Adrian Mutu (47 de ani) va fi unul dintre concurenții noului sezon Survivor România, care va începe în 2027 și va fi transmis de Antena 1.

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„Briliantul” este primul nume sonor confirmat pentru echipa Faimoșilor.

Adrian Mutu merge la Survivor România

„Un nume uriaș, o carieră impresionantă și o nouă provocare! Adrian Mutu este primul Faimos anunțat oficial pentru Survivor România 2027, competiția care va aduce din nou în fața telespectatorilor adrenalină, emoții și confruntări spectaculoase

Fostul atacant al echipei naționale a evoluat de-a lungul anilor pentru unele dintre cele mai importante cluburi din fotbalul european, printre care Inter Milano, Parma, Chelsea, Juventus și Fiorentina.

A îmbrăcat tricoul României în competiții internaționale și a rămas unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din istoria recentă a țării”, a transmis a1.ro.

Mutu colaborează cu Antena 1 încă din vara lui 2022, când a devenit analist și expert TV pentru meciurile echipei naționale de fotbal a României.

Sezonul trecut al Survivor România a fost câștigat de un alt fost fotbalist. Este vorba de Gabi Tamaș.

Ce este Survivor România

Survivor e o competiție în care se întrec atât vedete, cât și oameni obișnuiți.

Concurenți sunt nevoiți să înfrunte foamea și frigul și să se lupte la diverse probe sportive pentru mâncare și alte recompense.

În fiecare săptămână, doi concurenți votați de colegi se înfruntă într-o probă pentru a se salva de la eliminare.

Printre numele mari din sport care au mai participat la edițiile trecute se numără Cătălin Moroșanu (luptător MMA), Cătălin Zmărăndescu (luptător MMA), Marian Drăgulescu (gimnast), Ionuț Iftimoaie (luptător MMA), Ștefania Stănilă (gimnastă) Ana Porgras (gimnastă), Patricia Vizitiu (fostă handbalistă, medaliată cu bronz alături de naționala României la Mondialele din 2015).

Câștigătorul trofeului se alege cu un trofeu și un premiu de 100.000 de euro.

Ca și în sezonul trecut, ediția din 2027 va fi prezentată de Adrian Vasile, fostul antrenor al echipei de handbal CSM București.

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