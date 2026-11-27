Adrian Mihalcea (50 de ani), antrenorul celor de la UTA Arad, a vorbit despre situația complicată cu care se confruntă clubul, în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului cu Oțelul Galați .

. Oțelul Galați - UTA Arad se joacă sâmbătă, de la ora 15:00, în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Formația antrenată de Adrian Mihalcea a bifat trei înfrângeri consecutive în ultimele partide din Superliga și ocupă locul 11, cu 18 puncte.

Pe lângă problemele de pe plan sportiv, arădenii traversează o perioadă dificilă și pe plan financiar, iar tehnicianul a ajuns într-un punct în care îi este tot mai greu să gestioneze situația.

Adrian Mihalcea: „ I-am «păcălit» o dată, acum n-am ce să le mai fac”

„E posibil orice. Se pot gândi, bineînțeles, la toate lucrurile care sunt în jurul echipei. N-am cum să-i fac să nu se mai gândească sau... I-am făcut o dată, i-am «păcălit», între ghilimele, acum n-am ce să le mai fac.

Și anul trecut, și anul acesta, că nu a fost lapte și miere întotdeauna. Da, i-am «păcălit», impropriu spus, a fost... E vorba de a ști concret ceea ce se întâmplă și de a urma din partea mea un plan sportiv, că lucrurile celelalte vor fi în continuare.

Acum, cumva, mingea e în partea lor, că ce să le mai spun, ce să le mai explic când, de fapt, nici eu nu știu aproape nimic. Dar vreau o reacție din partea lor sportivă”, a declarat Adrian Mihalcea.

Adrian Mihalcea: „Poate că, la un moment dat, băieții nu vor mai avea reacții la ceea ce le voi cere eu”

Tehnicianul arădenilor a fost întrebat dacă problemele financiare ar putea afecta implicarea jucătorilor și capacitatea acestora de a mai reacționa la mesajele transmise de staff.

„Lucruri de vestiar din partea mea, cred că până acum n-ați aflat ceea ce se discută în vestiar. Vreau, dacă se poate, să rămână acolo. Dar dacă se vor auzi, este sau nu este... nu este problema mea. Numai că lucrurile nu sunt lapte și miere la echipă, la club, administrativ, sportiv.

Există și această posibilitate ca, la un moment dat, băieții să nu mai aibă reacție la ceea ce le voi cere sau nu vor mai avea reacțiile necesare pentru a reuși să câștigăm un meci, pentru a reuși să ne antrenăm o săptămână foarte bine”, a concluzionat Mihalcea.

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