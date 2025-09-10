Reghecampf, în semifinale Tehnicianul român a câștigat primul meci la Al-Hilal Omdurman și s-a calificat în penultimul act al competiției continentale

Laurențiu Reghecampf (49 de ani), antrenorul celor de la Al-Hilal Omdurman, a obținut prima victorie la formația din Sudan, 3-1 contra celor de la Kator.

Laurențiu Reghecampf a ajuns la Al-Hilal Omdurman în această vară, după ce în sezonul trecut a antrenat-o pe Esperance Tunis, cea mai titrată echipă din Tunisia.

Laurențiu Reghecampf, calificare în semifinale cu Al-Hilal Omdurman

În ultimul meci al fazei grupelor din CECAFA Kagame Cup, o competiție la care participă cluburi din Estul și centrul continentului african, formația antrenată de Reghecampf a întâlnit-o pe Kator, grupare din Sudanul de Sud.

Echipa lui Reghe a început perfect meciul, reușind să deschidă scorul în minutul 11, grație golului marcat de Kindness Cole. La faza imediat următoare, Kator a restabilit egalitatea.

Ulterior, Al-Hilal a revenit în avantaj în minutul 16, atunci când Sunday Adetunji a punctat decisiv. Peste alte două minute, scorul a devenit 3-1, Akire trecându-și și el numele pe lista marcatorilor.

Scorul a rămas neschimbat până la final, trupa lui Reghe reușind calificarea în semifinalele competiției.

Clasamentul Grupei C din CECAFA Kagame Cup:

Loc Echipă Meciuri Puncte 1. Al-Hilal 3 5 2. Mogadishu City 3 5 3. Madani 3 2 4. Kator 3 2

2,45 milioane de euro este valoarea lotului celor de la Al-Hilal Omdurman

În semifinalele CECAFA Kagame Cup s-au calificat câștigătoarele celor 3 grupe ale competiției, plus cea mai bună formație de pe locul 2.

În penultimul act al competiției, Al-Hilal Omdurman va juca împotriva celor de al APR, campioana din Rwanda.

Al-Hilal Omdurman va evolua în preliminariile Ligii Campionilor CAF, în primul tur. Trupa lui Reghecampf o va întâlni pe Jamus, formație din Sudanul de Sud.

Echipa lui Laurențiu Reghecampf, cea mai titrată din Sudan

Al Hilal Omdurman este formația cu cele mai multe trofee din Sudan. Trupa preluată de Laurențiu Reghecampf a câștigat nu mai puțin de 31 de titluri de campioană.

Clubul din Omdurman a realizat un obiectiv inedit în stagiunea anterioară: a câștigat campionatul în Sudan, dar și în Mauritania, întrucât a participat în ambele ligi.

Pe plan continental, Al Hilal Omdurman a participat de 39 de ori în Liga Campionilor Africii, fiind de două ori finalistă, în 1987 și 1992. Sezonul trecut s-a oprit în sferturi.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport