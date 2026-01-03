A spălat banii câștigați din pariuri Noi detalii despre arestarea fostului oficial de la Galatasaray » Turcii dau suma exactă

Erden Timur (44 de ani), fostul vicepreședinte al clubului Galatasaray, a fost arestat pentru spălare de bani, fiind implicat în scandalul pariurilor din Turcia.

La finalul lunii octombrie, un scandal imens a început în Turcia, după ce, în cadrul unei anchete, s-a descoperit că peste 100 de arbitri, jucători sau conducători de club au pariat pe meciuri de fotbal.

Erden Timur, arestat pentru spălare de bani

Erden Timur, fostul vicepreședinte al lui Galatasaray în perioada 2022-2024, a fost arestat în urmă cu aproximativ o săptămână în cadrul anchetei privind scandalul pariurilor din Turcia.

Erden Timur a fost trimis în judecată sub acuzația de „spălare de bani obținuți din activități criminale”, scrie turkiyetoday.com. Parchetul General din Istanbul ar fi găsit dovezi care îl leagă pe omul de afaceri de asemenea practici ilegale.

Între 2023 și 2025, fostul oficial al lui Galatasaray ar fi efectuat transferuri de bani în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro prin intermediul unei firme care opera în Marele Bazar din Istanbul.

Erden Timur, fostul vicepreședinte al Galatei arestat în scandalul pariurilor. Foto: Imago

Compania prin care omul de afaceri efectua transferurile de bani ar fi făcut mai multe tranzacții și cu o companie-fantomă legată de Murat Ozkaya, președintele clubului turc Eyupspor.

În cadrul dosarului s-a descoperit că Erden Timur a avut legături cu alte 93 de persoane implicate în scandalul pariurilor din Turcia, cu tranzacții totale de aproximativ 26 de milioane de euro.

Oficialul echipei la care este împrumutat Denis Drăguș a fost trimis în judecată recent după ce a fost acuzat că a trucat rezultatul unui meci.

După o verificare a conturilor bancare ale lui Timur, s-a mai descoperit că aproape 6 milioane de euro au fost depuse, în numerar, în conturile sale personale, în mai 2024.

Cazul rămâne în curs de examinare judiciară, autoritățile continuând să investigheze structurile financiare și persoanele implicate.

Erden Timur, om de afaceri și avocat turc

Erden Timur a fost vicepreședintele clubului Galatasaray timp de doi ani. Acesta este și un om de afaceri și avocat turc.

Timur este și președinte al dezvoltatorului imobiliar Nef, cu sediul în Istanbul, care a fost fondată în 2007 și denumită, oficial, „Timur Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim”.

Fostul oficial al campioanei Turciei a efectuat transferuri de marcă la Galatasaray, printre care se numără aducerea lui Mauro Icardi, Davinson Sanchez sau Lucas Torreira.

