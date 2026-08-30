Mutu, ovaționat în Italia  VIDEO. Ce s-a întâmplat pe stadionul Fiorentinei » Regretul „Briliantului” și gluma care a stârnit hohote +7 foto
Foto: Imago
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Mutu, ovaționat în Italia VIDEO. Ce s-a întâmplat pe stadionul Fiorentinei » Regretul „Briliantului” și gluma care a stârnit hohote

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 11:42
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 11:42
  • Adrian Mutu (47 de ani) a fost prezent la evenimentul organizat de Fiorentina pentru celebrarea celor 100 de ani. Românul a jucat 5 sezoane la formația din Serie A.
  • Când și-a făcut apariția pe teren, „Briliantul” a fost aplaudat de cei peste 20.000 de fani prezenți pe stadion.
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Fostul decar al Fiorentinei a fost prezent pe Viola Park pentru a sărbători centenarul echipei, alături de alte legende ale clubului și de fani.

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VIDEO. Adrian Mutu, ovaționat de fanii Fiorentinei

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înființarea Fiorentinei, clubul a organizat un eveniment special pe Viola Park, în fața a peste 20.000 de fani.

Au fost invitați jucători mari ai clubului, printre care și românul Adrian Mutu, care a îmbrăcat tricoul Fiorentinei în perioada 2006-2011, timp în care a disputat 143 de meciuri și a marcat 69 de goluri.

În momentul când i-a fost strigat numele și și-a făcut apariția pe teren, Adrian Mutu a sărutat o eșarfă cu emblema Fiorentinei și a salutat fanii prezenți pe stadion, iar suporterii l-au aplaudat și i-au scandat numele. Fostul fotbalist chiar a făcut și plecăciuni în fața acestora.

Adrian Mutu, ovaționat la evenimentul special organizat de Fiorentina. Foto: captură X/@FiorentinaUno
Adrian Mutu, ovaționat la evenimentul special organizat de Fiorentina. Foto: captură X/@FiorentinaUno

Galerie foto (7 imagini)

Adrian Mutu, ovaționat la evenimentul special organizat de Fiorentina. Foto: captură X/@FiorentinaUno Adrian Mutu, ovaționat la evenimentul special organizat de Fiorentina. Foto: captură X/@FiorentinaUno Adrian Mutu, ovaționat la evenimentul special organizat de Fiorentina. Foto: captură X/@FiorentinaUno Adrian Mutu, ovaționat la evenimentul special organizat de Fiorentina. Foto: captură X/@FiorentinaUno Adrian Mutu, ovaționat la evenimentul special organizat de Fiorentina. Foto: captură X/@FiorentinaUno
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La eveniment au mai fost prezenți și Gabriel Batistuta, Rui Costa, Francesco Toldo și tehnicianul Claudio Ranieri. Fanii s-au ridicat în picioare și i-au aplaudat și pe aceștia, în semn de respect pentru ce au realizat pentru Fiorentina.

Evenimentul s-a încheiat cu intrarea pe teren a echipelor feminine și masculine a Fiorentinei. Totuși, în momentul când formația pregătită de Fabio Grosso și-a făcut apariția, fanii au început să huiduie, conform tuttomercatoweb.com.

Aceștia sunt nemulțumiți de rezultatele slabe din acest start de sezon din Serie A, 0-4 cu AS Roma și 0-3 cu Frosinone, partide în care românul Radu Drăgușin a avut niște evoluții sub așteptări.

Adrian Mutu: „Un oraș pe care îl consider a doua mea casă”

La finalul evenimentului la care a luat parte, Adrian Mutu a avut și o primă reacție:

„La mulți ani tuturor fanilor viola! A fost minunat să fac parte din istoria unui oraș pe care îl consider a doua mea casă.

Regret faptul că am ratat finala Cupei UEFA (n.r - în 2008). Și în campionat, când am pornit cu o penalizare de 15 puncte, am terminat pe locul patru, după un sezon fantastic”, a spus în primă parte „Briliantul”, conform sursei citate.

Când vine vorba despre Fiorentina, eu sper mereu (n.r. - să o antreneze). Să antrenez Fiorentina este un vis. Acum, echipa trebuie să aibă rezultate bune și să revină în top. Adrian Mutu, fost jucător la Fiorentina

Întrebat dacă există astăzi un număr 10 la Fiorentina, exact ca în perioada când evolua el pentru echipă, Mutu a răspuns:

Un jucător de calibrul lui Antognoni nu a existat niciodată, poate nici măcar unul de calibrul meu (n.r. - râde).

A fost corect să fie retras numărul de pe tricou în onoarea lui Antognoni. Astăzi, un număr 10 trebuie să facă diferența, să ducă Fiorentina cât mai sus și să-i facă pe oameni să se îndrăgostească de echipă”.

Adrian Mutu speră că Interul lui Cristi Chivu va câștiga campionatul în acest sezon, pentru al doilea an la rând.

Inter, întotdeauna, mai ales pentru că țin cu prietenul meu Chivu. Apoi o văd și pe Roma printre candidate, pentru că mi-a lăsat o impresie bună. Sper ca Fiorentina să poată fi surpriza campionatului”, a încheiat Mutu.

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