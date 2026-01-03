Eissat, cu Dinamo în Antalya  Lotul lui Kopic pentru cantonamentul de iarnă » Apariție surprinzătoare: „E un tânăr de perspectivă”

Dinamo București se va pregăti pentru reluarea sezonului de Liga 1 într-un cantonament organizat în Antalya.

Lotul lui Kopic pentru perioada de pregătire din Turcia, dar și marea surpriză, în rândurile de mai jos.

Dinamo a încheiat anul 2025 pe locul 4 al clasamentului Ligii 1, la două puncte de liderul Universitatea Craiova. „Câinii” își doresc ca în sezonul următor să evolueze în cupele europene.

Lotul lui Dinamo pentru cantonamentul din Antalya

Zeljko Kopic se va baza în cantonament pe 29 de jucători, trei noutăți fiind prezente în acest moment în lot.

Este vorba de Valentin Țicu, fundașul care a semnat cu Dinamo după ce și-a încheiat angajamentul cu Petrolul. A doua noutate o reprezintă Codruț Sandu, portarul care fusese împrumutat în vară la Corvinul Hunedoara.

Sandu se va pregăti alături de „câini” în această iarnă, urmând să se întoarcă la Hunedoara odată cu startul sezonului din Liga 2.

Cea mai mare surpriză o reprezintă Leam Eissat, fratele de 18 ani al lui Lisav Eissat, fotbalist dorit și el de Dinamo. Eissat Jr. merge alături de „câini” în cantonament, fiind în probe la gruparea bucureșteană.

„Eissat Leam este un tânăr jucător de perspectivă, care evoluează pe postul de extremă, urmând să fie evaluat de staff-ul clubului nostru în acest stagiu de pregătire”, a scris Dinamo, despre Leam Eissat, pe Instagram.

Leam Eissat (FOTO: Instagram)

În cantonamentul din Antalya (3-12 ianuarie), Dinamo va disputa două meciuri amicale.

7 ianuarie: Dinamo - Young Boys (Elveția)

11 ianuarie: Dinamo - Gangwon (Coreea de Sud)

Singurul absent din lotul lui Dinamo pentru cantonamentul din această iarnă este Devis Epassy, portarul camerunez aflându-se în acest moment la Cupa Africii pe Națiuni.

Cei 29 de jucători pe care Zeljko Kopic îi are la dispoziție

Portari : Alexandru Roșca, Codruț Sandu, Mario Din-Licaciu, Costin Ungureanu

: Alexandru Roșca, Codruț Sandu, Mario Din-Licaciu, Costin Ungureanu Fundași : Maxime Sivis, Jordan Ikoko, Kennedy Boateng, Nikita Stoinov, Mihnea Toader, Raul Opruț, Valentin Țicu

: Maxime Sivis, Jordan Ikoko, Kennedy Boateng, Nikita Stoinov, Mihnea Toader, Raul Opruț, Valentin Țicu Mijlocași : Andrei Mărginean, Eddy Gnahore, Charalampos Kyriakou, Cristian Licsandru, Cristian Mihai, Cătălin Cîrjan, Casian Soare, Georgi Milanov, Luca Bărbulescu

: Andrei Mărginean, Eddy Gnahore, Charalampos Kyriakou, Cristian Licsandru, Cristian Mihai, Cătălin Cîrjan, Casian Soare, Georgi Milanov, Luca Bărbulescu Atacanți: Alexandru Musi, Daniel Armstrong, Adrian Caragea, Leam Eissat, Alberto Soro, Alexandru Pop, Stipe Perica, Mamoudou Karamoko, Adrian Mazilu

