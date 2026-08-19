„A mai luat Becali o țeapă” Adrian Mutu,  reacție tranșantă despre noul transfer de la FCSB: „Ce a făcut?” +83 foto
Adrian Mutu FOTO Imago
Superliga

„A mai luat Becali o țeapă” Adrian Mutu, reacție tranșantă despre noul transfer de la FCSB: „Ce a făcut?”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 12:31
alt-text Actualizat: 19.08.2026, ora 12:31
  • Adrian Mutu (47 de ani) nu este deloc impresionat de Aymen Boutoutaou (25 de ani), fotbalistul transferat de FCSB în această vară.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Roș-albaștrii le-au plătit celor de la Sochaux suma de 1,3 milioane de euro, însă jucătorul algerian nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor până în momentul de față.

În cinci meciuri jucate pentru FCSB în toate competițiile, Boutoutaou a marcat un singur gol. La cea mai recentă partidă, 3-2 cu FC Botoșani, extrema de 25 de ani a fost schimbată în minutul 72, după o prestație modestă.

Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Citește și
Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Citește mai mult
Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB

Adrian Mutu, critici la adresa lui Aymen Boutoutaou: „Gigi a zis bine: «Am mai luat o țeapă»”

„Briliantul” a avut o reacție categorică cu privire la evoluțiile jucătorului născut în Franța, considerând că acesta nu-și justifică suma de transfer.

„L-ai luat pe Boutoutaou. Ce acțiuni a făcut? A avut 80-90 de minute. Ai dat bani pe el, probabil are și un salariu mai mare decât Tavi (n.r. - Popescu).

Gigi a zis bine: «Am mai luat o țeapă». Păi, dacă tu nu driblezi pe nimeni, cum adică «e la început»? Fotbalul este același peste tot”, a declarat Mutu la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

FCSB - FC Botosani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (9).jpeg
FCSB - FC Botosani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (9).jpeg

Galerie foto (83 imagini)

FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
+83 Foto
labels.photo-gallery

Gigi Becali, despre Aymen Boutoutaou: „Prea firav”

La finalul meciului cu FC Botoșani, patronul de la FCSB a vorbit și el despre prestațiile șterse ale celui mai scump transfer făcut în această vară.

„El, Boutoutaou, dacă el l-a avut pe Ilaș acolo și n-a putut cu Ilaș, e o problemă. N-a mai driblat pe nimeni. El are calitate de pasă, are inteligență de joc și mai dă niște pase, dar e prea firav, e dat la o parte ușor.

Mă gândeam și eu, cum adică ăia nu-l văd în Franța? Că ăia îl știu. El nu poate 1 contra 1. El, dacă e băiat deștept, trebuie să dea și să plece.

Dacă se apucă să dribleze, îl aruncă la 10 metri. Nu e problemă. La câte țepe am luat eu, mai iau încă una, nu e nicio problemă”, a declarat Becali pentru sursa citată.

