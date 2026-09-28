„Parcă am jucat cu Feroe”  Adrian Mutu l-a pus la zid pe Gică Hagi, după eșecul drastic cu Bosnia: „De ce experimentăm?” +76 foto
Foto: Sport Pictures
Nationala

„Parcă am jucat cu Feroe” Adrian Mutu l-a pus la zid pe Gică Hagi, după eșecul drastic cu Bosnia: „De ce experimentăm?”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 23:54
alt-text Actualizat: 29.09.2026, ora 00:09
  • România - Bosnia 2-4. Adrian Mutu a criticat dur deciziile luate de selecționerul Gică Hagi înaintea meciului de pe Arena Națională, privind sistemul de joc.
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„Tricolorii” nu au avut nicio șansă în fața Bosniei, în etapa a doua din Liga Națiunilor. Oaspeții au dominat partida, iar elevii lui Hagi au ajuns cu greu la poartă.

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România - Bosnia 2-4. Adrian Mutu: „Ce am câștigat cu acest meci? Am câștigat ceva?”

În meciul pierdut cu Suedia (1-2), România a jucat cu un sistem cu 3 fundași. La partida cu Bosnia, selecționerul Gică Hagi a schimbat complet lotul și a jucat cu 4 fundași.

Adrian Mutu a criticat dur strategia „Regelui” și a precizat că trebuie să vină cu o schimbare dacă își dorește primul loc în grupă.

Cred că meciul ăsta putea fi 7-2, mai ales după ratările din primele minute. Întrebarea pe care mi-am pus-o și o spun și public: ce am câștigat cu acest meci? Am câștigat ceva? De ce experimentăm?

A fost o garnitură experimentată, parcă am jucat cu Feroe și să vedem ce pot și ceilalți jucători din lot. Fundașii centrali au fost foarte modești. Noi am jucat practic cu 4 fundași centrali în defensivă, plus Screciu, care e și el stoper. Cred că era mai indicat să jucăm cu Borza și Strata.

Nu știu ce strategie a avut Gică, ce vrea să facă din Nations League, dar, dacă voiam să luăm primul loc, nu trebuia să facem asta. Nu trebuia să rulăm întregul lot. Cred că Gică știe mai bine ce vrea să facă, dar naționala nu e echipă de club. N-are timp să omogenizeze echipa cum vrea el. Ca să formezi o echipă îți trebuie foarte multe meciuri și nu e cazul aici.

Am arătat rău. Nici nu știu ce să comentez, ce să analizez. Bosnia a fost net superioară. Am încercat să facem un presing, dar nu ne-a ieșit deloc. Golul 4 a fost o bijuterie, excepțional”, a declarat Adrian Mutu la Antena 1.

FOTO. România - Bosnia 2-4

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Galerie foto (76 imagini)

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Pentru România au marcat Bîrligea (28) și Cicâldău (62), dar nu a fost de ajuns ca „tricolorii” să obțină cele trei puncte.

Pentru bosniaci au punctat Gigovic (12), Muharemovic (19), Tabakovic (40) și Mahmic (55).

FOTO. Golul lui Bîrligea cu Bosnia

Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1
Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1

Galerie foto (12 imagini)

Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1
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