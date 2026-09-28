„Dacă nu dădeau aia 4, câștigam cu 2-0” FRF a postat trei cuvinte după umilința României cu Bosnia + Fanii au răbufnit

- România - Bosnia 2-4. Federația Română de Fotbal (FRF) nu a avut foarte multe de spus după eșecul dureros al „tricolorilor” de pe Arena Națională.
- Care a fost reacția fanilor, mai jos în articol.
Naționala lui Hagi nu a avut șanse în fața Bosniei, în duelul de pe teren propriu. Deși a dat semne de revenire, prin golurile lui Bîrligea și Cicâldău, bosniacii au rezistat de fiecare dată și au plecat de la București cu cele trei puncte.
România - Bosnia 2-4. FRF, un mesaj format din trei cuvinte după înfrângere
Imediat după finalul meciului, FRF a postat un scurt mesaj pe pagina de Facebook a echipei naționale, după eșecul dureros suferit pe Arena Națională.
„O seară tristă”, a scris FRF. România a ajuns la a doua înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor, după 1-2 cu Suedia.
La rândul lor, fanii au răbufnit în secțiunea de comentarii, iar unii au cerut inclusiv demisia selecționerului Gică Hagi:
- „Am realizat că după ani de susținător ai echipei României, să-mi văd de treaba mea, decât să văd un asemenea meci ai echipei naționale la ora actuală mai bine mă uit la un film bun, fotbalul românesc a rămas doar o amintire!!!”
- „Demisia Hagi, staff-ul tehnic și toată conducerea FRF. Sunteți jalnici. Vă bateți joc de toți microbiștii din țara asta. Rușine!!!”
- „FRF să organizeze un meci cu Liechtenstein. Poate din meciul ăla scoatem un rezultat pozitiv”
- „De ce e tristă? E ca de obicei. Nu v-ați obișnuit? Dacă e jocul mereu la fel, e normalitate”
- „Bosnia a jucat ca o echipă mare, puteau să facă scor dar le-au fost milă de România!”
- „Dacă nu dădeau aia 4, câștigam cu 2-0. Am avut ghinion”
- „Reconstrucție cu aceiași jucători, fix ca în politică. Vrem schimbare dar îi punem tot pe ăia”
- „Selecție pe pile…. rezultate 0!!!”
- „Ați rezolvat și Euro 2028. Din urna 3 vom lua umilințe pe banda rulantă. Mulțumim impostorilor de la FRF pentru un nou cui în fotbalul românesc”
- „Jucăm după motto-urile lui Hagi”
- „De la deciziile antrenorului până la jucători, toți praf. Așteptăm mai puține figuri și mai multă muncă și seriozitate”
- „Hagiii, pleacă, ne umilești pentru propriile tale interese și ale federației!”
- „Să vedem dacă Regele încă mai vorbește despre primul loc în grupă”
- „Putem să punem pe mama antrenorilor, la noi jucătorii sunt problema!”
- Se putea mai bine, ne-a dat Bosnia 2, Herțegovina 2 , bine ca nu mai aveau ăștia încă o țară în nume ca era 6-2”, au scris fanii în comentarii.