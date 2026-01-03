„L-au primit foarte bine” Iuliu Mureșan, detalii despre sosirea lui Louis Munteanu la DC United: „A emis și niște pretenții”

Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a anunțat că Louis Munteanu (23 de ani) a ajuns în SUA, la DC United.

După mai multe runde de negocieri, CFR Cluj și DC United ar fi ajuns la un acord pentru cedarea lui Louis Munteanu în MLS.

Iuliu Mureșan, despre Louis Munteanu: „ L-au primit foarte bine”

Președintele clubului CFR Cluj a venit cu noi detalii despre transferul atacantului la DC United.

„ El este acolo, este mulțumit, este cu familia acolo. L-au primit foarte bine! Clubul l-a și anunțat. S-a înțeles cu cei de acolo și au ajuns la concluzia că ambele părți au numai de câștigat.

Mă bucur pentru Louis. Este un fotbalist foarte bun, talentat, un băiat de caracter și e inteligent. Sigur, a mai emis și niște pretenții, dar este normal.

Nu e îngrijorat că nu va mai fi chemat la națională. Își dorește să meargă la națională și să contribuie. Este român, patriot. Dacă acolo va juca titular, sigur va rămâne în atenția lui Mircea Lucescu”, a declarat Iuliu Mureșan pentru digisport.ro.

Echipa antrenată de elvețianul Rene Weiler ar fi pregătită să ofere aproximativ 6,5 milioane de euro ca sumă inițială pentru Louis Munteanu, conform nytimes.com.

Valoarea totală a transferului ar putea ajunge la 9,2 milioane de euro, în contract urmând să fie introduse și anumite bonusuri.

Golgheterul Ligii 1 din sezonul trecut mai are de trecut vizita medicală, programată pe 5 ianuarie, în Elveția.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu, conform Transfermarkt

Louis Munteanu ar urma să semneze cu DC United un contract valabil pe trei sezoane, până în 2019.

Atacantul va avea un salariu de un milion de euro, câștigurile sale urmând să crească cu câte 10% după fiecare sezon, mai spune sursa citată.

Cel mai scump transfer realizat până acum de echipa din SUA a fost cel al lui Christian Benteke, adus în sezonul 2022–2023 de la Crystal Palace, pentru suma de 5,4 milioane de euro.

Munteanu a avut parte de un start de sezon dificil, cu accidentări și scăderi de formă, reușind să înscrie trei goluri și să ofere 6 pase decisive în 21 de apariții în toate competițiile pentru CFR, comparativ cu stagiunea anterioară, când a devenit golgheter în Liga 1, cu 23 de reușite în 35 de partide.

Atacantul a fost transferat de CFR Cluj de la Fiorentina în vara anului 2024, pentru o sumă de aproximativ 2,3 milioane de euro, și a devenit un jucător cheie, marcând 28 de goluri și oferind 9 assist-uri în 63 de meciuri.