800.000 de euro
este cota lui Aymen Boutoutaou, potrivit Transfermarkt

VIDEO Bîrligea, descătușat! Golul decisiv marcat în FCSB - FC Botoșani 3-2

Citește și

Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Conference League
11:35
Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Citește mai mult
Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Nu l-a menajat pe Tavi Popescu Adrian Ilie, despre gestul controversat al jucătorului de la FCSB: „O să îi dea Becali un minut mai mult”
Superliga
09:30
Nu l-a menajat pe Tavi Popescu Adrian Ilie, despre gestul controversat al jucătorului de la FCSB: „O să îi dea Becali un minut mai mult”
Citește mai mult
Nu l-a menajat pe Tavi Popescu Adrian Ilie, despre gestul controversat al jucătorului de la FCSB: „O să îi dea Becali un minut mai mult”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cine este femeia care a câștigat premiul de 10 milioane de euro, cel mai mare din istoria Loto 6/49. „Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”
Cine este femeia care a câștigat premiul de 10 milioane de euro, cel mai mare din istoria Loto 6/49. „Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”
Cine este femeia care a câștigat premiul de 10 milioane de euro, cel mai mare din istoria Loto 6/49. „Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”
adrian mutu gigi becali fcsb Aymen Boutoutaou
Știrile zilei din sport
Sorana Cîrstea a luptat până la final Românca, învinsă greu de a treia jucătoare a lumii » Cu câți bani pleacă de la WTA Cincinnati
Tenis
19.08
Sorana Cîrstea a luptat până la final Românca, învinsă greu de a treia jucătoare a lumii » Cu câți bani pleacă de la WTA Cincinnati
Citește mai mult
Sorana Cîrstea a luptat până la final Românca, învinsă greu de a treia jucătoare a lumii » Cu câți bani pleacă de la WTA Cincinnati
Fără români! Dar cu nemți! Fanii lui Hapoel Beer-Sheva au strecurat în Giulești ultrași germani ai lui Mainz, deși doar israelienilor le era permis
Liga Campionilor
19.08
Fără români! Dar cu nemți! Fanii lui Hapoel Beer-Sheva au strecurat în Giulești ultrași germani ai lui Mainz, deși doar israelienilor le era permis
Citește mai mult
Fără români! Dar cu nemți! Fanii lui Hapoel Beer-Sheva au strecurat în Giulești ultrași germani ai lui Mainz, deși doar israelienilor le era permis
Play-off Cupa României 6 goluri în Chiajna - Oțelul. Farul, eliminată din competiție! Echipele calificate în grupe
Cupa Romaniei
19.08
Play-off Cupa României 6 goluri în Chiajna - Oțelul. Farul, eliminată din competiție! Echipele calificate în grupe
Citește mai mult
Play-off Cupa României 6 goluri în Chiajna - Oțelul. Farul, eliminată din competiție! Echipele calificate în grupe
„Știi? Nu știi!” VIDEO. Filipe Coelho,  dialog cu un jurnalist la conferința dinainte de Craiova - Ararat-Armenia: „E mai bine să verifici înainte”
Europa League
19.08
„Știi? Nu știi!” VIDEO. Filipe Coelho, dialog cu un jurnalist la conferința dinainte de Craiova - Ararat-Armenia: „E mai bine să verifici înainte”
Citește mai mult
„Știi? Nu știi!” VIDEO. Filipe Coelho,  dialog cu un jurnalist la conferința dinainte de Craiova - Ararat-Armenia: „E mai bine să verifici înainte”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
06:45
Interes pentru Mihăilă Atacantul naționalei României, dorit în La Liga » Adrian Ilie a dat detalii
Interes pentru Mihăilă  Atacantul naționalei României, dorit în La Liga » Adrian Ilie a dat detalii
00:13
Halep, mesaj indirect pentru Kyrgios FOTO. Simona nu a uitat ce a făcut australianul și l-a taxat, după ce a fost suspendat: „Diferența dintre un accident și o alegere”
Halep, mesaj indirect pentru Kyrgios  FOTO. Simona nu a uitat ce a făcut australianul și l-a taxat, după ce a fost suspendat: „Diferența dintre un accident și o alegere”
22:59
Imnul Ligii în România după 7 ani! Ce frumos a răsunat în Giulești cântecul-simbol de Champions, la Hapoel vs Sabah. De la CFR nu l-am mai auzit!
Imnul Ligii în România după 7 ani! Ce frumos a răsunat în Giulești cântecul-simbol de Champions, la Hapoel vs Sabah. De la CFR nu l-am mai auzit!
23:23
„M-am săturat. Nu mai pot!” Conducătorul Oțelului a răbufnit. Problemele financiare, tot mai greu de gestionat: „E posibil să-mi depun mandatul”
„M-am săturat. Nu mai pot!”   Conducătorul Oțelului a răbufnit. Problemele financiare, tot mai greu de gestionat: „E posibil să-mi depun mandatul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Top stiri
Noii investitori de la CFR Cu ce se ocupă elvețienii care pregătesc preluarea clubului de la Ioan Varga și cine este miliardarul din spatele lor
Superliga
19.08
Noii investitori de la CFR Cu ce se ocupă elvețienii care pregătesc preluarea clubului de la Ioan Varga și cine este miliardarul din spatele lor
Citește mai mult
Noii investitori de la CFR Cu ce se ocupă elvețienii care pregătesc preluarea clubului de la Ioan Varga și cine este miliardarul din spatele lor
România uimește Europa!  UEFA a publicat listele primelor două categorii ale arbitrilor. Suntem pe o poziție incredibilă , peste Anglia și Portugalia
Superliga
19.08
România uimește Europa! UEFA a publicat listele primelor două categorii ale arbitrilor. Suntem pe o poziție incredibilă, peste Anglia și Portugalia
Citește mai mult
România uimește Europa!  UEFA a publicat listele primelor două categorii ale arbitrilor. Suntem pe o poziție incredibilă , peste Anglia și Portugalia
Nereguli în „Microbuzul groazei” ISCTR pentru GOLAZO.ro după accidentul echipei Dinamo 2 : 19 persoane în vehiculul cu 15 locuri și documente lipsă
Diverse
19.08
Nereguli în „Microbuzul groazei” ISCTR pentru GOLAZO.ro după accidentul echipei Dinamo 2: 19 persoane în vehiculul cu 15 locuri și documente lipsă
Citește mai mult
Nereguli în „Microbuzul groazei” ISCTR pentru GOLAZO.ro după accidentul echipei Dinamo 2 : 19 persoane în vehiculul cu 15 locuri și documente lipsă
Schimbarea extraordinară pentru zeci de mii de bucureșteni care folosesc zilnic linia 32. Tramvaiele circulă acum ca bărcile pe valuri pe al doilea cel mai folosit traseu STB din București
B365
19.08
Schimbarea extraordinară pentru zeci de mii de bucureșteni care folosesc zilnic linia 32. Tramvaiele circulă acum ca bărcile pe valuri pe al doilea cel mai folosit traseu STB din București
Citește mai mult
Schimbarea extraordinară pentru zeci de mii de bucureșteni care folosesc zilnic linia 32. Tramvaiele circulă acum ca bărcile pe valuri pe al doilea cel mai folosit traseu STB din București

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 36 rapid 42 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share