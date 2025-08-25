Adrian Rus, aproape de transfer Internaționalul român ar urma să semneze cu o fostă campioană din Italia

Adrian Rus (29 de ani) ar fi foarte aproape de un transfer la Sampdoria, formație din Serie B.

Jucătorul ar urma să călătorească la Genova în următoarele două zile pentru a negocia ultimele detalii.

Rus nu a mai intrat în planurile celor de la Pisa după promovarea în Serie A, iar acesta s-ar putea întoarce acum în eșalonul secund.

Adrian Rus ar fi aproape să semneze cu Sampdoria

Rus ar fi aproape de un transfer definitiv la formația din Genova, deși acesta mai avea contract cu Pisa până la finalul acestui sezon.

Românul ar urma să încaseze un salariu de 250.000-300.000 de euro net pe an, până în 2029, iar acesta ar fi așteptat la club în următoarele 48 de ore pentru ultimele detalii ale mutării, informează gsp.ro.

În plus, cei de la Sampdoria le-ar fi cerut celor de la Pisa să-l lase pe Rus să plece gratis. Motivul ar fi legat de o compensație pe care aceștia o cer, deoarece Pisa nu i-a dat drept de joc în play-off-ul sezonului trecut lui Pietro Beruatto, împrumutat pe atunci la Sampdoria.

În același timp, Pisa vrea să-i plătească lui Beruatto salariul pe luna iunie și să primească compensații pentru Rus, dar aceste lucruri ar urma să fie rezolvate destul de rapid, mai spune sursa citată.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport