Lucescu, strategie din anii '80 Il Luce, blocat în trecut » Reconstrucție bazată pe aceleași idei din primul mandat
Mircea Lucescu (fotomontaj GOLAZO.ro)
Nationala

Lucescu, strategie din anii '80 Il Luce, blocat în trecut » Reconstrucție bazată pe aceleași idei din primul mandat

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 11.09.2025, ora 09:02
alt-text Actualizat: 11.09.2025, ora 09:02
  • Mircea Lucescu a anunțat că este momentul schimbării de generație la echipa națională.
  • Declarațiile selecționerului despre acest subiect amintesc de strategia pe care a avut-o la începutul primului mandat pe banca reprezentativei.
  • România și-a compromis definitiv șansele de calificare directă la CM 2026, după 2-2 cu Cipru

Naționala României a remizat în Cipru, 2-2, după ce a condus cu 2-0 și a lăsat din nou impresia unei echipe fragile, incapabile să gestioneze momentele decisive.

„Mă dau la o parte pentru Hagi”  Lucescu a confirmat informația GOLAZO.ro și pune presiune pe „Rege”:  „Eu am voie să mai fac o greșeală, el nu”
Citește și
„Mă dau la o parte pentru Hagi” Lucescu a confirmat informația GOLAZO.ro și pune presiune pe „Rege”: „Eu am voie să mai fac o greșeală, el nu”
Citește mai mult
„Mă dau la o parte pentru Hagi”  Lucescu a confirmat informația GOLAZO.ro și pune presiune pe „Rege”:  „Eu am voie să mai fac o greșeală, el nu”

Mircea Lucescu a explicat de ce nu a adus încă un nou suflu la națională

Mircea Lucescu (80 de ani) a explicat că a ales să meargă pe continuitate, mizând pe același nucleu de jucători care a dus România la EURO 2024, oferind generației lui Nicolae Stanciu, Răzvan Marin sau Andrei Burcă o ultimă șansă să lupte și pentru prezența la Cupa Mondială.

Am și vorbit între noi, am avut discuții, timpul trece peste noi. Până acum nu am fost niciodată aproape de calificarea la Mondial. Peste 4 ani nici nu știi dacă vei mai fi aici, asta e ultima noastră șansă de a participa la Campionatul Mondial. Nicolae Stanciu, căpitanul României

Tricolorii pentru care calificarea la CM 2026 reprezintă ultima șansă de a participa la un turneu final major:

  • Florin Niță (38 de ani) - portar
  • Andrei Burcă (32) - fundaș central
  • Nicușor Bancu (32) - fundaș stânga
  • Nicolae Stanciu (32) - mijlocaș ofensiv
  • Răzvan Marin (29) - mijlocaș defensiv
  • Florin Tănase (30) - mijlocaș ofensiv
  • Alexandru Mitriță (30) - extremă
  • Mihai Popescu (32) - fundaș central
  • Alexandru Chipciu (36) - fundaș stânga

„Probabil că eu am fost prea sentimental și am mers pe același nucleu de jucători care a dus echipa la EURO. Era normal să le mai dau șansă lor, pentru că nu se încheie un ciclu de la o zi la alta”, a spus selecționerul.

1998
a fost ultima ediție de Campionat Mondial la care a participat naționala României

În 1981, Lucescu avea pregătite două alternative pentru echipa națională

O declarație care seamănă izbitor cu filosofia pe care Lucescu o avea în plan la începutul carierei sale pe banca naționalei, în 1981.

În primul mandat, Mircea Lucescu a fost numit selecționer pentru ultimul meci din preliminariile CM 1982, împotriva Elveției, 0-0, la Berna.

În acel moment, România mai avea doar șanse teoretice, iar Mircea Lucescu, încă antrenor-jucător la Corvinul, nu era hotărât să schimbe naționala din temelii.

Selecționerul a povestit în cartea biografică „Lucescu” felul în care a ajuns să înceapă reconstrucția echipei naționale pentru EURO 1984 încă de la meciul cu Elveția, de la Berna.

„Acum mă aflu într-o situație specială. Apropiatul meci cu Elveția are două variante.

Dacă la 31 octombrie, la Budapesta, norvegienii reușesc să obțină un punct - improbabil, de altfel - atunci misiunea mea va fi de a mobiliza o echipă de jucători experimentați, care să joace cu tot curajul ultima lor carte, adică pe cea a victoriei.

Deci în primul caz vom juca pentru a încheia o epocă în istoria fotbalului nostru, iar în al doilea - pentru a lua un start neîntârziat în munca de refacere a unei echipe”.

