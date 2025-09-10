FCU Craiova, exclusă din Liga 3! Echipa lui Adrian Mititelu, pedepsită pentru neplata datoriilor + Ce urmează pentru olteni
Adrian Mititelu FOTO: Sport Pictures
Liga 3

FCU Craiova, exclusă din Liga 3! Echipa lui Adrian Mititelu, pedepsită pentru neplata datoriilor + Ce urmează pentru olteni

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 10.09.2025, ora 21:54
alt-text Actualizat: 10.09.2025, ora 22:18
  • FCU Craiova, formație patronată de Adrian Mititelu (57 de ani), a fost exclusă din Liga 3, din cauza datoriilor financiare.

Formația olteană a început sezonul 2025/2026 în cel de-al treilea eșalon, după ce nu a primit licența pentru Liga 2.

FCU Craiova, exclusă din Liga 3!

După ce a început sezonul cu o depunctare-record de -106 puncte, FCU a fost exclusă din campionat de Federația Română de Fotbal.

Motivul acestei decizii este reprezentat de datoriile imense acumulate de club față de foști jucători și membrii ai staff-ului tehnic.

  • În temeiul art. 85 alin. 1 lit. c din Regulamentul Disciplinar dispune excluderea din toate competițiile în curs și retrogradarea echipei în categoria inferioară a clubului FCU 1948 CRAIOV FOTBAL CLUB SA

Din informațiile GOLAZO.ro, avocații lui Adrian Mititelu vor cere motivarea deciziei CDE și o vor ataca în instanță și la Parchet. Nu vor merge pe căile sportive la recurs și apoi la TAS.

Printre creditorii menționați în decizia Comisiei de Disciplină de la data de 10 septembrie se numără:

  • Gabriel Buta
  • Florin Drăgan
  • Maurizio Morra
  • Gabriele Aldegani
  • Vlad Achim
  • Aurelian Chițu
  • Tudor Oltean
  • Marcel Pușcaș

Odată cu această decizie, FCU și-ar putea relua activitatea la începutul sezonului viitor, în ligile județene organizate de AJF Dolj.

În acest moment, în Liga 4 Dolj s-a disputat deja o etapă, ceea ce înseamnă că nu se poate înscrie în liga a patra, în acest sezon.

Decizia Comisiei de Disciplină și Etică a FRF FOTO: Captură frf.ro Decizia Comisiei de Disciplină și Etică a FRF FOTO: Captură frf.ro
Decizia Comisiei de Disciplină și Etică a FRF FOTO: Captură frf.ro

În primele două etape din Liga 3, FCU Craiova a obținut un punct în meciul cu Academica Balș, scor 0-0 și a fost demolată de Cetatea Turnu Măgurele, scor 0-6.

