Lucescu, strategie din anii '80 Il Luce, blocat în trecut » Reconstrucție bazată pe aceleași idei din primul mandat

Mircea Lucescu a anunțat că este momentul schimbării de generație la echipa națională.

Declarațiile selecționerului despre acest subiect amintesc de strategia pe care a avut-o la începutul primului mandat pe banca reprezentativei.

România și-a compromis definitiv șansele de calificare directă la CM 2026, după 2-2 cu Cipru

Naționala României a remizat în Cipru, 2-2, după ce a condus cu 2-0 și a lăsat din nou impresia unei echipe fragile, incapabile să gestioneze momentele decisive.

Mircea Lucescu a explicat de ce nu a adus încă un nou suflu la națională

Mircea Lucescu (80 de ani) a explicat că a ales să meargă pe continuitate, mizând pe același nucleu de jucători care a dus România la EURO 2024, oferind generației lui Nicolae Stanciu, Răzvan Marin sau Andrei Burcă o ultimă șansă să lupte și pentru prezența la Cupa Mondială.

Am și vorbit între noi, am avut discuții, timpul trece peste noi. Până acum nu am fost niciodată aproape de calificarea la Mondial. Peste 4 ani nici nu știi dacă vei mai fi aici, asta e ultima noastră șansă de a participa la Campionatul Mondial. Nicolae Stanciu, căpitanul României

Tricolorii pentru care calificarea la CM 2026 reprezintă ultima șansă de a participa la un turneu final major:

Florin Niță (38 de ani) - portar

Andrei Burcă (32) - fundaș central

Nicușor Bancu (32) - fundaș stânga

Nicolae Stanciu (32) - mijlocaș ofensiv

Răzvan Marin (29) - mijlocaș defensiv

Florin Tănase (30) - mijlocaș ofensiv

Alexandru Mitriță (30) - extremă

Mihai Popescu (32) - fundaș central

Alexandru Chipciu (36) - fundaș stânga

„Probabil că eu am fost prea sentimental și am mers pe același nucleu de jucători care a dus echipa la EURO. Era normal să le mai dau șansă lor, pentru că nu se încheie un ciclu de la o zi la alta”, a spus selecționerul.

1998 a fost ultima ediție de Campionat Mondial la care a participat naționala României

În 1981, Lucescu avea pregătite două alternative pentru echipa națională

O declarație care seamănă izbitor cu filosofia pe care Lucescu o avea în plan la începutul carierei sale pe banca naționalei, în 1981.

În primul mandat, Mircea Lucescu a fost numit selecționer pentru ultimul meci din preliminariile CM 1982, împotriva Elveției, 0-0, la Berna.

În acel moment, România mai avea doar șanse teoretice, iar Mircea Lucescu, încă antrenor-jucător la Corvinul, nu era hotărât să schimbe naționala din temelii.

Selecționerul a povestit în cartea biografică „Lucescu” felul în care a ajuns să înceapă reconstrucția echipei naționale pentru EURO 1984 încă de la meciul cu Elveția, de la Berna.

„Acum mă aflu într-o situație specială. Apropiatul meci cu Elveția are două variante.

Dacă la 31 octombrie, la Budapesta, norvegienii reușesc să obțină un punct - improbabil, de altfel - atunci misiunea mea va fi de a mobiliza o echipă de jucători experimentați, care să joace cu tot curajul ultima lor carte, adică pe cea a victoriei.

Deci în primul caz vom juca pentru a încheia o epocă în istoria fotbalului nostru, iar în al doilea - pentru a lua un start neîntârziat în munca de refacere a unei echipe”.

Lucescu l-a „pensionat” pe Anghel Iordănescu și a reconstruit echipa în jurul lui Ștefănescu și Bölöni

Cum Ungaria a învins Norvegia 4-1 și s-a calificat la Mondiale alături de Anglia, primul meci al lui Mircea Lucescu pe banca naționalei României, cel cu Elveția, n-a mai avut miză.

În aceste condiții, tehnicianul a renunțat la 10 jucători din lotul predecesorului Valentin Stănescu și a adus nume noi, cu care a pus bazele echipei ce avea să ducă România la EURO 1984, în Franța.

Astfel, au ieșit din circuitul reprezentative fotbaliști emblematici precum Anghel Iordănescu, Ștefan Sameș, Tudorel Stoica sau Cornel Țălnar. Iordănescu avea 31 de ani.

Încă de la prima acțiune, Lucescu a promovat mai mulți tineri: Gino Iorgulescu, Mircea Rednic, Ioan Andone, Klein, Văetuș sau Gabor.

Il Luce, 36 de ani la vremea aceea, l-a reactivat pe Loți Bölöni și i-a mai păstrat din vechea gardă pe Dudu Georgescu, Mircea Sandu și, pentru o scurtă perioadă, pentru vestiar, pe marele Nicolae Dobrin.

România a terminat meciul cu Elveția în formula: Moraru - Rednic, I. Andone, Ștefănescu, Iorgulescu, Stănescu - Țicleanu, Bölöni, Balaci, Klein - Gabor. Toți aceștia, minus Stănescu, plus Cămătaru vor juca învinge Italia, cu 1-0, la București în preliminariile EURO 1984.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

