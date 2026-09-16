Ultimul dans pentru Messi  Când va avea loc partida și care va fi  ultimul adversar pentru Leo la națională +14 foto
Lionel Messi. Foto: IMAGO
Campionate

Ultimul dans pentru Messi Când va avea loc partida și care va fi ultimul adversar pentru Leo la națională

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 16.09.2026, ora 11:10
  • Lionel Messi (39 de ani) va avea parte de un meci de retragere, la ultimul amical al naționalei Argentinei din această toamnă.
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Starul argentinian și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativă, pe 31 august 2026, dar decizia o luase la două zile distanță de la eșecul din finala CM 2026, 0-1 cu Spania.

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Lionel Messi va juca ultimul său meci la națională pe 6 octombrie

Argentina va disputa 3 partide amicale în pauza competițională care va urma, iar campionul mondial din 2022 va avea parte de un ultim meci în tricoul „pumelor”.

Elevii lui Scaloni vor înfrunta Bolivia și Burkina Faso pe 30 septembrie, respectiv 3 octombrie, iar Leo Messi va intra pe teren la partida cu Benin, pe 6 octombrie, de la ora 23:00.

Partida va avea loc în țara natală, pe Estadio Monumental, în Buenos Aires.

„Vreau să le transmit tuturor suporterilor echipei naționale a Argentinei că, în urma unei discuții pe care am avut-o cu antrenorul echipei naționale de seniori, Lionel Scaloni, am luat decizia de a-l invita pe cel mai bun jucător din lume, pe simbolul echipei noastre naționale, pe căpitanul nostru, Lionel Andrés Messi, pentru ca el să aibă parte de un rămas-bun pe care îl merită cu adevărat, pe 6 octombrie, aici, în Argentina.

De asemenea, după ce am primit acordul lui Lionel, vom invita toți campionii mondiali care au jucat alături de el în Qatar, pentru ca aceștia, împreună cu familiile lor, să-l însoțească într-un meci care va fi de neuitat pentru toți fanii echipei naționale, care vor putea urmări ultimul «tango» al celui mai bun jucător din lume”, a transmis Claudio Tapia, președintele AFA, potrivit tycsports.com.

Messi, idolul Spaniei. Internaționalii iberici au mers să-l consoleze pe căpitanul Argentinei (foto: Imago)
Messi, idolul Spaniei. Internaționalii iberici au mers să-l consoleze pe căpitanul Argentinei (foto: Imago)

Galerie foto (14 imagini)

Messi, idolul Spaniei. Internaționalii iberici au mers să-l consoleze pe căpitanul Argentinei (foto: Imago) Messi, idolul Spaniei. Internaționalii iberici au mers să-l consoleze pe căpitanul Argentinei (foto: Imago) Messi, idolul Spaniei. Internaționalii iberici au mers să-l consoleze pe căpitanul Argentinei (foto: Imago) Messi, idolul Spaniei. Internaționalii iberici au mers să-l consoleze pe căpitanul Argentinei (foto: Imago) Messi, idolul Spaniei. Internaționalii iberici au mers să-l consoleze pe căpitanul Argentinei (foto: Imago)
+14 Foto
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Pe lângă Leo Messi, Federația a transmis că Rodrigo De Paul și Giovani Lo Celso vor fi, de asemenea, prezenți la partida cu Benin.

Trofeele cucerite de Lionel Messi cu naționala Argentinei

  • Cupa Mondială din 2022
  • Copa America (x2): 2021/22 și 2023/24
  • Finalissima 2022
  • Medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2008, cu naționala U23
  • Cupa Mondială din 2005, cu naționala U20

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