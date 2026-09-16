UEFA ne ajută! De ce nu poate retrograda direct România lui Hagi din Liga Națiunilor B chiar dacă termină pe ultimul loc

- UEFA a modificat acum sistemul de retrogradare și promovare al Nations League pregătind transformarea formatului competiției.
- Motivul pentru care naționala noastră nu poate să cadă direct din Liga B în Liga C. Cum poate promova în Liga A.
UEFA pregătește transformarea Nations League, care va avea trei divizii în loc de patru din 2028, la ediția viitoare a competiției.
Forul continental a schimbat sistemul de retrogradare și promovare între ligile sale încă de acum.
România joacă baraj dacă termină ultima în Liga B
România e în Liga B și nu mai poate să cadă direct în Liga C chiar dacă termină pe ultimul loc în grupa a 4-a, unde participă alături de Suedia, Polonia și Bosnia.
Potrivit noului regulament, nicio echipă nu retrogradează direct.
Cele clasate la finalul seriilor pe locul 4 vor disputa baraj împotriva formațiilor aflate pe pozițiile secunde în Divizia C.
Învingătoarele vor juca în Liga B, învinsele în Liga C.
România promovează direct în Liga A dacă încheie prima seria sa. Și baraj de pe locul 2
Cum pot promova în elita UEFA Nations League?
Dacă încheie grupa prima, selecționata lui Gică Hagi urcă direct în Liga A.
În cazul în care termină pe 2 înfruntă în play-off una dintre cele mai bune două echipe de pe locul 4 în Liga A sau una dintre cele mai slabe două naționale de pe locul 3 în Liga A.
Câștigătoarele acestui baraj joacă în Liga A. Învinsele, în Liga B.
Meciurile României în Nations League B 2026-2027
Grupa a 4-a
- 25 septembrie: Suedia (d).
- 28 septembrie: Bosnia (a).
- 2 octombrie: Polonia (d).
- 5 octombrie: Suedia (a).
- 14 noiembrie: Polonia (a).
- 17 noiembrie: Bosnia (d).