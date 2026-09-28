„Dacă nu dădeau aia 4, câștigam cu 2-0” FRF a postat trei cuvinte după umilința României cu Bosnia + Fanii au răbufnit +76 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

„Dacă nu dădeau aia 4, câștigam cu 2-0” FRF a postat trei cuvinte după umilința României cu Bosnia + Fanii au răbufnit

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 23:42
alt-text Actualizat: 28.09.2026, ora 23:57
  • România - Bosnia 2-4. Federația Română de Fotbal (FRF) nu a avut foarte multe de spus după eșecul dureros al „tricolorilor” de pe Arena Națională.
  • Care a fost reacția fanilor, mai jos în articol.
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Naționala lui Hagi nu a avut șanse în fața Bosniei, în duelul de pe teren propriu. Deși a dat semne de revenire, prin golurile lui Bîrligea și Cicâldău, bosniacii au rezistat de fiecare dată și au plecat de la București cu cele trei puncte.

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România - Bosnia 2-4. FRF, un mesaj format din trei cuvinte după înfrângere

Imediat după finalul meciului, FRF a postat un scurt mesaj pe pagina de Facebook a echipei naționale, după eșecul dureros suferit pe Arena Națională.

O seară tristă”, a scris FRF. România a ajuns la a doua înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor, după 1-2 cu Suedia.

La rândul lor, fanii au răbufnit în secțiunea de comentarii, iar unii au cerut inclusiv demisia selecționerului Gică Hagi:

  • „Am realizat că după ani de susținător ai echipei României, să-mi văd de treaba mea, decât să văd un asemenea meci ai echipei naționale la ora actuală mai bine mă uit la un film bun, fotbalul românesc a rămas doar o amintire!!!”
  • „Demisia Hagi, staff-ul tehnic și toată conducerea FRF. Sunteți jalnici. Vă bateți joc de toți microbiștii din țara asta. Rușine!!!”
  • „FRF să organizeze un meci cu Liechtenstein. Poate din meciul ăla scoatem un rezultat pozitiv”
  • „De ce e tristă? E ca de obicei. Nu v-ați obișnuit? Dacă e jocul mereu la fel, e normalitate”
  • „Bosnia a jucat ca o echipă mare, puteau să facă scor dar le-au fost milă de România!”
  • „Dacă nu dădeau aia 4, câștigam cu 2-0. Am avut ghinion”
  • „Reconstrucție cu aceiași jucători, fix ca în politică. Vrem schimbare dar îi punem tot pe ăia”
  • „Selecție pe pile…. rezultate 0!!!”
  • „Ați rezolvat și Euro 2028. Din urna 3 vom lua umilințe pe banda rulantă. Mulțumim impostorilor de la FRF pentru un nou cui în fotbalul românesc”
  • „Jucăm după motto-urile lui Hagi”
  • „De la deciziile antrenorului până la jucători, toți praf. Așteptăm mai puține figuri și mai multă muncă și seriozitate”
  • „Hagiii, pleacă, ne umilești pentru propriile tale interese și ale federației!”
  • „Să vedem dacă Regele încă mai vorbește despre primul loc în grupă”
  • „Putem să punem pe mama antrenorilor, la noi jucătorii sunt problema!”
  • Se putea mai bine, ne-a dat Bosnia 2, Herțegovina 2 , bine ca nu mai aveau ăștia încă o țară în nume ca era 6-2”, au scris fanii în comentarii.
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