Lucescu l-a pensionat” pe Anghel Iordănescu și a reconstruit echipa în jurul lui Ștefănescu și Bölöni

Cum Ungaria a învins Norvegia 4-1 și s-a calificat la Mondiale alături de Anglia, primul meci al lui Mircea Lucescu pe banca naționalei României, cel cu Elveția, n-a mai avut miză.

În aceste condiții, tehnicianul a renunțat la 10 jucători din lotul predecesorului Valentin Stănescu și a adus nume noi, cu care a pus bazele echipei ce avea să ducă România la EURO 1984, în Franța.

Astfel, au ieșit din circuitul reprezentative fotbaliști emblematici precum Anghel Iordănescu, Ștefan Sameș, Tudorel Stoica sau Cornel Țălnar. Iordănescu avea 31 de ani.

Încă de la prima acțiune, Lucescu a promovat mai mulți tineri: Gino Iorgulescu, Mircea Rednic, Ioan Andone, Klein, Văetuș sau Gabor.

Il Luce, 36 de ani la vremea aceea, l-a reactivat pe Loți Bölöni și i-a mai păstrat din vechea gardă pe Dudu Georgescu, Mircea Sandu și, pentru o scurtă perioadă, pentru vestiar, pe marele Nicolae Dobrin.

România a terminat meciul cu Elveția în formula: Moraru - Rednic, I. Andone, Ștefănescu, Iorgulescu, Stănescu - Țicleanu, Bölöni, Balaci, Klein - Gabor. Toți aceștia, minus Stănescu, plus Cămătaru vor juca învinge Italia, cu 1-0, la București în preliminariile EURO 1984.

Cine ar trebui să fie selecționerul României în continuare?

Să rămână Mircea Lucescu %
Gică Hagi %
Adrian Mutu %
Ioan Ovidiu Sabău %
Dan Petrescu %

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Citește și

Nu învață din greșeli! Goluri trase la indigo » România, surprinsă identic cu Cipru și cu Bosnia: care e punctul vulnerabil
Nationala
15:47
Nu învață din greșeli! Goluri trase la indigo » România, surprinsă identic cu Cipru și cu Bosnia: care e punctul vulnerabil
Citește mai mult
Nu învață din greșeli! Goluri trase la indigo » România, surprinsă identic cu Cipru și cu Bosnia: care e punctul vulnerabil
Explicațiile lui Lucescu De ce n-au jucat Mitriță și Baiaram: „Primul aleargă foarte puțin, al doilea e mereu legat la genunchi”. Replică pentru MM Stoica
Nationala
14:41
Explicațiile lui Lucescu De ce n-au jucat Mitriță și Baiaram: „Primul aleargă foarte puțin, al doilea e mereu legat la genunchi”. Replică pentru MM Stoica
Citește mai mult
Explicațiile lui Lucescu De ce n-au jucat Mitriță și Baiaram: „Primul aleargă foarte puțin, al doilea e mereu legat la genunchi”. Replică pentru MM Stoica

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație
VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație
VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație
echipa nationala a romaniei mircea lucescu cipru romania preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Diverse
11.09
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Citește mai mult
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Superliga
11.09
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Citește mai mult
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
Europa League
11.09
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
Citește mai mult
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Nationala
11.09
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Citește mai mult
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:40
„O mare nedreptate!” Cum a fost scos peste noapte de pe lista FIFA un important arbitru român: „Exact așa i-am spus lui Vassaras”
 „O mare nedreptate!” Cum a fost scos peste noapte de pe lista FIFA un important arbitru român: „Exact așa i-am spus lui Vassaras”
10:33
Fake news despre asasinul lui Charlie Kirk Personaj inventat, îmbrăcat cu un tricou al lui AS Roma și cu o armă în mână. Traseul suprarealist al unei farse
Fake news despre asasinul lui Charlie Kirk Personaj inventat, îmbrăcat cu un tricou al lui AS Roma și cu o armă în mână. Traseul suprarealist al unei farse
09:14
Premieră în „era Burleanu”? Urmează întâlnirea decisivă: niciun selecționer n-a mai pățit așa ceva! Toate detaliile
Premieră în „era Burleanu”? Urmează întâlnirea decisivă: niciun selecționer n-a mai pățit așa ceva! Toate detaliile
22:58
„Te întorci la naționala României?” Polonezii l-au luat la întrebări pe Edi Iordănescu » Cum a răspuns tehnicianul
„Te întorci la naționala României?”  Polonezii l-au luat la întrebări pe Edi Iordănescu » Cum a răspuns tehnicianul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Top stiri din sport
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Nationala
11.09
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Citește mai mult
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Conference League
11.09
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Citește mai mult
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Superliga
11.09
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Citește mai mult
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Alte sporturi
11.09
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Citește mai mult
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce

Echipe/Competiții

fcsb 28 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 13 rapid 10 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
12.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share