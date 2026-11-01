Interes pentru Cordea Noi detalii privind posibila plecare a jucătorului de la CFR Cluj: „Sunt discuții” +6 foto
Andrei Cordea
Superliga

Interes pentru Cordea Noi detalii privind posibila plecare a jucătorului de la CFR Cluj: „Sunt discuții”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.11.2026, ora 00:26
  • Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al CFR Cluj, a dezvăluit că un club, pe care nu l-a numit, îl dorește cu insistență pe Andrei Cordea (27 de ani).
  • Despre ce echipă ar fi vorba, mai jos.
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La finalul meciului cu Petrolul, 1-1, antrenorul Marius Șumudică a declarat că Andrei Cordea nu a putut juca din cauza unor probleme medicale pe care le-a acuzat jucătorul.

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Răzvan Zăvăleanu, despre Andrei Cordea: „El se gândește foarte tare la chestia asta”

Conform digisport.ro, echipa care l-ar dori pe Andrei Cordea ar fi Yunnan Yukun, clubul la care este legitimat și internaționalul român Andrei Burcă.

Formația chineză ar fi făcut o ofertă de 550.000 de euro pentru fotbalistul de la CFR Cluj, căruia i-ar fi oferit un salariu de aproximativ un milion de euro pe sezon.

Răzvan Zăvăleanu a vorbit despre negocierile privind potențialul transfer al lui Cordea.

Nu pot să vă dau detalii despre echipă. Sunt discuții cu o echipă care îl dorește foarte tare. Discuția despre transferul lui este pe placul clubului. Nu cred că s-a accidentat.

El se gândește foarte tare la chestia asta. A fost un jucător de caracter. Dacă sunt un jucător sub contract, ar trebui să îmi respect contractul.

Ține de niște lucruri. Noi ne dorim să ajutăm jucătorul, deoarece și el ne-a ajutat pe noi într-un moment greu”, a precizat oficialul, conform sursei citate.

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CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu .jpg

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Andrei Cordea a ajuns la CFR Cluj în vara anului trecut, după două sezoane petrecute în Arabia Saudită la Al-Tai. În primul sezon la gruparea din Gruia, fotbalistul a jucat 38 de meciuri, în care a marcat 15 goluri și a livrat 5 pase decisive.

În actuala stagiune, Cordea a înscris de 6 ori și a oferit 4 pase decisive în 18 meciuri jucate.

3 milioane de euro
este cota de piață a lui Andrei Cordea, conform Transfermarkt

Marius Șumudică, despre absența lui Cordea: „O să am o discuție cu el”

La flash-interviul de la finalul partidei, Șumudică a comentat absența lui Andrei Cordea din duelul cu Petrolul, despre care a spus că nu s-a simțit bine.

„Cred că dacă era și Cordea astăzi, arătam mai bine, pentru că este un jucător cu calitate. Dar și echipa a demonstrat, cu tot respectul pentru Cordea, care este ca și copilul meu, că nu stă în nimeni. Nu stă nici în Șumudică, nu stă nici în Cordea, nu stă nici în ultimul om din club.

O să am o discuție cu el (n.r. cu Andrei Cordea), cu conducerea, să aflu și eu ce s-a întâmplat. Vreau să aflu, să știu și eu, să fiu informat.

Eu ieri (n.r. vineri) când am avut discuția cu el mi-a spus că are o durere de spate, că îl dor mușchii și că nu e mental bine. Iar înainte de meci am aflat că s-ar fi înțeles cu un club din China sau ceva de genul ăsta.

Nu știu exact și nu pot să mă pronunț fiindcă n-am avut nicio discuție cu conducerea în sensul ăsta”, a declarat Marius Șumudică la Prima Sport.

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