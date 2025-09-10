Diagnosticul lui Șut, aflat în direct „Nu e deloc bine” » Accidentarea mijlocașului de la FCSB, mai gravă decât se așteptau oficialii campioanei

- Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a oferit detalii despre accidentarea suferită de Adrian Șut (26 de ani) la echipa națională.
Mircea Lucescu l-a trimis pe teren pe Șut în locul lui Răzvan Marin, în minutul 80, când scorul era 2-2.
La scurt timp, fotbalistul campioanei a suferit o accidentare la glezna dreaptă, după un duel cu Kastanos.
Mihai Stoica, detalii despre accidentarea lui Șut: „S-a desprins un fragment de os”
Aflat în studioul Prima Sport, conducătorul celor de la FCSB a aflat în direct, dintr-un mesaj primit pe telefon, rezultatele RMN-ului efectuat de Adrian Șut. Veștile nu sunt bune pentru campioana României, fotbalistul suferind o accidentare dură.
„Am primit acum diagnosticul lui Șut, nu-i bine... Vestea bună este că ligamentele nu sunt afectate, dar există un fragment de os care s-a desprins.
Sunt variante pentru a-l înlocui, dar nu avem jucător de profilul lui Șut. Toți ceilalți sunt de cu totul și cu totul alt profil, dar măcar vestea bună este că Lixandru e bine”, a declarat Mihai Stoica.
Imediat după ce a părăsit terenul, lui Șut i s-a aplicat gheață pe picior.
Adrian Șut este unul dintre mijlocașii de bază ai formației roș-albastre. Acesta a jucat deja 15 meciuri în sezonul 2025-2026, în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.