă”
Citește mai mult
Eissat, cu Dinamo în Antalya  Lotul lui Kopic pentru cantonamentul de iarnă » Apariție surprinzătoare: „E un tânăr de perspectivă”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Adrian Mihalcea liga 1 uta arad play off fcsb
Știrile zilei din sport
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia 
Superliga
12:43
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia
Citește mai mult
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia 
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Diverse
13:26
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Citește mai mult
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
Campionate
10:42
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
Citește mai mult
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
 „Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Campionate
11:54
„Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Citește mai mult
 „Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:23
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
20:33
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană”
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană”
20:28
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga
18:16
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Top stiri din sport
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
Superliga
10:20
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
Citește mai mult
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
Superliga
03.01
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
Citește mai mult
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
Superliga
13:59
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
Citește mai mult
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”
Diverse
03.01
„Să nu vină!” Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”
Citește mai mult
„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share