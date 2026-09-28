„Dacă nu dădeau aia 4, câștigam cu 2-0” FRF a postat trei cuvinte după umilința României cu Bosnia + Fanii au răbufnit

România - Bosnia 2-4. Federația Română de Fotbal (FRF) nu a avut foarte multe de spus după eșecul dureros al „tricolorilor” de pe Arena Națională.

Care a fost reacția fanilor, mai jos în articol.

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Naționala lui Hagi nu a avut șanse în fața Bosniei, în duelul de pe teren propriu. Deși a dat semne de revenire, prin golurile lui Bîrligea și Cicâldău, bosniacii au rezistat de fiecare dată și au plecat de la București cu cele trei puncte.

România - Bosnia 2-4 . FRF, un mesaj format din trei cuvinte după înfrângere

Imediat după finalul meciului, FRF a postat un scurt mesaj pe pagina de Facebook a echipei naționale, după eșecul dureros suferit pe Arena Națională.

„O seară tristă”, a scris FRF. România a ajuns la a doua înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor, după 1-2 cu Suedia.

La rândul lor, fanii au răbufnit în secțiunea de comentarii, iar unii au cerut inclusiv demisia selecționerului Gică Hagi:

„Am realizat că după ani de susținător ai echipei României, să-mi văd de treaba mea, decât să văd un asemenea meci ai echipei naționale la ora actuală mai bine mă uit la un film bun, fotbalul românesc a rămas doar o amintire!!!”

„Demisia Hagi, staff-ul tehnic și toată conducerea FRF. Sunteți jalnici. Vă bateți joc de toți microbiștii din țara asta. Rușine!!!”

„FRF să organizeze un meci cu Liechtenstein. Poate din meciul ăla scoatem un rezultat pozitiv”

„De ce e tristă? E ca de obicei. Nu v-ați obișnuit? Dacă e jocul mereu la fel, e normalitate”

„Bosnia a jucat ca o echipă mare, puteau să facă scor dar le-au fost milă de România!”

„Dacă nu dădeau aia 4, câștigam cu 2-0. Am avut ghinion”

„Reconstrucție cu aceiași jucători, fix ca în politică. Vrem schimbare dar îi punem tot pe ăia”

„Selecție pe pile…. rezultate 0!!!”

„Ați rezolvat și Euro 2028. Din urna 3 vom lua umilințe pe banda rulantă. Mulțumim impostorilor de la FRF pentru un nou cui în fotbalul românesc”

„Jucăm după motto-urile lui Hagi”

„De la deciziile antrenorului până la jucători, toți praf. Așteptăm mai puține figuri și mai multă muncă și seriozitate”

„Hagiii, pleacă, ne umilești pentru propriile tale interese și ale federației!”

„Să vedem dacă Regele încă mai vorbește despre primul loc în grupă”

„Putem să punem pe mama antrenorilor, la noi jucătorii sunt problema!”

Se putea mai bine, ne-a dat Bosnia 2, Herțegovina 2 , bine ca nu mai aveau ăștia încă o țară în nume ca era 6-2”, au scris fanii în comentarii.

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