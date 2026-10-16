Adrian Porumboiu (76 de ani), fostul patron al lui FC Vaslui, a comentat incidentul în care Mihăiță Lungu (55 de ani), antrenorul echipei Standard Vaslui, a fost surprins strângând de gât un copil în timpul unui meci de juniori.

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Fostul arbitru a condamnat gestul antrenorului, dar consideră că reacțiile au fost exagerate și că sancțiunile propuse sunt prea dure.

Adrian Porumboiu, despre antrenorul care a strâns de gât un copil: „Nu este un țăran de la Negrești”

Incidentul s-a petrecut pe 9 octombrie, în timpul meciului dintre ACS Hușana Huși și Standard Vaslui, din campionatul județean de juniori.

Mihăiță Lungu și-a chemat unul dintre jucători la marginea terenului, după mai multe greșeli, și l-a apucat de zona gâtului, ridicându-l de la sol.

Incidentul a fost surprins de camerele foto. Sursa: vremeanoua.ro

„Îl cunosc. Am văzut în presa locală ce a fost acolo, că ar fi strâns de gât un jucător. Gest care nu e de acceptat, dar foarte puțini știu că acel antrenor, Mihăiță Lungu, a fost jucător la Gloria Bistrița în prima ligă și chiar într-un meci cu Zaragoza a marcat golul bistrițenilor.

Deci nu este un țăran de la Negrești. Este nepotul cunoscutei soliste de muzică populară Matilda Pascal Cojocărița. Este băiatul surorii ei.

E neplăcut că a ajuns să facă treaba asta, dar acum depinde cât de aproape a fost filmat. Nu-s de acord cu astfel de elemente, cu toate că bătăi din astea au luat mulți fotbaliști”, a declarat Porumboiu, conform fanatik.ro.

Adrian Porumboiu: „O bătăiță din asta nu strică dacă e cazul”

Fostul patron al lui FC Vaslui a povestit apoi că și el a fost lovit de antrenor în perioada în care juca la juniorii lui FC Argeș.

„Eram la juniorii lui FC Argeș, Dumnezeu să-l ierte pe nea Lenci Ianovschi, mie și la încă doi jucători, Marin Stănescu și Ariciu, Dumnezeu să-i ierte, nu mai trăiesc, ne-a tras o bătaie… de zici că ăsta l-a mângâiat când l-a strâns de gât.

Nu că aș fi adeptul, dar până la urmă o bătăiță din asta nu strică dacă e cazul. Aici a fost alt context”, a adăugat Porumboiu.

3.000 de lei amendă și un an de suspendare a primit Mihăiță Lungu din partea Comisiei de Disciplină a AJF Vaslui, în urma incidentului

Porumboiu a criticat reacția lui Bogdan Gheorghiță, președintele AJF Vaslui, și a susținut că acesta ar avea o relație apropiată cu Răzvan Burleanu, președintele FRF.

„Acum trebuie să vedem și ce a mers mai departe și ce a hotărât comisia. Eu nu știu ce a fost acolo, dar trebuie să spunem un lucru.

Bogdan Gheorghiță ăsta, care e președintele AJF Vaslui, e mâna dreaptă și scutul de temut al lui Burleanu, este cel care numără voturile, care face ordinea. E milițian de origine. Și atunci vede lucrurile prin prisma unui milițian. Asta ca să aveți și treaba asta ca imagine.

Eu nu știu ce a fost acolo, dar nu l-a spânzurat, l-a strâns de gât, nu cine știe ce. N-am văzut decât scandalul care a apărut după treaba asta. Dar pe Mihăiță îl știu destul de bine. Cochetam chiar la un moment dat să îl aducem la FC Vaslui. Un copil liniștit, dintr-o familie bună. Cine știe ce l-o fi apucat? Nu e primul care greșește.

E treaba lor ce fac, dar gestul nu-l aprob sub nicio formă. E de comentat, dar nu atât de înfierat. La fotbal poți să ai o accidentare, să vină unul să lovească mai tare, aici antrenorul a greșit, dar nu să-l…”, a afirmat Porumboiu.

Adrian Porumboiu consideră exagerată suspendarea licenței: „Nu e corect”

Bogdan Gheorghiță a explicat că AJF Vaslui a cerut FRF să-i suspende licența lui Lungu și a anunțat că Poliția a deschis un dosar penal în urma incidentului.

„Prima dată te gândești ce a simțit copilul. Dar acum cred că copilul nu fuge de la fotbal.

Aici și asta cu bătaia, nu e ruptă din rai, dar e ruptă din zonă. Nu vreau să fiu înțeles greșit că aprob gestul lui, nu. Gestul lui este inacceptabil, dar cred un pic s-a făcut o prezentare din asta. Habar n-am și am văzut doar o singură imagine.

Păi dacă a cerut Bogdan Gheorghiță (n.r. – excluderea din fotbal a lui Lungu), sigur că era ceva. Se va aproba, acolo lucrurile sunt clare”, a mai spus acesta.

Nu e corect să-i ridice licența. Poate să fie suspendat, o amendă. Aia probabil că e meseria lui, nu știu ce cursuri a urmat ca antrenor. A fost un ton din ăsta așa, imediat de… Nu e primul caz. Și cu foști jucători mult mai mari decât puștiul respectiv. Adrian Porumboiu, fostul patron al lui FC Vaslui

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