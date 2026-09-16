UEFA ne ajută! De ce nu poate retrograda direct România lui Hagi din Liga Națiunilor B chiar dacă termină pe ultimul loc

UEFA a modificat acum sistemul de retrogradare și promovare al Nations League pregătind transformarea formatului competiției.

Motivul pentru care naționala noastră nu poate să cadă direct din Liga B în Liga C. Cum poate promova în Liga A.

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UEFA pregătește transformarea Nations League, care va avea trei divizii în loc de patru din 2028, la ediția viitoare a competiției.

Forul continental a schimbat sistemul de retrogradare și promovare între ligile sale încă de acum.

România joacă baraj dacă termină ultima în Liga B

România e în Liga B și nu mai poate să cadă direct în Liga C chiar dacă termină pe ultimul loc în grupa a 4-a, unde participă alături de Suedia, Polonia și Bosnia.

Potrivit noului regulament, nicio echipă nu retrogradează direct.

Naționala lui Hagi a jucat două amicale, 1-1 cu Georgia (d) și 2-1 cu Țara Galilor (a)

Cele clasate la finalul seriilor pe locul 4 vor disputa baraj împotriva formațiilor aflate pe pozițiile secunde în Divizia C.

Învingătoarele vor juca în Liga B, învinsele în Liga C.

România promovează direct în Liga A dacă încheie prima seria sa. Și baraj de pe locul 2

Cum pot promova în elita UEFA Nations League?

Dacă încheie grupa prima, selecționata lui Gică Hagi urcă direct în Liga A.

În cazul în care termină pe 2 înfruntă în play-off una dintre cele mai bune două echipe de pe locul 4 în Liga A sau una dintre cele mai slabe două naționale de pe locul 3 în Liga A.

Câștigătoarele acestui baraj joacă în Liga A. Învinsele, în Liga B.

Meciurile României în Nations League B 2026-2027

Grupa a 4-a

25 septembrie: Suedia (d).

28 septembrie: Bosnia (a).

2 octombrie: Polonia (d).

5 octombrie: Suedia (a).

14 noiembrie: Polonia (a).

17 noiembrie: Bosnia (d).

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