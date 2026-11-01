Mutu a tranșat disputa Reacție fermă în scandalul dintre  Diana Șucu și Daniel Pancu: „Nu a greșit” +11 foto
Andrei Șucu și Daniel Pancu
Superliga

Mutu a tranșat disputa Reacție fermă în scandalul dintre Diana Șucu și Daniel Pancu: „Nu a greșit”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.11.2026, ora 10:11
alt-text Actualizat: 01.11.2026, ora 10:11
  • Adrian Mutu (47 de ani) a avut o reacție categorică în scandalul izbucnit la Rapid după titularizarea lui Andrei Șucu (17 ani) în partida cu Csikszereda, câștigată de giuleșteni cu 2-0.
  • Tehnicianul Daniel Pancu (49 de ani) l-a înlocuit la pauză, după o primă repriză în care tânărul jucător nu a reușit să se impună.
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Sâmbătă, Diana Șucu, mama lui Andrei și soția patronului Dan Șucu, a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care l-a criticat pe Pancu pentru declarațiile făcute la finalul meciului despre fiul său.

Ulterior, aceasta a șters postarea, însă tehnicianul a venit cu o replică subtilă pe contul său de Instagram: „Există un singur mod de a evita critica: fă nimic, spune nimic și fii un nimic”.

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Adrian Mutu: „Nu cred că a greșit Pancu”

Fost antrenor în Giulești între martie 2022 - iulie 2023, „Briliantul” a fost și el întrebat despre introducerea lui Andrei Șucu încă din primul minut al meciului cu Csikszereda.

„Ce înseamnă nepregătit? Andrei, când a intrat cu FC Argeș, a dat și gol. Eu cred că nu a greșit (n.r. Daniel Pancu). În momentul în care i se dă o șansă cu o echipă permisivă pentru Rapid, ca să spun așa... Csikszereda nu cred că este o echipă care ar putea să-i pună probleme.

Să încerci cu un jucător care dăduse gol când a intrat, care probabil avea entuziasm, să vezi cum se descurcă și ca titular, nu cred că este o strategie greșită.

Putea să fie și invers. Puteam să vedem un jucător care rezistă presiunii, care se ridică la un nivel bun și care devine o soluție pentru Pancu. Nu cred că a greșit prin ceea ce a făcut. Pe hârtie, îi permitea să facă acest lucru”, a declarat Mutu, citat de digisport.ro.

Pasa direct în aut a lui Andrei Șucu FOTO captură VIDEO Prima Sport (1).jpeg
Pasa direct în aut a lui Andrei Șucu FOTO captură VIDEO Prima Sport (1).jpeg

Galerie foto (11 imagini)

Basarab Panduru și Ovidiu Herea s-au amuzat pe seama lui Andrei Șucu Foto captură VIDEO Prima Sport (1).jpg Basarab Panduru și Ovidiu Herea s-au amuzat pe seama lui Andrei Șucu Foto captură VIDEO Prima Sport (4).jpg Pasa direct în aut a lui Andrei Șucu FOTO captură VIDEO Prima Sport (1).jpeg Pasa direct în aut a lui Andrei Șucu FOTO captură VIDEO Prima Sport (2).jpeg Pasa direct în aut a lui Andrei Șucu FOTO captură VIDEO Prima Sport (3).jpeg
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Adrian Mutu: „Nu știu cât îl interesează dacă joacă fiul său sau nu”

Mutu este de părere că Dan Șucu nu influențează decizile tactice ale lui Pancu.

„Nu cred că se discuta atât de mult dacă nu era băiatul patronului. Apropo, eu l-am debutat pe fratele lui în Cupă, așa că... La cum îl cunosc pe Dan Șucu, nu cred că pune presiune și nu știu cât îl interesează dacă joacă fiul său sau nu.

Este mult prea profesionist pentru a interveni direct. Cum v-am spus, nu este greșit faptul că Pancu a încercat să facă acest lucru. Probabil va fi și o lecție bună pentru băiat. Mai are de lucrat, încă nu se ridică la nivelul acela”, a concluzionat Mutu.

Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (27 imagini)

Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
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