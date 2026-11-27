U Craiova a fost învinsă, scor 0-4, de Brighton în Conference League, dar antrenorul campioanei României, Filipe Coelho (46 de ani), a avut parte de un moment special imediat după meci.

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Tehnicianul portughez a fost surprins în timp ce îmbrățișa un tânăr fan al oltenilor, venit din Londra pentru a-și urmări favoriții la partida de la Brighton.

VIDEO. Moment special cu Filipe Coelho, după meciul cu Brighton: „Te iubesc foarte mult”

„Te iubesc foarte mult, Coelho! Ești cel mai bun, cel mai bun antrenor! Locuiesc la Londra, părinții mei sunt din Craiova. Urmăresc Craiova la TV și câștigă mereu”, au fost cuvintele tânărului suporter.

Coelho i-a mulțumit pentru cuvintele frumoase, apoi i-a oferit un autograf, semnându-i tricoul.

Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare ale campioanei României, cu mesajul: „Indiferent de distanță, iubirea pentru Știința ne va uni, mereu, pe toți! Așa e la Craiova!💙”.

În ciuda înfrângerii drastice suferite pe American Express Stadium, Craiova mai are nevoie de un singur punct din ultimele două meciuri pentru calificarea în fazele eliminatorii din Conference League.

Programul Universității Craiova în Conference League

15 octombrie 2026 : U Craiova - Getafe CF 1-1

: U Craiova - Getafe CF 1-1 22 octombrie 2026: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3

Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3 5 noiembrie 2026 U Craiova - KF Egnatia 2-0

U Craiova - KF Egnatia 2-0 26 noiembrie 2026: Brighton & Hove Albion - U Craiova 4-0

Brighton & Hove Albion - U Craiova 4-0 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Clasamentul din Conference League

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Monaco 4 12 2 Brighton 4 10 3 Sint-Truidense 4 10 4 Ajax 4 9 5 Panathinaikos 4 9 6 Lugano 4 9 7 Twente 4 9 8 Trabzonspor 4 9 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Freiburg 4 9 10 Braga 4 7 11 Mjallby 4 7 12 Copenhaga 4 7 13 Brann 4 7 14 Atalanta 4 7 15 U Craiova 4 7 16 Hajduk Split 4 6 17 Aarhus 4 5 18 Jablonec 4 5 19 Steaua Roșie 4 5 20 Nordsjaelland 4 5 21 Egnatia 4 5 22 Gent 4 5 23 Kairat Almaty 4 5 24 Iberia 4 4 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Midtjylland 4 4 26 Borac Banja Luka 4 3 27 Riga 4 3 28 Inter Escaldes 4 3 29 Lincoln Red Imps 4 3 30 Thun 4 3 31 Kauno Zalgiris 4 3 32 CSKA Sofia 4 1 33 Hearts 4 1 34 Getafe 4 1 35 Pafos 4 1 36 KuPS 4 1

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