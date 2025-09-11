Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”

Adrian Mititelu (57 de ani), patronul FCU Craiova, a anunțat că va contesta în instanță hotărârea ca echipa să fie exclusă din Liga 3.

Totodată, acesta s-a arătat convins că formația sa nu va fi scoasă din campionat în acest moment.

Mititelu afirmă că principala problemă este „concurența neloială” a rivalei din Craiova, CS Universitatea.

FCU Craiova a fost exclusă din Liga 3 din cauza datoriilor mari, în condițiile în care începuse deja sezonul 2025/2026 cu o penalizare-record de 106 puncte.

Formația din Bănie ar fi trebuit să înceapă sezonul în Liga 2, dar nu a obținut licența tot din cauza datoriilor.

Adrian Mititelu, reacție după excluderea din Liga 3: „Cazul meu e unul special, ei acționează abuziv”

„Există o primă decizie de excludere, dar asta nu înseamnă că e în vigoare. E ca un condamnat în primă instanță, dar care nu urmează să fie «încarcerat». Mai e o instanță până la «încarcerare».

Eu nu cred că va fi așa. Se va întâmpla așa doar dacă vor să-și facă harakiri! (n.r. – termen japonez care desemnează sinuciderea rituală a unui samurai)

Pe lângă toate acele motive, pe care eu tot vi le spun, că sunt în ilegalitate, că ei acționează abuziv (n.red. - Federația Română de Fotbal), cazul meu e unul special”, a declarat Adrian Mititelu, conform gsp.ro.

Sunt datorii, nu le neg, dar datoriile mele provin dintr-o sarabandă de abuzuri de 14 ani de zile! Adrian Mititelu

Odată cu această decizie, FCU și-ar putea relua activitatea la începutul sezonului viitor, în ligile județene organizate de AJF Dolj.

În acest moment, în Liga 4 Dolj s-a disputat deja o etapă, ceea ce înseamnă că FC U Craiova nu se poate înscrie în liga a patra în acest sezon.

Adrian Mititelu: „ N-am putut să fac față. Eram nevoit să bag câte trei milioane de euro pe an”

Mititelu susține că existența celeilalte echipe din oraș, CS Universitatea Craiova, sprijinită de autorități și de mediul de afaceri local, ar fi contribuit decisiv la criza prin care trece clubul său.

„Sunt lucruri petrecute mai mult în ultimii ani, când n-am mai putut să fac față concurenței neloiale făcute de echipa pe care au creat-o ei (n.r. - CS Universitatea Craiova)

Mi-au făcut o clonă în oraș, m-au adus în situația în care veniturile să fie zero, eu eram nevoit să bag câte trei milioane de euro pe an, de la mine, ca s-o țin la un nivel foarte bun. Iar în Liga 1 am fost la un nivel foarte bun.

Dar la un moment dat n-am mai putut, pentru că ei, toți oamenii de afaceri din oraș, i-au susținut pe cei de acolo (n.r. de la clubul lui Rotaru).

Suporterii au tras la ei, pentru că i-au câștigat în perioada aceea în care eu am lipsit, când au fost mai puternici sportiv, mai bine organizați. S-a creat o echipă mai puternică decât mine și eu n-am putut să fac față”, a mai spus Adrian Mititelu.

Printre creditorii menționați în decizia Comisiei de Disciplină de la data de 10 septembrie se numără:

Gabriel Buta

Florin Drăgan

Maurizio Morra

Gabriele Aldegani

Vlad Achim

Aurelian Chițu

Tudor Oltean

Marcel Pușcaș

Adrian Mititelu: „Așteptăm un termen în vederea suspendării deciziei de excludere”

Așa cum GOLAZO.ro anunța miercuri, avocații lui Adrian Mititelu vor cere motivarea deciziei CDE și o vor ataca în instanță și la Parchet. Nu vor merge pe căile sportive la recurs și apoi la TAS.

„Cel mai mult contează faptul că decizia CJUE (n.r. - Curtea de Justiție a Uniunii Europene) din 1 august spune clar că deciziile federațiilor sportive nu mai pot fi definitive, iar ele pot fi atacate.

Există un drept de cenzură a instanței. Oricine se simte nedreptățit poate merge la instanță și numai după aceea poate deveni o decizie definitivă.

Mai mult, instanțele naționale sunt obligate să înlăture de la aplicare orice reglementare din statuturile federațiilor, adică să nu mai țină cont de ele!

Prin urmare, orice decizie a Federației și a Comisiei de Disciplină e supusă instanțelor civile. Iar noi acum vom ataca la instanța civilă. Eu nu merg la nicio instanță a Federației, cum spun ei, ci merg direct la instanțele civile!”, a mai declarat finanțatorul oltenilor.

Conform legii, din momentul în care eu contest la instanță această decizie, ei nu mai pot face nimic. Până acum, exista practica cu TAS-ul, dar a căzut asta cu TAS-ul. Eu nu cred că vom fi scoși din competiție. Adrian Mititelu

În primele două etape din Liga 3, FCU Craiova a obținut un punct în meciul cu Academica Balș, scor 0-0 și a fost demolată de Cetatea Turnu Măgurele, scor 0-6.

„Meciul de vineri se joacă 100% (n.red. - cu CSO Filiași) Ei, în nebunia lor de regulament, pun în aplicare decizia doar după ce se epuizează căile lor, ale Federației.

Noi nu vom merge la TAS, vom contesta în instanța civilă, iar ei vor decide dacă respectă legea. Rămâne de văzut ce va fi peste o săptămână sau două. Până atunci, noi vom juca la Filiași.

Mai e o chestiune. Noi vom ataca, nu mai așteptăm să motiveze Federația. Ei oricum nu motivaseră nimic până acum. Ca să scăpăm de această grijă, cerem suspendarea deciziei acesteia la urgență și înțeleg că funcționează în acest fel, adresându-ne la urgență.

Prin urmare, ne așteptăm ca săptămâna viitoare să avem un termen la Tribunalul București, în vederea suspendării deciziei de excludere”, a mai spus Mititelu.

