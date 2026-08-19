„A mai luat Becali o țeapă” Adrian Mutu, reacție tranșantă despre noul transfer de la FCSB: „Ce a făcut?”

Adrian Mutu (47 de ani) nu este deloc impresionat de Aymen Boutoutaou (25 de ani), fotbalistul transferat de FCSB în această vară.

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Roș-albaștrii le-au plătit celor de la Sochaux suma de 1,3 milioane de euro, însă jucătorul algerian nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor până în momentul de față.

În cinci meciuri jucate pentru FCSB în toate competițiile, Boutoutaou a marcat un singur gol. La cea mai recentă partidă, 3-2 cu FC Botoșani, extrema de 25 de ani a fost schimbată în minutul 72, după o prestație modestă.

Adrian Mutu, critici la adresa lui Aymen Boutoutaou: „Gigi a zis bine: «Am mai luat o țeapă»”

„Briliantul” a avut o reacție categorică cu privire la evoluțiile jucătorului născut în Franța, considerând că acesta nu-și justifică suma de transfer.

„L-ai luat pe Boutoutaou. Ce acțiuni a făcut? A avut 80-90 de minute. Ai dat bani pe el, probabil are și un salariu mai mare decât Tavi (n.r. - Popescu).

Gigi a zis bine: «Am mai luat o țeapă». Păi, dacă tu nu driblezi pe nimeni, cum adică «e la început»? Fotbalul este același peste tot”, a declarat Mutu la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Gigi Becali, despre Aymen Boutoutaou: „Prea firav”

La finalul meciului cu FC Botoșani, patronul de la FCSB a vorbit și el despre prestațiile șterse ale celui mai scump transfer făcut în această vară.

„El, Boutoutaou, dacă el l-a avut pe Ilaș acolo și n-a putut cu Ilaș, e o problemă. N-a mai driblat pe nimeni. El are calitate de pasă, are inteligență de joc și mai dă niște pase, dar e prea firav, e dat la o parte ușor.

Mă gândeam și eu, cum adică ăia nu-l văd în Franța? Că ăia îl știu. El nu poate 1 contra 1. El, dacă e băiat deștept, trebuie să dea și să plece.

Dacă se apucă să dribleze, îl aruncă la 10 metri. Nu e problemă. La câte țepe am luat eu, mai iau încă una, nu e nicio problemă”, a declarat Becali pentru sursa citată.

800.000 de euro este cota lui Aymen Boutoutaou, potrivit Transfermarkt

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